Artenreiche Flora und Fauna

Der Art Deco Historic District und der Ocean Drive in South Beach oder Streetart in Wynwood – das dürften die Top-Hotspots sein, die jedem Reisenden bei Miami in den Sinn kommen. Auch Downtown Miami und die multikulturell geprägten Viertel wie Little Havana und Little Haiti mausern sich immer mehr zu Touristenmagneten. Dass die tropicoole Metropole im Sunshine State Florida aber in weniger als einer Stunde Entfernung eine weitläufige Naturlandschaft und so manchen Geheimtipp zu bieten hat, wissen nur die Wenigsten: Im Süden Miamis befindet sich South Miami-Dade mit diversen Freizeitangeboten und Zugang zu zwei Nationalparks.

Die Everglades im Westen der Sonnenmetropole zählen mit einer Fläche von 1,5 Millionen Hektar zu einem der größten Nationalparks der USA und locken mit einer artenreichen Flora und Fauna. Fahrrad- und Wanderausflüge machen den Park zu einem besonderen Erlebnis für Groß und Klein. Türkisfarbenes Wasser, smaragdgrüne Inseln, bunte Korallenriffe und faszinierende Mangrovenwälder entdecken Reisende im Biscayne Nationalpark. Der Park liegt zu 95 Prozent unter Wasser und ist somit der ideale Ort für spannende Airboat-Touren sowie Angel- und Tauchausflüge. Von November bis April bietet die Stadt Homestead zudem jeden Samstag und Sonntag kostenlose Trolley-Bus-Touren zu den Nationalparks an. Weitere Infos finden Interessierte unter www.cityofhomestead.com

Tierliebhaber zieht es in den Zoo Miami. Der größte und älteste zoologische Park Floridas ist dank seines subtropischen Klimas Heimat diverser Tierarten wie Koalas, Tiger und Elefanten. Besucher erkunden den Zoo während einer Safari-Cycle-Tour, mit dem Tretboot oder zu Fuß. Für die kleinen Besucher hält der Park zudem über das ganze Jahr spannende Veranstaltungen bereit. Im Monkey Jungle erleben Tierfreunde ein animalisches Abenteuer. Während die rund 400 Primaten frei herumlaufen und nach Leckereien Ausschau halten, beobachten Besucher die Primaten von Tunnel-Käfigen aus.

Während der Rainforest Adventure Tour kommen Abenteuerlustige in Begleitung eines ausgebildeten Zoowärters den Tieren ganz nah und haben die Möglichkeit, die Affen von Hand zu füttern.

