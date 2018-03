Asien in den Alpen

In alpinen Wellness-Hotels und Spas setzt sich ein neuer Trend durch: sogenannte Onsen-Bäder, in Japan schon seit langem beliebt. Und in einem Tiroler Resort bringt ein Shaolin-Meister den Gästen Kung Fu bei oder weiht sie in die Geheimnisse der fernöstlichen Meditation ein.

Vom Onsen-Pool von „Das Kranzbach“ aus bietet sich ein herrlicher Blick (l). Ein Shaolin-Meister meditiert im Posthotel Achenkirch (r.o.), das „Lefay“ wartet mit einem Garten-Rundweg auf (Mitte r.), und das „Bachmair Weissach“ verwöhnt die Gäste mit seinem Mizu Onsen Spa. © Das Kranzbach/Posthotel Achenkirch/Lefay Resort & Spa/Bachmair Weissach

Nirgends auf der Welt liegen mehr Vulkane so dicht beieinander wie in Japan: 265 Feuerberge verteilen sich auf verhältnismäßig geringer Fläche über den Inselstaat. Eine angenehme Begleiterscheinung sind die heißen Quellen, die vielerorts aus dem Boden gluckern und zu wohltuenden Onsen-Bädern einladen. Doch auch hierzulande erfreuen sich die heißen Bäder zunehmend großer Beliebtheit. Das warme

...

Sie sehen 6% der insgesamt 6792 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018