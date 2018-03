Auf den Spuren der Christenheit

Anzeige

Ein weiterer Tag führt in die Neustadt zur Knesset, dem israelischen Parlament und Sitz des Staatspräsidenten. Man besucht die Menora, einen siebenarmigen Leuchter, der auf 29 Bildern die wechselvolle Geschichte des jüdischen Volkes zeigt, und das Israelische Museum. Nach einem Aufenthalt am Geburtsort Johannes des Täufers und der Besichtigung der St. Johannes Kirche geht es zurück ins Westjordanland nach Bethlehem, vorbei an israelischen Sicherheitskräfte beim Passieren des Checkpoints.

Durch das Jordantal

Durch das Jordantal geht es hinauf zum See Genezareth. Der größte Süßwassersee im ganzen Land wird als beliebtes Erholungsziel und besonders von den Christen als wichtige religiöse Stätte gesehen. Jesus lebte und lehrte am See und soll dort Wunder vollbracht haben. Rund um das Gewässer befinden sich verschiedene Kirchen, die jährlich von vielen 1000 Pilgern besucht werden. Eine Bootsfahrt auf dem See ist fester Bestandteil der Tour. Die nächste Station bildet Kapernaum mit einer eindrucksvollen Synagoge aus dem zweiten Jahrhundert und der Primatskapelle. Weitere Ziele sind der berühmte Berg der Seligpreisung und Tabgha, Ort der wundersamen Brot- und Fischvermehrung.

In Nazareth soll der Erzengel Gabriel die Geburt Jesu verkündet haben. Bedeutende Sehenswürdigkeiten sind der Marienbrunnen und die Verkündigungskirche mit ihren beeindruckenden Bronzereliefs und einem herrlich verzierten Kreuzgang. Die Fahrt geht weiter in die wunderschöne Hafenstadt Haifa. Hier genießt man den weiten Blick über die Stadt und die hängenden Gärten des Bahai-Tempels. Die Tour führt ins Carmelgebirge, wobei sich eine traumhafte Aussicht auf Land und Mittelmeerküste eröffnet. Nach dem Besuch des Karmelitenklosters Stella Maris geht es nach Caesarea, dessen Gründung auf Herodes zurückgeht, der das Gebiet vor der Zeitenwende beherrschte. Er ließ Caesarea zu Ehren des römischen Kaisers Augustus anlegen und mit einer Vielzahl von Bauwerken luxuriös ausstatten. Bei Grabungen wurden unter anderem ein Theater, ein Hippodrom, Geschäftsstraßen, große Bäder und Palastanlagen entdeckt. Der Hafen war zu dieser Zeit der bedeutendste in der Region.

Einer der Höhepunkte ist Bethlehem mit der Geburtskirche Jesu. Tausende Besucher aus aller Welt drängen sich bei der Erkundung christlicher Geschichte. Sicherheitspersonal ist höflich bemüht, die Besucherströme zu lenken.

Ein interessanter Ausflug führt nach Jericho, die wahrscheinlich älteste Stadt der Welt. Sie erstreckt sich am Westufer des Jordans und ist in erster Linie für ihre archäologischen Ausgrabungen bekannt. Nach einem Rundgang durch die Ruinenstätte geht es zum Toten Meer. Rund 400 Meter unter dem Meeresspiegel gelegen ist es der tiefste Punkt der Erde. Bei einem Badaufenthalt lassen sich die Gäste in Folge des hohen Salzgehalts gemütlich auf dem Wasser treiben, ohne dabei unter zu gehen.

Per Seilbahn nach Massada

Mit der Seilbahn geht es auf das 440 Meter hohe Plateau Massada. In der von König Herodes errichteten Anlage kann man die gut erhaltene Kassettenmauer erkunden und dabei verschiedene antike Palastsäle und Säulenhallen bewundern. Massada gilt den Israelis als Ort des Widerstands gegen Besatzung und Verfolgung sowie als Symbol jüdischer Kulturidentität im Kampf gegen Unterdrückung und für Freiheit.

Beim Besuch in Israel führt der Weg auch an den Gedenkort der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust. Yad Vashem ist die bedeutendste Gedenkstätte, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert und diese wissenschaftlich dokumentiert. Das Museum zur Geschichte des Holocaust zeigt in neun unterirdisch angelegten Galerien die Geschichte der Judenverfolgung. Anhand von Videoinstallationen, Fotografien, Exponaten, Dokumenten und Kunstwerken wird der Völkermord an den europäischen Juden dargestellt.

Freundliche Menschen, sowohl in Israel als auch im palästinensischen Gebiet und Sonnenschein begleiteten sicher durchs Heilige Land. Ein Besuch verbindet sich auch mit dem Wunsch auf dauerhaften Frieden sowie ein gewaltfreies und glückliches Miteinander aller Bevölkerungsgruppen. Volker Neumeier

