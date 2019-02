Anpreisung aus der Botschaft

In Botschaften sitzen Botschafter, die von der Regierung des Gastlandes einbestellt werden, wenn die findet, dass im Ausland was total schiefläuft. Diese Botschafter ihrerseits können lautstark protestieren, nämlich wenn sie finden, dass im Gastland was danebengeht. Es geht, das merkt man gleich, um Beziehungen zwischen Staaten. Es geht um Investitionen, Einreisen und immer wieder auch um Tourismus. Wir haben uns die Mühe gemacht, die denkwürdigsten Reisetipps in den Webauftritten verschiedener Länder zu sammeln.

Unser Nachbar Österreich beispielsweise hat auf seiner Botschafts-Website direkt unter die Rubrik „Einreise und Visum“ die inhaltlich überaus naheliegende Fortsetzung „Schusswaffen und Munition“ gestellt. Und weil der Österreicher zunächst mal gerne klärt, um was es eigentlich geht, liest man gleich nach dem ersten Absatz einen schlauen Satz zur Definition: „Mitbringen von Schusswaffen und Munition ist deren Verbringen durch persönlichen Transport im Rahmen einer Reise.“ Alles klar?

Warum die Republik Österreich über Mitbringen und Verbringen räsoniert? Vielleicht weil sie nicht so schamlos protzen kann wie unser westlicher Nachbar. Auf der französischen Botschafts-Website heißt es nämlich unmissverständlich: „Frankreich bleibt weltweit beliebtestes Reiseziel.“ Ein bisschen weiter westlich trommelt man sich genauso stolz auf die Brust, und zwar auf Englisch, auch wenn man „deutsch“ klickt. Aber wir übersetzen einfach mal: „Spanien ist das weltweit führende Ziel für Urlaubstourismus und das am zweitmeisten besuchte Land der Welt.“

Ach menno, mag sich die Berliner Botschaft von Myanmar enttäuscht gedacht haben, die Vertretung des am 68.-häufigsten besuchten Landes der Erde. Womöglich deshalb stichelt die Botschaft des südostasiatischen Staates virtuell gegen seinen Nachbarn (der einen respektablen zehnten Platz im globalen Tourismus-Ranking belegt – zwischen Deutschland und Österreich): „Der folgende Artikel zeigt Ihnen bedeutende Gründe, warum Sie als Tourist Myanmar dem klassischen Reiseland Thailand vorziehen sollten.“ Im angepriesenen Text steht dann beispielsweise: „Die lokale Bevölkerung hat immer ein fröhliches Lächeln im Gesicht.“

Man stelle sich mal vor, die deutsche Botschaft in den USA schriebe: „Besser, Sie besuchen Deutschland als die Schweiz!“ Da würden womöglich wechselseitig Botschafter einbestellt. Aber natürlich unterlässt die deutsche Botschaft in Washington derartiges Nachbarn-Bashing und verlinkt stattdessen auf die Internetseite deutschland.de., wo tatsächlich geschrieben steht: „Deutschland hat ein hochmodernes Straßennetz.“

Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist selbstredend relativ, und wenn man die Straßen Deutschlands beispielsweise mit denen des westafrikanischen Staates Guinea vergleicht, ist sie alles andere als falsch. Die guineische Botschaft in Berlin enthält sich denn auch jeglicher Protzerei. Sie hält sich vornehm zurück: „Guinea verfügt über ein reiches touristisches Potenzial.“

Diese Feststellung wiederum gilt ungefähr für den gesamten Planeten, vielleicht mit Ausnahme des Pazifikstaates Nauru. Nauru ist zerstört. Phosphatabbau und so. Nauru betreibt kaum Botschaften und verzichtet auf Botschafts-Websites. Aber zu Hause auf Nauru unterhält die Regierung von Nauru eine Informationsseite, die den Tourismus der Insel wie folgt zusammenfasst: „Es gibt zwei Hotels. Eines gehört dem Staat, das andere befindet sich in Familienbesitz.“

In Kolumbien hingegen gibt es jede Menge Hotels. Kolumbien ist ja ein Boomziel. Vor ein paar Jahren warben die Touristiker des einst von diversen Risiken geplagten südamerikanischen Landes mit dem aufklärerischen Slogan: „Die einzige Gefahr besteht darin, dass du bleiben willst.“ Mittlerweile heißt es im Link der Botschafts-Website verheißungsvoll: „Besuche Kolumbien, das Land der Sabrosura“. Der Begriff Sabrosura ist nicht ganz leicht zu übersetzen, bedeutet aber so etwas in der Richtung von Genuss und Freude. „Dieses Wonnegefühl wird in ganz Kolumbien einfach gelebt“, heißt es auf der Website.

Aber den passenden Slogan für ein Land zu finden, ist ja ohnehin eine verzwickte Angelegenheit: Die Vertretung von Taiwan in Deutschland, aus diplomatischen Gründen eben nicht Botschaft genannt, offeriert im Internet einen Link zum Tourismusbüro. Dort nennt sich die kleine Insel östlich der großen Volksrepublik China tatsächlich „Taiwan - The Heart of Asia“ und gewinnt damit unseren Preis für den Lieblings-Übertreiber.

Wenn Taiwan das Herz Asiens wäre, dann könnte man zum Beispiel Island guten Gewissens als das Herz Europas bezeichnen und den winzigen, vor der Küste Westafrikas gelegenen Inselstaat São Tomé e Príncipe als das Herz Afrikas. São Tomé e Príncipe verfügt (wie Nauru) über wenige Botschaften, keine Botschafts-Websites, aber über viel Potenzial und auf der Internetseite des Tourismusbüros über einen unserer Lieblings-Werbesätze: „Sobald Sie dort sind, werden

Sie sich in der lieblichen Hauptstadt aus ausbleichend pastellfarbenen Kolonialgebäuden am Strand erfreuen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.02.2019