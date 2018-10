An der Elbe entlang

Als Erstes läuft man zum Deich, um zu schauen, ob die Elbe noch da ist. Tatsächlich, da fließt sie. Tief Luft holen und durchatmen. Seelenruhig windet sich der breite Fluss an Silberweiden vorbei, passiert unbeeindruckt die Stromtalwiese mit den watenden Weißstörchen und biegt bei Klein Wootz gelassen in die nächste Schleife. Schnell muss hier gar nichts mehr gehen.

Die Elbe ist Deutschlands drittgrößter Strom und einer der letzten naturnahen Flüsse Mitteleuropas. Auf einer Länge von 400 Flusskilometern und einer Fläche von rund 282 250 Hektar erstreckt sich das Unesco-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe durch fünf Bundesländer. Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben sich verpflichtet, die Elbtalauen zu bewahren. „Das ist ein großartiges Projekt für die Natur“, sagt Robert Sommerfeld, der Naturführer im brandenburgischen Teil ist.

Er liebt den weiten Blick über Fluss und Felder, das Geschnatter ziehender Wildgänse und Dörfer, die nicht mehr als 20 Einwohner haben. Wie in der Gemeinde Lenzerwische, wo sie Unbesandten, Kietz oder Mödlich heißen. Die Fachwerkhäuser sind mit Reet gedeckt, mit üppigen Gärten und Streuobstwiesen ausgestattet. Vor manchen stehen Tische mit selbst gemachter Marmelade oder Honig und eine Kasse des Vertrauens.

Der Mann mit dem Vollbart und der gelben Pudelmütze nimmt die zehn Gäste aus der Stadt mit auf eine Safari ins Feuchtgebiet zwischen Elbe und Löcknitz. An den ursprünglichen Auen, die von der natürlichen Dynamik des Flusses und Überschwemmungen gestaltet werden, lässt sich ablesen, wie die Landschaft vor Jahrtausenden von Jahren ihre charakteristische Gestalt erhielt. „Das war eine coole Zeit“, sagt Sommerfeld. Er schmunzelt, denn er meint die letzte Eiszeit und geht gedanklich 18 000 Jahre zurück. Im Bereich der Lenzerwische sind die Überreste besonders gut ablesbar. Damals war alles von Eismassen bedeckt, bis der Gletscher stoppte, Sande sich an den Endmoränen ablagerten, Lebensräume für Pflanzen und Tiere entstanden. „Zuerst entwickeln sich Kräuter, Gräser, dann Silberweiden, Schwarzpappeln sowie Stieleichen und schließlich Kibitz und Wachtelkönig“, erklärt der Naturführer.

Vor nicht einmal 20 Jahren sah es in der Gegend noch anders aus. Hohe Deiche, Rodung und landwirtschaftliche Nutzung hatten das Urstromtal verdrängt. Erst das Deichrückverlegungsprogramm von 2002 gab dem Fluss die Auwälder und ihr ursprüngliches Wesen zurück. Seeadler, Singschwäne, Weißstorch und Fischotter haben sich wieder angesiedelt.

Fast vergessen ist das Grenzland, das Landschaft und Fluss bis 1990 zerschnitt. Der Eiserne Vorhang sorgte dafür, dass sich eine der prächtigsten Stromtallandschaften ungestört erhalten konnte. Im Niemandsland der 1378 Kilometer langen deutsch-deutschen Grenze hatte die Natur 40 Jahre lang ein freies Feld. Der Kolonnenweg, auf dem DDR-Grenzer einst patrouillierten, wird als Friedenslinie, Elberadweg und für das Naturräume verbindende Grüne Band genutzt. „Nirgendwo sonst in der Welt spielt es eine so entscheidende Rolle, ob man hundert Meter weiter rechts oder links geboren wird“, schrieb einmal die Publizistin Marion Gräfin Dönhoff (1909-2002). Die Elbe hat sich um Grenzen nie geschert. Nur wenige Schritte weiter kommt man zum Qualmwassersteg, den das Biosphärenreservat angelegt hat. Qualmt es hier etwa? Man muss schon abenteuerlich über die Holzpfähle im Wasser bis zur Plattform balancieren, um des Rätsels Lösung zu erfahren. Eine Infotafel erklärt: Ja, es „qualmt“ bei Hochwasser und hohem Wasserdruck auf dem Deich. Dann brodelt die im Boden eingelagerte Luft an die Oberfläche.

Eine Fülle von bedrohten Amphibien beherbergt der Lebensraum, in dem man unkenden Rufen lauschen und den Frühjahrskiemenfuß, einen urzeitlichen Krebs, auf der Oberfläche schweben sehen kann.

Lenzen ist ein idyllisches Fachwerkstädtchen, das ganz von seiner Burg beherrscht wird. Hinter den Mauern, die sich malerisch über der Elbtalaue erheben, ist das BUND-Besucherzentrum untergebracht, das über das Biosphärenreservat informiert, naturkundliche und kulturhistorische Führungen und Exkursionen organisiert. Im weitläufigen Park liegt der Burg zwischen Baumriesen und Flussläufen das Auen-Reich zu Füßen. Zum neuen Erlebnisgelände im Burgpark gehören eine Baumhängebrücke, ein fest vertäutes Holzfloß als Beobachtungsposten sowie vier weitere interaktive Stationen.

Am Anleger an der Löcknitz bricht eine Gruppe zur Kanutour auf. „Löcknitz heißt auf Slawisch ,Seerose‘“, erklärt Heiko Bölk, der stellvertretende Leiter des Besucherzentrums, den Ursprung des Namens. An Seerosen herrscht tatsächlich kein Mangel. Kaum haben die drei Großkanadier die Seetorbrücke unterfahren, tauchen riesige Felder mit weißen Wasserlilien auf. „Der Eisvogel ist schwerer zu finden“, wiegelt der Ranger ab. Das erhöht die Spannung. Am Ufer sind Biberrutschen zu erkennen. Reiher fliegen auf, Gänse ziehen vorbei, aber kein Eisvogel. „Für wann haben Sie ihn denn bestellt?“, fragt einer der Kanuten. Alle lachen.

Für den schönen stahlblauen Flieger gibt es keine Garantie, aber er kenne ihre Bruthöhlen. Lange war der Eisvogel bedroht. „Inzwischen haben wir wieder 35 bis 40 Brutpaare“, sagt Bölk stolz. Umgestürzte Bäume in Flussnähe, das sind ideale Habitate für ihn. Da sitzt er gern auf den Zweigspitzen und sucht den Fluss nach Fischen und Wasserinsekten ab.

Der Eisvogel lässt sich nur selten blicken

Wieder im Boot zeigt Bölk den Ehrgeiz, dem Eisvogel noch näher zu kommen. Hinter dem Dorf Baekern, wo die Löcknitz breiter wird, steuert er noch langsamer als zuvor und noch näher an die ins Wasser hängenden Äste. Auf einem sitzt tatsächlich einer – stahlblau bis türkis die Flügel, kastanienbraun die Brust. Alle sind glücklich. Schon kommt die Türmchen-Skyline von Lenzen wieder ins Bild. „Ist jemand noch gestresst?“, fragt Bölk die Paddler.

