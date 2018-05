Alles im Fluss

Anzeige

Gebratener Rinderdarm duftet verlockend

Eine Verkäuferin bietet den Urlaubern aus Europa lächelnd eine frisch gegrillte, verlockend duftende, laotische Spezialität an: gebratener Rinderdarm inklusive Inhalt. „Wir verwenden nur den Teil des Darmes, der direkt unterhalb des Magens liegt“, beschwichtigt sie: Der Inhalt bestünde also nur aus dem soeben verdauten Grünfutter. Zwei Passagiere wagen den Geschmackstest. „Ein bisschen zäh, aber gar nicht so schlecht“, meint einer der beiden - und erntet trotzdem fassungslose Blicke der Mitreisenden. Nur die Verkäuferin lacht. „Willst du noch mehr?“

Am Nachmittag wird die Fahrt auf dem Mekong spannend: Wie Zacken auf dem Rücken eines riesigen, im Wasser liegenden Drachens erheben sich spitze Felsen aus dem Fluss und verwirbeln die vorbeirauschenden Wassermassen zu gewaltigen Stromschnellen. Wie in einer Szene in Werner Herzogs Kultfilm „Fitzcarraldo“ scheint das Schiff in manchen Momenten direkt auf die Felsen zugetrieben zu werden. Spätestens jetzt wird klar, warum auf der „Mekong Pearl“ gleich zwei Schiffsführer an Bord sind. Hochkonzentriert arbeiten sie Schulter an Schulter auf der Brücke und geben sich gegenseitig Anweisungen. Während der eine das Schiff steuert, bedient der andere ausschließlich das Gas. Bouan Lao erklärt den Gästen schlüssig, warum er und sein Kollege das Schiff so beunruhigend nahe an die Felsen heran steuern. „Wenn das Wasser auf die Steine trifft, schiebt uns der Druck des Wassers wieder von den Felsen weg.“ Ein Echolot oder andere Navigationsgeräte gibt es nicht an Bord. Hier zählt einzig die Erfahrung der Schiffsführer und die haben beide. Der 59-jährige Bouan Lao befährt den Mekong ebenso seit Jahrzehnten wie sein zwei Jahre jüngerer Kollege Nam Si, der einst Frachter sicher den Fluss entlang steuerte.

Der Mekong ist die Lebensgrundlage für mehr als 200 000 Menschen in China, Laos, Thailand, Vietnam, Burma und Kambodscha und wird von den Einheimischen liebevoll „Mutter aller Flüsse“ genannt. Dennoch sind am Ufer nur selten Behausungen zu sehen. Um vor Überschwemmungen sicher zu sein, haben die Menschen ihre Dörfer auf Anhöhen abseits des Ufers errichtet. Oder sie leben im Dschungel des Hinterlands, der oft nur per Motorboot über Nebenarme des Mekongs zu erreichen ist – wie das Dorf Ban Don Mixay.

Obwohl schulfrei ist, tummeln sich gut zwei Dutzend Kinder auf dem Gelände der Schule, die von der Reederei mit Geld und Arbeitsmaterialien unterstützt wird. Einige spielen Fußball, andere Rattanball, den Nationalsport. Das Spiel ist eine Mischung aus Volleyball und Fußball. „Ein Mädchen aus dem Dorf hat es in die Nationalmannschaft geschafft“, erklärt Schiffsmanager Benedikt Göller, der auch als Reiseleiter fungiert. „Darauf sind alle mächtig stolz.“

Kaum hat sich der Nebel gelichtet, der jeden Morgen die Flussauen in ein mystisches Licht taucht, legt die „Mekong Pearl“ von ihrem Übernachtungsplatz ab und nimmt Kurs auf die Pak-Ou-Höhlen. Sie liegen in einer atemberaubenden Steilklippe am Westufer des Mekongs und gelten als eine der bedeutendsten buddhistischen Kultstätten des Landes. Seit Tausenden von Jahren dienen sie Gläubigen als Pilgerstätte. Die ließen nach der oft beschwerlichen Pilgerreise eine Buddha-Statue zurück - etwa 4000 sind heute zu sehen, aus Holz, Ton, Eisen oder Messing. „Die wertvollsten Statuen wurden allerdings vor ein paar Jahren ins Museum gebracht“, erklärt ein Guide. „Es ist einfach zu viel gestohlen worden.“

Auf den letzten Kilometern vor Luang Prabang, der einstigen Hauptstadt von Laos und dem Endpunkt dieser Reise, wird der Mekong breiter und die schroff nach oben ragenden Kalkfelsen dominieren das Landschaftsbild. Luang Prabang zählt zu den Unesco-Weltkulturerbestätten und bezaubert mit von goldenen Dächern bedeckten Tempeln und charmanten Überbleibseln der französischen Kolonialzeit. Einen der eindrücklichsten Momente erlebt man vor Sonnenaufgang, wenn etwa 2000 in safrangelbe Umhänge gehüllte Mönche mit ihren Reisschalen durch die Stadt gehen, um diese von den Gläubigen füllen zu lassen. Andächtig stille Momente sind das, Szenen, die sich schon seit Hunderten von Jahren wiederholen. Wie in einem Traum kommt es dem Beobachter vor, als die Mönche sich beim Weitergehen vermeintlich wieder im Nichts auflösen.

