Alles duftet

Abdullahs schwielige Hände greifen in die zarten Rosenblüten. Eine Duftwolke steigt auf. Dann stopft der alte Mann mit dem zerfurchten Gesicht und den blauen Augen die Blumenpracht in einen kupfernen Topf. Zwei Stunden werden die Blüten darin schmoren und dabei ihre Duftessenzen abgeben. Abdullah fängt sie in einer kleinen Schale auf. Sie sind die Grundlage für das begehrte Rosenöl und das feine Rosenwasser vom Al-Dschabal al-Achdar, dem grünen Berg im Norden des Oman. Die ganze Welt ist hinter diesen edlen Duftstoffen her. Vor allem die Scheichs aus den benachbarten Emiraten zahlen hohe Summen für ein Fläschchen Rosenessenz, wie sie Abdullah auch heute noch in alter Tradition herstellt.

Solange er denken kann, produziert Abdullah Ben Saif Ben Mahana El Saqry Rosenwasser. Immer in der Saison von März bis Mai hockt er auf einem Schemel in einem winzigen Raum und ringt den zarten Blumen den Duft ab. Draußen brennt die Sonne auf das kleine Bergdorf Sayq nieder. Drinnen ist es um einige Grade heißer. Die Luft ist schwer vom Rauch des glühenden Kohleofens. Ruß hat sich über die Jahrzehnte auf die Wände gelegt. Abdullah kauert in seiner weißen Dischdascha direkt über der Glut und destilliert.

Gut zwei Monate im Jahr verbringt er in der Höllenhitze, neben sich einen Korb aus Palmenwedeln, vollgefüllt mit pinkfarbenen Damaszener-Rosen. Um ihn herum läuft die Schar seiner Enkel. Sie, so hofft Abdullah, werden die Familientradition weiterführen. Seine Söhne haben abgewunken. Der Job ist zu hart und zu heiß. Nichts für die jungen Omani. Sie fühlen sich zwar den Traditionen verbunden und tragen auch im Alltag blütenweiße Dischdaschas und bunt bestickte Kappen, doch beruflich zieht es sie weg. Viele der Bergbewohner vom Al-Dschabal al-Achdar arbeiten in der Hauptstadt Maskat, die dank einer asphaltierten Straße mittlerweile in zwei Fahrstunden erreichbar ist.

Abdullah dagegen kann sich ein Leben ohne Rosen nicht vorstellen. „Das Erste, was ich als Kind sah, roch und fühlte, waren Rosen. Schon mein Vater und Großvater haben die Blumen destilliert“, sagt der 63-Jährige. Bereits als kleiner Junge lernte er, die Blüten mit einer geschickten Handbewegung von den Sträuchern zu knipsen, ohne sich die Finger zu zerstechen.

Heute läuft er in der Erntesaison jeden Tag bei Sonnenaufgang in die Gärten. Dort pflückt er die duftenden Blüten, solange der Morgentau auf ihnen glitzert, denn nur dann entfalten sie beim Destillieren ihr volles Aroma.

Die reiche Ernte in den schroffen Hajar-Bergen ist nur durch die Afladj möglich. Diese steinernen Kanäle wurden bereits vor 1500 Jahren angelegt und bilden ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem, das von einem Wasserwächter, dem Wakir, kontrolliert wird. Dank der Afladj sprudelt und perlt es durchs Dörfchen Sayq. Dabei gedeihen nicht nur Rosen, sondern auch Granatäpfel, Feigen, Weintrauben und Aprikosen. Doch wenn der Regen ausbleibt, reicht das Wasser nicht für alle und Abdullah bangt, ob er seine große Familie durchs Jahr bringt. 1,5 Kilo Rosenblätter braucht er, um 250 Milliliter Rosenwasser herzustellen. Das bringt ihm rund zehn Euro. Ein Minidöschen mit Öl gibt es für fünf Euro. Die Nachfrage ist da, denn der Rosenessenz werden viele nützliche Eigenschaften zugesprochen. Sie wird Parfüms beigemischt und hilft als Öl gegen Gelenkschmerzen. Ein Spritzer Rosenwasser lindert Kopfschmerzen und verleiht Süßspeisen, Tee und Kaffee das gewisse Etwas.

Die Rosensaison auf dem Al-Dschabal al-Achdar ist kurz. Von März bis Mai erblüht die Königin der Blumen. Dann überzieht ein pinkfarbener Teppich das Plateau. Tausende von Rosenbüschen verwandeln die Hänge und Terrassen, die in Kaskaden die Schlucht hinabklettern, in ein leuchtendes Farbenmeer. Den besten Blick hat man von Diana’s Point. Diesen spektakulären Standort hat sich das Anantara Al Jabal Al Akhdar gesichert. Das noble Resort hat seine Villen direkt an der Felskante des Plateaus, das sich hier 1000 Meter in die Tiefe stürzt, aufgereiht und am Abgrund einen Infinity Pool platziert. Der Tipp für diese Pole-Position kam wohl von Lady Di. Gemeinsam mit Gemahl Prinz Charles ließ sie sich 1986 mit dem Hubschrauber an diesen außergewöhnlichen Ort fliegen, um die Aussicht zu genießen. Der Prinzessin zu Ehren trägt nun ein gläserner Aussichtssteg ihren Namen.

Die meisten Besucher des Anantara-Resorts begnügen sich mit dem grandiosen Blick. Einige jedoch wollen ihrem Aufenthalt den besonderen Kick geben. Sie begeben sich, gut gesichert mit Gurten und Seilen, in die steile Felswand und klettern unter dem Hotel herum. Gekrönt wird dieses Abenteuer durch eine rasante Fahrt an der Zipline. Ein Vergnügen nur für Schwindelfreie. Wenn die Kletterer nach ihrem wagemutigen Ausflug auf das sichere Plateau zurückkehren, wartet eine Stärkung. Es gibt butterweiche Datteln mit Karamellgeschmack und Khawa, einen mit Koriander und Kardamom gewürzten Kaffee, der mit einem Spritzer Rosenwasser – natürlich aus Abdullahs Hexenküche – veredelt ist.

Doch im Oman steht nicht nur auf dem Al-Dschabal al-Achdar alles im Zeichen der Wohlgerüche. Über dem ganzen Land scheint eine zarte Duftwolke zu schweben. Das liegt vor allem an den Männern. Sie tragen eine Stoffquaste am Kragen ihrer Dischdascha, die sie jeden Morgen in Parfüm tauchen. Am liebsten wählen sie Amouage – quasi der Staatsduft. Der im Land hochverehrte Herrscher Sultan Qaboos ließ ihn vor vielen Jahren von einem Pariser Parfümeur entwickeln. Dieser mixte aus 120 Ölen und Essenzen eine exotische Komposition, die unvermittelt in die märchenhafte Welt aus Tausendundeiner Nacht entführt. Wer konzentriert am Amouage schnuppert, kann die betörenden Düfte dieses geheimnisvollen Landes erkennen: Zedernholz aus den Hajar-Bergen, Weihrauch aus Salalah und Rosen vom Al-Dschabal al-Achdar.

