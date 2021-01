Auf den Spuren Flauberts wandeln

Die Normandie feiert unter dem Motto „Flaubert 21“ den 200. Geburtstag des berühmten französischen Schriftstellers Gustave Flaubert, Autor der Literaturklassiker „Madame Bovary“ (1856) und „Éducation sentimentale“ (1869).

Das Flaubert-Museum Rouen im Geburtshauts des Schriftstellers zeigt Erinnerungstücke der Familie. Canteleu bei Rouen: Hier wohnte Flaubert bis zu seinem Tod 1880. In dem Pavillon des Anwesens schrieb Flaubert Weltliteratur mit Blick auf die Seine. Auf zwölf Kilometern führt der Rundwanderweg mit Informationstafeln auf den Spuren von Flauberts „Madame Bovary“ durch das Pays de Caux. Der Arztsohn Gustave Flaubert wurde am 12. Dezember 1821 in Rouen geboren. Flaubert gilt als einer der bedeutendsten französischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Seine Heimat, die Normandie, prägt sein Schaffen maßgeblich. Insbesondere mit seinem international bekannten Roman „Madame Bovary“ trägt Flaubert die Atmosphäre und Landschaften der Normandie in die Welt. Der Roman verarbeitet die tragische Geschichte der Arztgattin Delphine Delamare, die sich im kleinen normannischen Dorf Ry vergiftete. Als Filmkulisse für diesen Klassiker diente dem Regisseur Claude Chabrol 1991 das normannische Dorf Lyons-la-Forêt mit seinem großen Buchenwald. Infos unter www.normandie-urlaub.com.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.01.2021