Aschenputtel der Karibik

Andernorts mögen die Straßen zur Geisterstunde menschenleer sein. Hier aber tummeln sich furchterregende Gestalten mit Kuhhörnern und Drachenflügeln. Port-au-Prince tanzt, die ganze Nacht, bis die Morgendämmerung dem Spuk ein Ende bereiten wird. Doch jetzt verschmilzt die Musik der vielen Dutzend Bands erst einmal zu einem wilden, ohrenbetäubenden Trommelfeuer.

Frauen in wallenden Gewändern und bunten Kostümen geben mit wiegenden Hüften und wackelnden Hintern eine erotische Einlage und beglücken damit jene Männer, die als bewegliches Kunstwerk aus Plastikmüll auftreten. Akrobaten spielen mit dem Feuer und balancieren auf Stelzen. Wesen mit Köpfen aus Pappmaché wollen als Feuer speiende Drachen für Schrecken sorgen. Furcht einflößend sind die „Lanset Kod“, mit Kohlenstaub und Zuckerrohrsirup eingeschmierte Männer, die Fesseln tragen wie einst die Sklaven auf den Plantagen.

Bands ziehen durch die Straßen von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince: Vorneweg Fahnen mit religiösen Symbolen, dann folgen Trommeln, Tröten und Trompeten. Metallhörner und Vuvuzelas ertönen, Schellen, Glocken und Instrumente, die noch mehr Lärm machen – es ist ein Höllenspektakel. Voodoo und diese Musik sollen vor mehr als 200 Jahren die haitianische Revolution zum Erfolg geführt haben. Der Aufstand gegen Frankreich brachte dem Land die Unabhängigkeit: Haiti ist der einzige Staat, der aus einer Sklavenrevolte hervorgegangen ist.

Die einstige „Perle der Karibik“ hatte in den vergangenen 30 Jahren mehr Pech als Glück. Militärputsch, Staatsstreich, Intervention der USA, Blauhelm-Mission der Uno, fragwürdige Wahlen: Das Tourismusmärchen war ausgeträumt. Dazu kamen Naturkatastrophen wie das Erdbeben von 2010 und der Wirbelsturm Matthew 2016. Charterflieger düsen in den Osten der Insel Hispaniola, in die Dominikanische Republik. Nach Haiti im Westen reisen bislang nur Eingeweihte. Wer dem Aschenputtel der Antillen indes die Chance gibt, den Staub von den Kleidern zu klopfen, erkennt, dass Haiti spannend und schön zugleich sein kann. Zum Beispiel in Jacmel an der Südküste, wo die Pappmaché-Künstler leben und das ganze Jahr über an ihren Faschingsmasken arbeiten. Oder bei Cap-Haïtien, wo die größte Zitadelle Amerikas auf einem Felssporn thront und zu ihren Füßen die Ruine von Schloss Sans Souci. Haitis erster schwarzer König ließ sie nach der Sklavenrevolution nach dem Potsdamer Vorbild errichten. „Bei uns gibt’s eben nicht nur Sand und Sonne, sondern auch viel Kultur“, sagt der Haitianer Cyril Pressoir, der im Ausland studieren konnte und zurückgekehrt ist, weil er an die Zukunft seines Landes glaubt und hier als Guide arbeiten kann.

„Yon bel bonjou, se paspo ou“, ist Cyrils Lieblingsspruch auf Kreol, was in etwa „Ein freundlicher Gruß ist dein Reisepass“ bedeutet. Mit vielen „bonjous“ auf den Lippen drückt man sich durch die Gassen der Hauptstadt Port-au-Prince, vorbei an stillenden Müttern und spielenden Kindern, um Mitglieder der Gruppe Atis Rezistans zu treffen. Aus Plastikmüll, Schrott und anderen Fundstücken formen sie schaurige Skulpturen. Glühbirnen leuchten in den Augenhöhlen eines Menschenschädels, allerlei deformierte Puppenfiguren wirken wie Darstellungen des gekreuzigten Jesus Christus. „Wer die Düsternis zeigt, gewinnt an Kraft und feiert das Schöne“, erklärt André Eugène, der Gründer der Künstlervereinigung. „Leben und Tod sind nicht getrennt: Das ist ein Prinzip von Voodoo.“

Der Kult, den einst die Sklaven aus Westafrika in die Karibik brachten und der sich in der Kolonialzeit mit dem Christentum vermischt hat, ist heute eine der anerkannten Religionen in Haiti. Deswegen sind in der historischen Markthalle von Port-au-Prince auch skurrile Figuren für Rituale zu haben. Eine Barbiepuppe mit Hörnern soll Haus und Hof schützen – mit integrierter Schnapsflasche, sollten die Besucher aus dem Jenseits Lust auf Hochprozentiges haben. Was man hier als Voodoo bezeichnet, ist aber keine von Hollywoods Horrorfilm-Fantasien. „Mit Zombies, Voodoo-Puppen und schwarzer Magie habe ich nichts zu tun“, sagt lachend Jean-Baptiste Jean-Joseph, der Stickereien mit religiösen Motiven fertigt. „Ich bete zu den Geistern, so wie auch Christen ihre Heiligen anrufen.“

Das Hotel Oloffson, eine weiße Villa aus dem 19. Jahrhundert, hat den morbiden Charme eines Geisterhauses. „Man erwartete, dass eine Hexe die Tür öffnen würde. Oder ein verrückter Butler, hinter dem eine Fledermaus vom Kronleuchter hängt“, notierte Graham Greene, der hier in den 60er Jahren logierte und das Hotel im Thriller „Die Stunde der Komödianten“ verewigte. Jackie Kennedy, Truman Capote, Marlon Brando, Mick Jagger: Sie alle stiegen im berühmtesten Hotel des Landes ab. Heute quietschen die Ventilatoren an der Decke, die Dielen knarzen. Doch des Komforts wegen kommt niemand hierher, sondern tagsüber wegen der luftigen Terrasse und spätabends für Gigs der Hausband RAM. Wenn die Karnevalszeit vorüber ist, tanzt Port-au-Prince hier, als gäbe es kein Morgen.

