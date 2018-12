Als Eindeichung entstanden

Die Niederlande haben einen neuen Nationalpark. Der „Nieuw Land Nationalpark“ liegt in der Mitte des Landes, zwischen Ijsselmeer und Markeermeer, der ehemaligen Zuiderzee, in der Provinz Flevoland. Das Besondere an diesem, rund 29 000 Hektar großen Naturgebiet ist, dass es durch Einpolderung des Meeres geschaffen wurde. In den 1940er Jahren hatte man das Gebiet als Schutz vor Hochwasser und Sturmfluten trockengelegt. Ab sofort können Touristen dort, wo einst die Wellen wogten, trockenen Fußes die Natur entdecken.

Die niederländische Landwirtschaftsministerin Carola Schouten gab jüngst bekannt, dass sie Nieuw Land den Status eines Nationalparks zuerkannt habe. Damit haben die Niederlande nun 21 Nationalparks. „In Nieuw Land geht es um mehr als um die Natur. Es ist auch eine ansprechende Geschichte über die Niederländer“, so die Ministerin. Nieuw Land, das aus den Naturgebieten Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Markermeer und Marker Wadden besteht, ist einzigartig und typisch holländisch, weil es durch die Eindeichung der Zuiderzee entstanden ist. Die Natur hat fast vollständig den ganzen Raum der Gegend eingenommen. Dieses Spektakel ist durch die langwierige Zusammenarbeit aus Mensch und Natur entstanden.

Die Geschichte des Nationalparks von Flevoland ist eine besondere. Denn jedes der vier Naturschutzgebiete hat seinen eigenen Charakter im Laufe der Zeit geformt. Die Provinz Flevoland – größter Polder der Welt –, das Markermeer und auch das Ijsselmeer fanden in der Zähmung der Zuiderzee ihren Ursprung. Das Seengebiet Oostvaardersplassen beherbergt eine erstaunliche Vielfalt an Tieren, darunter Wildpferde. Bei den Lepelaarplassen handelt es sich um ein Sumpfgebiet auf ehemaligem Meeresboden. Im Markermeer entsteht derzeit ein künstliches Inselreich.

Der Nationalpark Nieuw Land liegt in der Nähe von Amsterdam, zwischen den Städten Almere und Lelystad in der Provinz Flevoland. Es gibt vier Besucherzentren

