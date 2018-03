Angst um „Guantanamera“

Anzeige

Emilio Valdes ist einer derjenigen, die von der sanften Öffnung Kubas für den Tourismus profitiert haben. Der 27-Jährige arbeitet als Tourguide für das kanadische Unternehmen G Adventures und zeigt Reisenden aus aller Welt die Schönheiten seiner Insel – inklusive der attraktiven Möglichkeit, über die in der harten Währung Pesos Convertibles (CUC) bezahlten Trinkgelder ein Vielfaches dessen zu verdienen, was zum Beispiel ein Arzt in einem Krankenhaus der Hauptstadt Havanna bekommt. Dennoch äußert sich Valdes skeptisch, ob es wünschenswert ist, noch mehr Touristen nach Kuba zu locken – die Sozialisation in einem der letzten sozialistischen Systeme der Erde hat offenbar Spuren hinterlassen. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere Identität verlieren“, sagt er. „Wir haben auch nichts gegen die Amerikaner, aber wir wollen weiter unser ,Guantanamera’ singen.“

Wundervolles Viñales-Tal

Kuba Anreise: Condor fliegt dreimal wöchentlich von Frankfurt aus nach Havanna (teilweise mit Zwischenlandung in Nassau/Bahamas). Preise zwischen 600 (Economy) und 1000 Euro (Premium Economy). Außerdem bedient der deutsche Ferienflieger den Badeort Varadero (dreimal wöchentlich) und Holguin im Osten der Insel (zweimal wöchentlich). Buchung und Informationen unter www.condor.de

Condor fliegt dreimal wöchentlich von Frankfurt aus nach Havanna (teilweise mit Zwischenlandung in Nassau/Bahamas). Preise zwischen 600 (Economy) und 1000 Euro (Premium Economy). Außerdem bedient der deutsche Ferienflieger den Badeort Varadero (dreimal wöchentlich) und Holguin im Osten der Insel (zweimal wöchentlich). Buchung und Informationen unter www.condor.de Unterkünfte: Die wenigen kubanischen Hotels sind häufig teuer und ihr Geld nicht wert. Besser fährt der Reisende mit Privatunterkünften, den sogenannten „Casa Particulares“, die in den vergangenen Jahren überall wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Für 25 bis 30 Euro gibt es ein Doppelzimmer. Einen guten Überblick bietet die Seite www.casaincuba.com

Die wenigen kubanischen Hotels sind häufig teuer und ihr Geld nicht wert. Besser fährt der Reisende mit Privatunterkünften, den sogenannten „Casa Particulares“, die in den vergangenen Jahren überall wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Für 25 bis 30 Euro gibt es ein Doppelzimmer. Einen guten Überblick bietet die Seite www.casaincuba.com Rundreisen: Der Anbieter G Adventures (www.gadventures.com) bietet insgesamt acht Rundreisen über die Insel in Kleingruppen an. „Cuba Libre“ (etwa 1000 Euro für acht Tage ohne Flug) konzentriert sich auf den Westen der Insel und kann um einem Segel-Törn ergänzt werden.

Das Lied über das Mädchen aus Guantanamo im Osten der größten Karibikinsel ist so etwas wie die inoffizielle kubanische Nationalhymne geworden, der man in Havannas Altstadt nicht entkommen kann – in praktisch jeder Bar oder Kneipe trällert eine Band das unter anderem mit dem Wim-Wenders-Film „Buena Vista Social Club“ berühmt gewordene typische Liedgut.

Es ist dieses spezielle Kuba-Gefühl, das immer mehr Reisende gerade aus Deutschland und Frankreich suchen und das man mit Fidel Castro, Palmenstrand, „Chan Chan“, Zigarren und Mojitos umschreiben kann. Rund drei Millionen Touristen kamen zuletzt auf die Insel, diese Zahl könnte durch die Einflüsse des schweren Hurrikans „Irma“ in diesem Jahr leicht sinken.