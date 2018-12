Als Amateurforscher zu den Schneeleoparden

Frühmorgens brechen vier Geländewagen vollbepackt von Bischkek, Kirgisistans Hauptstadt, auf. An Bord Proviant für zwei Wochen für 13 Expeditionsteilnehmer, den 35-jährigen Expeditionsleiter Amadeus DeKastle, den 67-jährigen ukrainischen Wissenschaftler Volodya Tytar, zwei kirgisische Gehilfen sowie Köchin Gulya. Hinter der Kleinstadt Kochkor führen Staubpisten in Richtung des West Karakol River Valley, Suusamyr, durch grüne Täler mit schneebedeckten Bergspitzen im Hintergrund. Suusamyr wird Heimat des Expedition-Basislagers an einem Gebirgsfluss auf knapp 3000 Meter Höhe. Neben einem Zelt

für jeden und Toilettenzelten mit Bodenlöchern entstehen drei Jurten: eine Küchen-, eine Gemeinschafts- und eine Ofenjurte zum Trocknen nasser Kleidung. Mit selbstaufblasbarer Untermatratze, Winterschlafsack und dem Schlaflied des Flusses ist das Naturbett bei Temperaturen um den Gefrierpunkt vollkommen. Frühmorgens wecken Tageslicht und Pfannkuchenduft aus dem Küchenzelt. Am ersten Tag steht Training auf dem Programm: Wenn auf 105 000 Quadratkilometer möglichem Lebensraum 4000 bis 7000 Schneeleoparden leben, etwa 350 davon in Kirgisistan, sucht man nach einem geröllfarbigen Pelz im Geröll. Weswegen es auf Expedition nicht Ziel ist, einen Schneeleoparden zu sichten. Ziel ist, Spuren von Beutetieren zu finden - Abdrücke und Kot beliebter Schneeleopardensnacks wie Steinböcke, Riesenwildschafe, Schneehühner und Murmeltiere – um zu prüfen, ob die Zone ein geeigneter Lebensraum wäre.

„Schneeleoparden leben auf 3000 bis 5000 Meter Höhe“, weiß Volodya Tytar, der die Schneeleopardenforschung in Tien Shan seit 2014 leitet. Sie liebten unebenes, durchbrochenes Terrain, Klippen und Bergrücken. Die Forscher hoffen, dass die Region dank der Schneeleoparden zum Biosphärenreservat ernannt wird. Doch wieso werden dazu Bürgerwissenschaftler gebraucht? „Das Geld der Teilnehmer fließt zu 70 Prozent in das Projekt, in Personal, Ausrüstung und Transportmittel.“ Staatliche Unterstützung gäbe es seit Ende der UdSSR nicht mehr. „Der Schneeleopard ist Symbol Kirgisistans, ein Naturschutzgebiet würde auch mehr Besucher bedeuten. Dann könnte man Hirten als Ranger ausbilden.

Jeden Morgen um sieben gibt es Frühstück, um acht geht es los. Auf den Wanderungen dreht sich nicht alles um die großen Tiere, sondern auch um Schmetterlinge, die Aufschluss über Klimaveränderungen geben. Oder Petroglyphen, Felszeichnungen, die zwischen 600 und 1000 Jahre alt und ebenfalls wichtig für einen möglichen Schutzstatus der Region sind. Eine von zwei Gruppen strebt das Issyk-Ata-Tal an, um auf 3800 Metern Fotofallen aufzustellen. Mit GPS-Geräten, Datenblättern, Ferngläsern und Funkgeräten bewaffnet, geht es zu Fuß durch ein langes Tal voller Murmeltiere und Wiesel. Der alte Viehpfad wird immer steiler, bis an einem von Schneemassen umgebenen See der Moment gekommen ist, das Lunch aus Crackern, Käse, hart gekochtem Ei und Nüssen auszupacken. Plötzlich hagelt es in die Tupperdosen, ein Gewitter zieht auf, aber zum Glück ebenso schnell wieder ab. Perfekt, um die Fotofallen in der Moräne zu platzieren.

Endlich zeigt sich der erste „Geist der Berge“

Einem langen Wandertag folgt meist die Dusche – ein über den Kopf gekippter Eimer mit eisigem Flusswasser oder, für Warmduscher, mit Fluss- und aufgekochtem Wasser. So viel Komfort wie möglich jenseits der Komfortzone. Um 18 Uhr findet das Debriefing statt, eine Gruppenbesprechung über die Tagesergebnisse, die auf Karten festgehalten werden. Danach gibt es bei klarem Wetter einen Grund, sich auf die Nacht zu freuen: auf einen Schweif aus Milliarden von Sternen, die Milchstraße. Genauso erfüllend wie der Himmelsblick sind die Schneehuhn-Federn im Chon-Chikan-Tal. Die GPS-Daten führen zur ersten einzusammelnden Fotofalle. Die Spannung wächst. Zunächst zeigen die Aufnahmen einen Hirten, dann drei Schneehühner und einen Steinbock. Auf einmal starrt ein glühendes Augenpaar aus einem katzenartigen Kopf vom Bildschirm. Ein Schneeleopard? Erst am Abend herrscht Klarheit: Ja! Dies ist der erste „Geist der Berge“, der sich seit Beginn des Projekts 2014 zeigt. Eine Riesenfreude für die Teilnehmer, ein Riesenerfolg fürs Projekt. Am letzten Abend lodert ein Lagerfeuer aus brennbarem Müll. Die fast 80-jährige Australierin Janis Moore, die mit Krücke und künstlicher Hüfte die Berge bezwungen hat, schaut zu, wie die Milchstraße zur Höchstform aufläuft. „Ich habe mich jeden Abend im kalten Zelt gefragt, warum ich mir das antue. Jetzt weiß ich es.“ In einer Geste umfasst sie die Milchstraße, die Jurten, die Weite. „Ich habe so ein Glück, dies zu erleben.“ Ja, es hat sich gelohnt. Nicht für jemanden, der ein paar Wildtiere auf der „To-see-Liste“ abhaken will. Nicht für einen, der Natur nur beim Glamping aushält. Aber für jeden, der etwas für Natur und Tiere tun möchte.

Der begreift, dass es unwichtig ist, jeden Gipfel zu erklimmen. Denn das Leben spielt vor allem unterhalb der höchsten Höhen, dort, wo das Tal weit ist und dort, wo es steinig wird. Und es wäre schade, dort nur achtlos durchzueilen.

