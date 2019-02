Alles so schön ruhig hier

Still ist es hier oben, nur das leise Surren der Seilbahn ein gutes Stück weiter unten ist zu hören. Der Atem dampft in der kalten Luft, der Blick fällt über das Pillerseetal auf die Loferer Steinberge. Auf die Idee muss man erst einmal kommen. Hier oben auf der knapp 1500 Meter hohen Buchensteinwand gibt es ein Gipfelkreuz, aber kein gängiges, zwei, drei Meter hohes Metall- oder Holzkonstrukt. Das auf private Initiative 2014 erbaute Jakobskreuz ist ein knapp 30 Meter hoher Turm in Form eines Doppelkreuzes mit Treppenhaus, Aufzügen und Aussichtsplattformen in alle Himmelsrichtungen. Vor allem aber ein Ort zum Innehalten, zum Durchatmen, den Blick schweifen lassen. Im Sommer gibt es Prozessionen, im Winter kann der Skitourist hier oben einmal ganz bewusst Gas rausnehmen und sich seinen Gedanken oder dem alpinen Om hingeben.

Edelbrand aus Haselnüssen

Die Buchensteinwand ist das Skigebiet von St. Jakob in Haus, zusammen mit dem deutlich größeren Fieberbrunn, dem Biathlon-Hotspot Hochfilzen und anderen Gemeinden ergibt das die Region Pillerseetal, wo man sich ein bisschen wie auf einer Reise fühlt zurück in eine Zeit, als Skifahren noch kein Massenerlebnis war. Nach Kitzbühel sind es Luftlinie kaum mehr als zehn Kilometer, einmal über den Berg halt. Aber während rund um die Streif der Bär tobt und die Promis schräge Sonnenbrillen und winzige, meist frierende Hunde zur Schau tragen, scheint im Pillerseetal im Tiroler Unterland die Entschleunigung zu Gast.

Genuss heißt hier nicht Vollgas, sondern loslassen. Das bedeutet nicht, dass man an uralten Liften Babyhänge raufrumpelt. Auch Fieberbrunn hat lange Abfahrten und gilt zudem als Hotspot für Freerider. Zusammen mit dem auf Skiern erreichbaren Saalbach Hinterglemm und Leogang schafft man 270 Pistenkilometer. Aber es kommt trotzdem ruhiger daher als so manch hektische Alpenregion. „Home of lässig“ nennen sie sich selbst im fürchterlichsten Werbeslang. Hier gibt es auch noch einen Handwerker, der in aller Ruhe die Glocken für die Rindviecher gießt, die die im Sommer scheppernd über die Almen tragen.

Hektik braucht es hier also nicht. Wer im Pillerseetal die Ski anschnallt, der geht auch gerne mal ins Yoga oder stapft mit Schneeschuhen bergan. Und abends gibt es Fackelwanderungen. Irgendwie rast man hier nicht durch seine freie Zeit, man genießt sie. Die Region positioniert sich so ein wenig als Gegenentwurf zum Lift-rein-Lift-raus-Mantra, auch wenn man sich das geben kann, wenn man mag. Immerhin behauptet die Region von sich, das größte Skigebiet Österreichs zu sein. Mag sein, aber der Charme ist ein anderer. Die Entschleunigung zeigt sich auch in den Hütten. Es gibt noch welche mit Angeboten über das schnelle Würstel hinaus. Zum Beispiel im schier unaussprechlichen Wildalpgatterl, wo nur regionale Produkte zum Einsatz kommen, was man durchaus schmeckt. Der Name läuft übrigens nach einem Obstbrand leichter über die Lippen.

Wenn man Glück hat, kommt der edle Tropfen aus der Fieberbrunner Brennerei von Norbert Treffer. Der Mann darf sich Edelbrandsommelier nennen und er macht aus Dingen Brände, die andere ins Müsli raspeln, zum Beispiel Haselnüsse.

Und wenn der Abend naht, wartet das originalste alpine Entschleunigungsprogramm, das Eisstockschießen. Auch so was, das vom Aussterben bedroht ist, zumindest als Wettkampfsport. Der örtliche Club in Fieberbrunn sucht Nachwuchs, das heißt Leute so um die 60. Der harte Kern ist älter. Die Männer jenseits der 70 donnern die bis zu fünf Kilo schweren Eisstöcke mit Schmackes über die Bahn, der Ahnungslose kommt vielleicht halb so weit und hat am nächsten Tag Muskelkater. Den man sich aber wieder locker aus dem Körper schwingen kann. Oder man gönnt sich ein wenig Pause und pilgert noch mal zum Jakobskreuz. Wunderbarer Blick, große Ruhe.

