Anzeige

Wenn Silbermanns geschwätzige Haushälterin zur humorvollen Freiberger Stadtführung „Silberklang und Berggeschrey“ einlädt oder Wanderungen mit verheißungsvollen Namen „Mückentürmchentour“ oder „Zwischen Pöhlbergalm und Butterfässern“ angekündigt werden, dann ist wieder Zeit für die echt erzgebirgische Wanderwoche. Und die ist alles andere als gewöhnlich.

Vom 19. bis 27. Mai es zur Frühjahrs-Wanderwoche wieder „unterwegs mit Freunden!“ Zur Auswahl stehen 56 Touren mit Streckenlängen zwischen zwei und 24 Kilometern. So geht es beispielsweise auf Tour zum „1. Deutschen Glockenwanderweg“ (Deutschneudorf/Seiffen), „Auf den Spuren alter Bergleute und Flößer“ rund um Bad Schlema, „Bis zur Quelle der Freiberger Mulde“ (Rechenberg- Bienenmühle/ Holzhau) oder „Auf dem Tharandter Malerweg“. Sogar die „14 Achttausender“ sind als Tour „Himalaya im Erzgebirge“ (Altenberg) mit von der Partie, dies zwar in Dezimetern gemessen - jedoch durchaus anspruchsvoll. Im Zeichen von „Dame und König“ lädt der Schachwanderweg rund um Borstendorf auf einer Strecke von zehn Kilometer ein. Auch das Thema Handwerk will im Erzgebirge auf spannenden Wanderungen entdeckt werden. So zum Beispiel auf dem „Weg eines Blumenkindes“, wo die Firmengeschichte der Traditionsmanufaktur Wendt & Kühn in Grünhainichen erkundet wird. 800 Jahre Dippoldiswalde werden in diesem Jahr gefeiert ( vom 1. bis 3. Juni). Daher sollten sich Gäste schon einmal bei der geführten Wanderung „Entdeckungen rund um das Tor zum Osterzgebirge“ (rund um Dippoldiswalde) einstimmen.

Auch an junge Wanderfreunde ist gedacht, denn spannende Entdeckungen sind beispielsweise „Entlang des Waldgeisterweges“ (Ehrenfriedersdorf) oder auf einer „Heiteren Heilkräuterwanderung für Kinder“ (Geyer) garantiert.