Auf dem Holzweg

Mit der Adresse kann die Taxifahrerin nichts anfangen. „Husselmühle 3, was soll dort sein?“, fragt die Frau und schaut ratlos. Nachdem sie den Namen des Gesuchten vernommen hat, lacht sie auf. „Ja, sagen Sie es doch gleich, zum Tonholzkreuzer wollen Sie.“ Von da an braucht es keinen Blick mehr auf das Navi, die Strecke zum Holzhändler Heinz Kreuzer findet das Taxi wie von selbst, links vorbei am Geigenbaumuseum, rechts an der Staatlichen Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau, besser bekannt unter ihrem früheren Namen Mittenwalder Geigenbauschule.

Die Bebauung wird spärlicher, der Wald rückt näher, die Isar rauscht laut. Ganz am Ende des Weges steht eine Sägemühle. Kein Mensch ist zu sehen, von ferne bellt ein Hund. Die Lagerräume stehen offen, überall stapelt sich helles Holz: auf der Erde, in Kisten, in hohen Regalen. Auf dem Boden verlaufen Schienen für den Transport der Baumstämme, vor der Mühle parkt ein Jeep. Dann steht er auf einmal da: Heinz Kreuzer, ein älterer Herr, stattlich, massig, mit weißem Schnauzer und im Arbeitsanzug. Ein wenig Furcht einflößend sieht er aus. Knorrig wie – klar – ein Baum. Doch der erste Eindruck täuscht: Sein Lächeln ist fein, die Stimme sonor, der Druck seiner mit Schwielen übersäten Hände sanft. Er hält sich nicht lange mit Vorreden auf, er ist Besuch gewohnt, schließlich ist er einer der bekanntesten Tonholzhändler weltweit. „Das ist heimische Haselfichte, die wird für die Decke einer Geige verarbeitet. Dort liegt Ahorn aus Bosnien, der ist für den Boden“, sagt er und hält die Holzplatten in die Höhe. Seit rund 350 Jahren ist Mittenwald bekannt für exzellenten Geigenbau. Das Holz dafür wächst direkt vor der Haustür in den Wäldern des Wetterstein- und Karwendelgebirges kurz vor der Grenze zu Österreich. Die Bedingungen dort sind ideal, denn die Böden sind karg und kalkhaltig. „Ein Baum muss langsam wachsen, dann ist sein Holz hart und leicht. Es leitet den Schall besser,“ erklärt der 78-Jährige. „Und es muss langsam trocknen, jahrelang“, fügt er hinzu.

Eine Trockenkammer, wie sie viele seiner Kollegen benutzen, sucht man bei ihm vergeblich. Die haben vielleicht mehr Geld gemacht, vor allem auf dem ungeduldigen asiatischen Markt. Eine Legende geworden aber ist nur Kreuzer. Und sein Holz, dem er die nötige Zeit lässt – mindestens fünf, besser acht Jahre. Viele renommierte Musiker aus der ganzen Welt sind schon über die Hühnerleiter in Kreuzers Dachkammer geklettert, wo seine wahren Schätze lagern. Namen nennt er nicht, aber dass sich Ann-Sophie Mutter eine Geige aus Kreuzers Holz hat bauen lassen, ist verbürgt.

Im 17. Jahrhundert entstand in Europa ein riesiger Bedarf an Streichinstrumenten, vor allem Geigen waren gefragt. Mathias Klotz, der Begründer der Mittenwalder Geigenbautradition, brachte 1684 den damals neuen Cremoneser Geigenbaustil aus Italien mit in seine Heimat. Das Handwerk etablierte sich schnell, die Verkehrs- und Handelswege waren gut erschlossen, die Isar konnte für Transporte genutzt werden. 1858 wurde die Geigenbauschule gegründet, der gute Ruf der Absolventen trug dazu bei, dass Geigenbau und Mittenwald fast zu Synonymen wurden.

Seit 1985 findet in Mittenwald alle vier Jahre der Internationale Geigenbauwettbewerb statt. Er ist nach Cremona der bedeutendste seiner Art. Im Frühsommer letzten Jahres schlenderten neben den zahlreichen Besuchern rund 150 Instrumentenbauer aus 25 Ländern durch die malerischen Sträßchen und haben dem kleinen Ort ein veritables Festivalflair verliehen.

Auch David Garrett hat eine Mittenwalder Geige

Das schöne, altehrwürdige Handwerk, der geschichtsträchtige Ort, das Material Holz, die Musik - das geht in Mittenwald eine einzigartige Verbindung ein und zieht Gäste aus der ganzen Welt an. Schon Mozart hat eine Mittenwalder Geige gespielt, und auch David Garrett besitzt eine. Anton Maller, Geigenbauer in Mittenwald, erzählt, dass viele Touristen einfach mal reinkommen und ihm bei der Arbeit zugucken wollen. Das sei ihm irgendwann dann doch zu viel geworden. „Also habe ich meine Arbeitsplatte vor das Schaufenster gestellt. Jeder, der nur schauen will und nicht kaufen, kann das jetzt machen, ohne dass er den Laden betreten muss“, erklärt der ruhige, grauhaarige Mann. Die ganz großen Zeiten des Geigenbaus seien zwar vorüber, auch das Preisverständnis bei vielen Kunden sei gesunken. Zudem brächten Interessenten oft nicht mehr die Geduld auf, um auf eine neu gebaute Geige zu warten. „Dennoch ist die Faszination für das Handwerk und für alte, teure Instrumente geblieben, wenn nicht sogar gestiegen“, erklärt Maller.

Seit Kurzem bietet die Gemeinde sogenannte Tonholzwanderungen an. Dabei gehen die Teilnehmer mit einem Mittenwalder Geigenbauer in den Wald und suchen nach geeigneten Bäumen. Die Teilnehmer erfahren, wo der ideale Baum steht und wie er beschaffen sein muss, damit aus ihm mal eines Tages eine schöne Geige wird.

Diese Wanderungen kommen bei den Touristen sehr gut an, was nicht verwunderlich ist. Schließlich macht auch die Digitalisierung vor dem Handwerk nicht halt und so besinnt man sich in Zeiten des Wandels gerne auf das Ursprüngliche und auf das, was durch moderne Technologien vermutlich nicht ohne Weiteres zu ersetzen sein wird.

Und noch etwas hat sich in Mittenwald gewandelt: In früheren Jahren war der kleine Ort ein beliebter Wintersportort, heute kommen die Touristen vermehrt im Sommer. Das Karwendel-Gebirge ist zu einer beliebten Wander- und Fahrradregion geworden.

Der Hohe Kranzberg ist auch für Familien geeignet, der Lauter- und der Ferchensee bieten im Hochsommer willkommene Abkühlung. In früheren, weniger heißen Sommern erwärmten sich die Gebirgsseen auf gerade mal 17 Grad. Im vergangenen Sommer waren es mehr als 20 Grad.

Und wer Musik und Natur zusammen erleben will, der begibt sich auf die „Saitenstraßen“. Im Frühsommer wird in den Karwendel-Gemeinden auf Plätzen, Bühnen, Gastwirtschaften spontan gemeinsam musiziert. Bei jeder Gelegenheit wird „einer aufgemacht“. Da liegt dann richtig Musik in der guten Bergluft.

