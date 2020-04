Auf den Spuren der Romantiker an der Ostseeküste entlang. © Seufert

Historisch und inspirierend: Der Radreiseveranstalter „Die Mecklenburger Radtour“ hat eine neue Tour aufgelegt, bei der Pedalritter die einzigartigen Orte der norddeutschen Romantik erleben, wenn es nach der Corona-Krise wieder möglich sein wird. Die achttägige individuelle Radreise lotst auf rund 280 Kilometern entlang der vorpommerschen Küste durch Landschaftszüge, die Künstlern wie Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge oder Carl Gustav Carus als Inspiration für ihr Schaffen dienten.

Den Startpunkt der Thementour markiert Stralsund. Die Hansestadt war ein häufiger Anlaufpunkt des Malers Caspar David Friedrich und lässt mit ihrem backsteinernen Rathaus, der mächtigen Marienkirche oder dem Hafen noch heute einige seiner beliebtesten Motive erkunden. Weiter geht es per Schiff über die Insel Hiddensee nach Rügen, wo zunächst der kleine Fischerort Vitt am Kap Arkona sowie Altenkirchen auf dem Routenplan stehen. Diese malerische Ortschaft wählte der Dichter und Pastor Ludwig Gotthard Kosegarten einst als Rückzugsort. Entlang des elf Kilometer langen Strandes der Schaabe wird der Nationalpark Jasmund erreicht, in dem Caspar David Friedrichs wohl berühmtestes Bild „Die Kreidefelsen auf Rügen“ entstanden ist. Mit Putbus und der Stresower Bucht werden weitere Regionen passiert, die etwa in Carl Gustav Carus‘ Werken wiedererkannt werden können. Nach einem Sprung über den Peenestrom und einer Stippvisite auf der Insel Usedom geht es entlang der ausgewiesenen „Route der Norddeutschen Romantik“ von Wolgast nach Greifswald. Der rund 50 Kilometer lange Teilabschnitt streift Originalschauplätze wie das Geburtshaus von Philipp Otto Runge, das Schloss Ludwigsburg oder die Klosterruine Eldena. Wer aktiv in die deutsche Geschichte eintauchen und verträumte Landschaften durch die Brille der Romantiker entdecken möchte, reist ab 595 Euro inklusive Hotels, Frühstück, Leihrad, Fährfahrten, Gepäcktransporten, ausführlichem Kartenmaterial und Erlebnisangeboten.

Weitere Infos unter www.mecklenburger-radtour.de.

