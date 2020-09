An der schönen Schlei

Es ist früh am Morgen im Ostseeresort Olpenitz, kurz: Oro. Auf Spanisch bedeutet „oro“ Gold. Wie passend, wenn die Morgensonne in schimmernden Fäden durch das Panoramafenster des schwimmenden Ferienhauses strahlt: eleganter Beach-House-Stil, Bootsanleger, Badeleiter. Eine gefühlte Mischung aus Hamburger Hafencity und Malibu – umgeben von Stränden und Feldern.

Die ersten Jogger traben entlang der Hafenkante, Urlauber führen Hunde spazieren. Dass dies bis 2004 ein Marinestützpunkt war, ist kaum vorstellbar.

Alte Backsteinkasernen sind modernen Apartments gewichen. Und der Diamant Oro wird weiter geschliffen.

Der Seemannsblick von der Dachterrasse schweift über Feriendomizile, die sich rund um das rechtwinkelige Hafenbecken wie Perlen aneinanderreihen. Möwen kreischen, die stramme Brise duftet nach Ostsee. Dann bleibt der Blick auf Nordost an einer flachen Landzunge haften – drei Gebäude, ein paar windgebeugte Pappeln und ein Leuchtturm, mehr steht dort nicht: die Lotseninsel. Dieser Ort voller Schifffahrtsgeschichte markiert den Übergang von der Ostsee zur Schlei, einem fjordähnlichen Ostsee-Meeresarm, durch den der Wind weiße Segel schiebt. Über 42 Kilometer mäandert das Gewässer landeinwärts bis ins Städtchen Schleswig, vorbei an historischen Fischerorten wie Maasholm, Kappeln oder Arnis.

Möwen kreischen und es duftet nach Meer

Der letzte Lotse wurde längst abgezogen, dauerhaft lebt dort niemand mehr. Die Insel, die an ein abgesperrtes Naturschutzgebiet grenzt und zu Wasser erreichbar ist, scheint zum Greifen nah – und ist es doch nicht. Zu windig ist es heute für eine direkte Überfahrt per Seekajak oder Stand-up-Paddle-Board. Doch die Lösung liegt nah: ein Ausflugsschiff von der nahen Schleistadt Kappeln. Kaum an der Mole, macht die „Schlei Princess“ schon die Leinen los. Der Raddampfer passiert die lebendige Hafenmeile, den Fischerei- und Segelhafen. Es folgt: Natur pur. Die Aussicht geht auf die liebliche Hügellandschaft, geheime Badestellen, wogende Getreidefelder. Seeschwalben staksen entlang der Ufer, ein Seeadler zieht hoch oben seine Kreise.

Ein kurzer Zwischenstopp im Fischerdörfchen Maasholm und schon legt das Schiff an der Lotseninsel an. Vorbei am Strandwall, dem alten Lotsenhaus und dem Seglerhafen ist das Kleinod schnell umrundet und man steht bald wieder vor dem kleinen Hafenmeister-Häuschen samt Kiosk und dem dritten Gebäude, der „Giftbude“. Was nach blubbernder Hexenküche klingt, ist in Wahrheit eine Segler-Gastwirtschaft. „Das Wort stammt aus dem Plattdeutschen“, erklärt Jonathan Kleingarn, „gift kommt von geben.“

Die Bude, in der es „etwas gibt“, steht bereits seit 100 Jahren. Denn lange Zeit war dies ein Nothafen für Seefahrer. „Unser Klassiker ist Currywurst mit Pommes“, so der 22-jährige Hotelfachmann, der schon in der dritten Saison hier mit anpackt. Er ist dankbar für die Natur und dafür, Teil eines besonderen Projektes zu sein. Seit die Schleswiger Werkstätten 2018 die Gebäude gepachtet haben, arbeiten hier Menschen mit Handicap mit. Ob im Kiosk, im Service oder beim Gemüseschnippeln: Die Giftbude zeigt, wie wunderbar Inklusion gelingen kann. Jonathan Kleingarn selbst allerdings hatte ursprünglich andere Sommerpläne: Während seiner Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff lernte er seine Freundin kennen, eine Sängerin aus London. „Eigentlich wollte ich längst dort sein, aber Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erzählt er. „Dafür ist sie nun gekommen und es gibt in der Giftbude nun auch Gesangsdarbietungen“, sagt er, als schon das Schiffshorn ertönt. Es geht zurück auf die Wasserstraße, auf der vor 1000 Jahren schon die alten Wikinger nach Haithabu ruderten, ihrem größten Siedlungsplatz. Diesen sagenhaften Ort gilt es morgen zu erkunden – für heute geht es zurück ins Oro, wieder von goldenen Fäden durchzogen, dieses Mal aus Westen.

