Asphalt-Abenteuer

Gleich hinter Bjorli schlägt die Natur gewaltig zu. Auf dem Weg von Dombås nach Åndalsnes schlängelt sich die E 136 durch den wildesten Abschnitt des romantischen Romsdals. Eine mitunter ziemlich schmale Schlucht, durch die sich der eisblaue Lachsfluss Rauma seinen Weg bahnt. Auf beiden Seiten eingezwängt von den fast 2000 Meter hohen, schroffen Romsdalsalpen, die so nah beieinanderstehen, dass sie sich bis zum Auto hinunter zu neigen scheinen. An ihren Steilflanken stürzen Wasserfälle hinab; großartige Brücken wie der „Tigersprung in Stein“ bei Kylling machen den Weg frei für die bequeme Eroberung des atemberaubend schönen Tals. Fast an seinem Ende beglücken gleich zwei Schmankerln die Freunde grandioser Landschaften: das markante und fast senkrecht emporsteigende Romsdalshorn und die gezackte Trollwand. Mit rund 1000 Metern ist Trollveggen, wie sie auf Norwegisch heißt, Europas höchstes lotrecht aufsteigendes Felsmassiv, einzelne Stellen haben sogar bis zu 50 Meter Überhang.

Nur ein paar Kilometer weiter ist die Straße selbst der Star. 1936 eröffnete König Håkon VII. nach elfjähriger Bauzeit mit dem Trollstigen eine der extremsten Gebirgsstraßen Europas. Schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg avancierte sie zur populärsten Touristenattraktion des Landes, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Gut 600 000 Besucher befahren jedes Jahr zwischen Ende Mai und Anfang Oktober diese Straße, die in den letzten Jahren in puncto Sicherheit und Attraktivität ständig verbessert und inzwischen zur Nationalen Touristenstraße erhoben wurde.

Schon der Blick von unten verrät die Extreme: An der steilen Gebirgswand windet sich der Trollsteig über elf Haarnadelkurven hinauf zum Aussichtspunkt in 852 Meter Höhe. An einigen Stellen wurde die Straße ins Gestein geschlagen, an anderen auf Steinmauern aufgebaut. Auf halber Höhe passiert sie den Wasserfall Stigfossen über eine imposante Natursteinbrücke.

Wer sich die zwölf Prozent Steigung hinaufschraubt, gerät tüchtig ins Schwitzen. Zum einen wegen der schwindelerregenden Tiefe, zum anderen wegen der engen Kurven und der schmalen Fahrbahn, die oft keinen Gegenverkehr zulässt. Im Vergleich zum betriebsamen Hochsommer hat man im Juni allerdings noch Glück: Nur zweimal zwingt ein bergab fahrender Bus zum Rückfahrmanöver bis zu einer markierten Ausweichstelle. Endlich oben angelangt, ist der Blick auf die umliegenden Bergketten und die teilweise fast übereinanderliegenden Etagen der Serpentinen überwältigend. In Norwegen gelten trödelige 80 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit, was auch dem Fahrer ausgiebige Seitenblicke erlaubt. Ein Vergnügen, dass sich an den folgenden Tagen fortsetzen wird. Denn an Straßen mit toller Aussicht herrscht in Norwegen nun wahrlich kein Mangel, was für besonderen Fahrspaß sorgt.

Architektonische Wunderwerke, raffiniert in die Landschaft gebaut

Von Molde aus geht es zu Norwegens Bauwerk des 20. Jahrhunderts: die Atlantikstraße mit ihrem 8274 Meter langen Herzstück weit draußen am Ozean. Die Strecke zählt zu den schönsten Straßen der Welt: Wie eine Seeschlange windet sie sich über Inseln, Schären und Holme, die durch Steindämme und acht Brücken miteinander verbunden sind. Darunter sind architektonische Wunderwerke wie die steil aufragende und seltsam verdrehte Storseisundbrua, die zudem so raffiniert in die Landschaft gebaut wurde, dass sie der Rundung eines Berggipfels akkurat folgt, vorausgesetzt, man schaut von der richtigen Stelle.

Das Gesamtkunstwerk Atlantikstraße lässt sich am besten genießen, wenn man reichlich Zeit mitbringt und die Strecke mehrmals und folglich aus beiden Richtungen unter die Räder nimmt. Zwischendurch kann man auf diversen Rast- und Aussichtsplätzen haltmachen, die meist vor und nach den Brücken auf den Felseninselchen angelegt wurden. Es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen für Spaziergänge und Kraxeleien in der kargen Landschaft mit stets neuen und aufregenden Blicken auf diese wahrhaft einzigartige Königin der Straßenbaukunst – die ebenso wie der Trollstigen übrigens als Nationaldenkmal klassifiziert ist. Der Reiz des Gebildes wird noch gesteigert durch die Kontraste des Wetters. Hier ist alles drin: windstille Sonnenfahrten bei glatter See und glitzerndem Wasser, schauerliche Regenduschen oder gruslige Nebelwände mit null Sicht auf irgendetwas, Nordweststürme natürlich mit tosenden Wellen. Kein Wunder, dass die Atlantikstraße gerade im Herbst höchst populär ist, wenn gewaltige Brecher über die Felsen schwappen und die Straße in Gischtduschen tauchen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019