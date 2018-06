Atemberaubende Gletscherwelt Alaskas

Anzeige

Auf die Bodenschätze der Region hatten es die Ureinwohner nie abgesehen. Im Gegensatz zu den weißen Siedlern, die im 19. Jahrhundert scharenweise kamen und versuchten, ihr Glück zu machen. So entstand auch die heutige Hauptstadt Juneau, die die „Norwegian Bliss“ ebenfalls ansteuert.

Hartes Leben

Die alte Goldgräberstadt Skagway mit gerade mal 1000 Einwohnern liegt am Ende einer langen, schmalen Bucht. Die Menschen haben sich an das harte Leben in der rauen Natur gewöhnt. Auf den Reichtum durch das Goldschürfen verlassen sie sich nicht mehr. Die meisten Gebäude sind mittlerweile Teil des Klondike Gold Rush National Historical Park. Statt der Schürfer zieht es andere in die karge Region: Touristen, die es mit der Yukon Route Railroad zu ganz besonderen Ausblicken auf die Bergwelt zieht.

Schätze ganz anderer Art erlebt man in der Glacier Bay in der Nähe von Juneau. Atemberaubend sind nicht nur die sieben Gletscher, die direkt aus den Fjorden ins Meer fließen und den Gezeiten ausgesetzt sind. Insgesamt mehr als 50 Eiszungen finden hier auf engstem Raum. Staunend betrachtet man diese riesigen Massen aus gefrorenem Wasser. Immer häufig ist das Abbrechen von gewaltigen Eisbrocken zu beobachten, die im Meer versinken, dem sogenannten Kalben.

Aus sicherer Entfernung ist dies ein faszinierendes Naturschauspiel. Das 16. Kreuzfahrtschiff für Norwegian Cruise Line (NCL), gebaut von der deutschen Meyer Werft, wurde eigens dafür konzipiert: Um die Schönheit Alaskas vom Wasser aus entdecken und erleben zu können. Und zur Beobachtung der Gletscher und Berge gibt es einen besonderen Ort an Bord: die Observation Lounge. Die riesige bodentiefe Glasfront direkt über der Brücke bietet einen spektakulären 180-Grad-Blick aufs offene Meer. Den schätzt auch Andy Stuart, CEO von NCL, wie er mit einem breiten Grinsen erzählt. Hier kann man den Blick aufs offene Meer schweifen lassen und im Angesicht der Eisriesen selbst etwas demütiger werden. Mit Sesseln und Liegen geschmackvoll eingerichtet, ein perfekter Platz zum Genießen und Träumen.

Die „Norwegian Bliss“, im April in Dienst gestellt, ist ein Kreuzfahrtschiff der Superlative. Das 330 Meter lange Schiff von NCL bietet den 4000 Gästen dennoch die Möglichkeiten zur Individualität. Absolutes Highlight des Schiffes ist wohl die Kartbahn. Mit den leisen Elektro-Karts kann man unter freiem Himmel wie Vettel und Co seine Runden auf zwei Ebenen drehen. Natürlich nicht ganz so schnell, aber mindestens mit dem gleichen Spaß. Damit ist die „Norwegian Bliss“ das einzige Kreuzfahrtschiff der Flotte mit Spaßfaktor auf vier Rädern. Die Jugendlichen und Junggebliebenen messen beim Lasertag ihr Geschick. Für einen Nervenkitzel an Bord sorgt die Wasserrutsche mit Looping über dem offenen Meer. Nichts für Zartbesaitete.

Nervenkitzel pur

Das großzügige Raumkonzept spiegelt sich auf dem Kreuzfahrtschiff auch beim Essen wider. Wer bei dem Thema an steifes Kapitänsdinner in Abendkleid und Anzug denkt, hat sich getäuscht. Es geht locker zu – nicht nur im Buffet-Restaurant, sondern in allen 27 Restaurants mit internationalen Spezialitäten. Angenehm ist die Möglichkeit, draußen zu speisen – quasi unter dem Sternenhimmel.

Einen Tag an Bord gemütlich ausklingen lassen: Auf der „Norwegian Bliss“ geht das mit jeder Menge Livemusik, einem Casino-Bereich und zwei Musical-Produktionen in Theater. Der Umweltschutzgedanke hat sich zwar nicht bei der Nutzung von Einwegbechern, dafür aber anderweitig verankert. Moderne Reinigungsanlagen für die Abgase und Motoren zur Stromgewinnung sind nur zwei Aspekte – nötig wegen der strengen Umweltauflagen in Alaska. Auch die Wärmerückgewinnung ist Thema. Ruhig und geschmeidig zieht die „Norwegian Bliss“ ihre Bahn durch die Gewässer Alaskas, ehe sie eine Woche später wieder nach Seattle zurückkehrt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018