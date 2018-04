Anzeige

Aller guten Dinge sind drei. Das trifft bei der neuesten Outdoor-Aktivität des Hotels Bareiss gleich doppelt zu.

Der Forellenhof Buhlbach, den das Mitteltaler Hotel Bareiss nach umfangreichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten inmitten eines idyllischen Naturschutzgebietes am Rande des Nationalparks eröffnet hat, vereint Dreierlei: Gastronomie, Fischzucht und ein Forschungsprojekt. Und er ist neben der Wanderhütte Sattelei (2005) und dem Morlokhof (2006) das dritte Engagement außerhalb der Hotelmauern.

Über 100-jährige Geschichte

Mehr als 100 Jahre reicht die Geschichte der Forellenzucht in Buhlbach zurück. Schon Hermine Bareiss schätzte die Qualität und Frische der Forellen, die seit Anbeginn auf der Speisekarte des Kurhotels Mitteltal standen. Im vergangenen Jahr hat das Hotel Bareiss das Fischerstüble und die Forellenzucht in Buhlbach von der Familie Sigwart gekauft, die über Jahrzehnte zunächst die Zucht und später einen kleinen Gastronomiebetrieb betreut hat. Beides sollte gemeinsam in die Hände des nächsten Besitzers übergehen – ein Anliegen, das bei Hotelier Hannes Bareiss ins Schwarze traf. Nun sind alle Beteiligten froh, dass durch die Neugestaltung ein Ort mit langer Tradition – der Forellenhof war seinerzeit die erste Wanderhütte im Baiersbronner Wanderhimmel – erhalten werden konnte.