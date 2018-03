Alles Käse

Anzeige

Hinter einer unscheinbaren hölzernen Eingangstüre eines ganz normalen Hauses verbirgt sich der größte von insgesamt dreien dieser Keller, deren Mikroklima so ideal für die Bildung von Edelschimmel auf Käserinden ist. Dort hinein wird Alessandra Ingenetti die Besuchergruppe gleich führen. Zuvor werden Überschuhe und Mäntel aus dünner Plastikfolie verteilt. Hauben und Mundschutz aus Fließpapier vervollständigen das wenig kleidsame Outfit. „Der Mundschutz ist nur für diejenigen, denen der Ammoniakgeruch, der durch den Proteinabbau während der Käsereifung entsteht, zu stechend ist“, erklärt Alessandra, bevor es in den Reifekeller geht.

Auf langen Holzregalen lagert in einem ersten Raum ein Käselaib neben dem anderen dem perfekten Reifegrad entgegen. Auf alle Reifekeller in Valcasotto verteilt, sind es 25.000, jeder einzelne bringt mindesten 2,5 Kilogramm auf die Waage. Die Temperatur in den Reifekellern beträgt konstant neun Grad, bei einer Luftfeuchtigkeit von 99 Prozent. Das Besondere in Valcasotto ist, dass die langen Regalbretter, auf denen die Käselaibe reifen aus dem Holz verschiedener Obstbäume gefertigt wurden. Das Apfel-, Birnen-, oder Kirschenholzaroma dringt in die Käselaibe ein und verleiht diesen einen unverkennbaren Geschmack. Welche Käsesorte am Ende gefertigt werden soll, entscheidet darüber, wie lange die Laibe in den Reifekellern verbleiben; von einem Kellerraum in den anderen verlagert werden. Egal ob die Käse aus Ziegen-, Schafs- oder Kuhmilch, aus nur einer Milchsorte oder aus einer Mischung verschiedener Milchsorten sind, künstliche Käserinden gibt es bei den in Valcasotto gereiften Käselaiben nicht. Stattdessen wachsen auf der Käseoberfläche natürliche Schimmelkulturen, eine in den Reifekellern in Valcasotto heimische autochthone Mikroflora. Im ersten Monat wird jeder Käselaib von Hand dreimal wöchentlich gedreht und die Käserinde massiert. Später reicht ein wöchentliches Drehen der Käselaibe aus.

„An der Schimmelfarbe erkennen die Experten das Alter der Käse“, erklärt Alessandra Ingenetti. Die wechsle von Weiß, über Grau bis zu Orange. Besonders stolz ist sie auf die Käselaibe, deren Oberfläche mit einem weißen, pelzartigen Schimmel überwachsen ist. „Der sieht aus wie Katzenfell“, erklärt sie während sie in den langen Regalen nach besonders prächtigen Schimmel-Fellbüscheln sucht.

In Valcasotto gewinnt die Maxime „klein, aber fein“ eine neue Bedeutung. Das verschlafene Bergdorf hat sich zu einem Zentrum in Sachen Käsekultur entwickelt. Im ersten Stock, über einem der Reifekeller, ist ein Lehrsaal der Slow Food Universität für Gastronomische Wissenschaften, die in Pollenzo beheimatet ist, untergebracht. Die ASSAI – Associazione Selezionatori, Stagionatori e Affinatori Italiani – eine nationale Vereinigung von Käsereifungs- und Käseveredlungsbetrieben hat in Valcasotto ihren Sitz. Und vor allem: Profis wie Laien können die kellergereiften Käse gleich vor Ort verkosten. Im Gasthaus von Danilo und Alessandra Ingenetti stehen nicht nur die verschiedenen Käsesorten in Rohform und als verarbeitete Varianten auf der Speisekarte, sondern auch hausgemachte Gerichte mit Zutaten aus der unmittelbaren Umgebung. „Materie prime a chilometro zero“, wie beispielsweise das Maismehl aus dem Ottofile, dem traditionellen Polentamais, erklärt Danilo. Das wird in Valcasotto in einer Mühle aus der napoleonischen Zeit gemahlen. Die drei Mühlsteine aus dem Jahr 1802 wurden restauriert und werden noch mittels eines originalen Mechanismus aus Eisen und Holz betrieben. Mit dem Mehl des Ottofile werden beispielsweise die Paste di Meglia gebacken, köstlich mürbe, kleine Kekse. Ein Presidio Slow Food Produkt, das im Lebensmitteladen in Valcasotto auch verkauft wird. Neben dem Käsegeschäft übrigens der einzige Laden in dem kleinen Bergdorf mit den wenigen Einwohnern und der schmackhaften Käsetradition.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018