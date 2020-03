Auf der Spur der Trolle

Eiskristalle prasseln ins Gesicht und der heftige Wind, der vom Rondane-Gebirge herunterweht, raubt die Atemluft. Im Grätenschritt kämpfen sich die Skilangläufer den Hang hinauf, kommen kaum vorwärts. Als Eingewöhnungstour für die Woche auf der Troll-Loipe war die 12-Kilometer-Strecke rund ums Hotel gedacht. Nordwind stand nicht auf dem Plan.

Endlich ist der Anstieg bewältigt und der Ausblick grandios: auf das Rondane-Gebirge, das im Februar nur Extremsportler durchqueren, und über das Gudbrandstal hinweg nach Jotunheimen, wo die höchsten Berge Norwegens liegen. Hinter den Läufern glänzen die baumlosen Kuppen des Venabygd-Fjells silberweiß in der Sonne. Schnell mit klammen Fingern zwei Fotos schießen, einen Schluck heißen Tee trinken und einen Bissen vom Energieriegel abbeißen. Dann treibt der Wind weiter - zur nächsten Herausforderung. Es geht bergab, aber nicht so sanft wie auf der Schwäbischen Alb. Ein Ski raus aus der Spur und aufkanten, keine Bremswirkung. Zweiter Ski raus. Die Bretter rattern über den gefrorenen Schnee, selbst im Pflug verringert sich das Tempo nur unwesentlich. Dieses Mal geht es gut – ohne Po-Bremse.

Sauna und Pool sind nach diesem harten Auftakt wohlverdient. Abends verwöhnt das Restaurant mit sieben Sorten Lachs, mal mit Orange, mal mit Honig. Von der riesigen Lachsforelle muss man sich etwas angeln, den Elchbraten probieren und von den 20 Desserts testen. Das Spidsbergseter-Hotel, auf der Hochebene von Venabygd gelegen, empfängt seit mehr als 100 Jahren Wanderer und Wintersportler. Die Zimmer sind immer noch einfach, aber der Gast wird umsorgt. Er setzt sich in die Bibliothek und fühlt sich in die Zeit um 1900 versetzt. Hier möchte man gar nicht mehr vom Kaminfeuer weg. Doch vor der Gruppe liegen 115 Kilometer bis Lillehammer – der südliche Abschnitt der „Trolloypa“.

Am Frühstücksbüfett stellen sich die Trollaner ein Vesper zusammen, füllen die Thermosflasche auf und packen beides zum Reservepullover und den Landkarten in den Rucksack. Der Koffer reist allein ins nächste Hotel. Die Loipe sei gespurt und kein Neuschnee zu erwarten, versichert der junge Hotelangestellte. Breitere Ski seien deshalb nicht nötig. Er hilft, die Fellstreifen der Ski zu reinigen und zu imprägnieren.

Start bei minus drei Grad, ganz angenehm. Ende Februar könnten es hier oben locker minus 20 Grad sein. Auf dem fast ebenen Fjell geht es zunächst flott voran. Einzelne Sonnenstrahlen durchdringen die Wolken und lassen die Schneekristalle glitzern. Das Fjell ist eine karge, teils moorige Landschaft, im Sommer als Weideland genutzt, im Winter einsam und überwiegend kahl. Abgestorbene Fichten sind von Flechten überzogen. Mit ein wenig Fantasie wird aus dem Baumgerippe mit grau-grünem Bart ein märchenhafter Troll.

Bislang war die Orientierung einfach, die nächste Flagge immer gut erkennbar. Doch dieser Wegweiser ist ein Rätsel. Loipe kann man die Spur bald nicht mehr nennen. Bergab führt sie durch einen Krüppelwald und erfordert gute Kurventechnik. Wer fällt, muss sich mühsam aus dem Schnee hochkämpfen. Plötzlich taucht eine Loipen-Autobahn auf. Perfekt gespurt, topfeben. Es ist eindeutig: Die einstündige Bergtour war unnötig, aber eindrucksvoll. Kilometerweit gleiten die Ski nun fast von allein. Auf einer Anhöhe wird das Vesper ausgepackt. Vier Schneehühner fliegen vorüber und lassen sich am Waldrand ebenfalls zur Pause nieder.

Nach sechs Stunden ist die 25-Kilometer-Etappe geschafft. In der Gaststube des „Frisvegen Turistcenter“ schauen ein paar Einheimische am Fernseher der Ski-Weltmeisterschaft zu und freuen sich über die Erfolge der Norweger. Die Übernachtungsgäste freuen sich auf die Elch-Hackfleischküchle.

Heute werden auch Zahnpaste, Hüttenschuhe und Ersatz-Unterwäsche in den Rucksack gestopft. Ziel ist die Hütte des norwegischen Wandervereins DNT. Der Koffer reist zur übernächsten Station. Die Loipe schmiegt sich an einen Fluss, den man meist nur unter dem eingesunkenen Schnee erahnt. Stammen die riesigen Spuren von einem Elch? An einem kurzen Anstieg bricht ein Stock. Schweizer Messer, ein Stück Birkenholz und ein Tapeverband sind die Rettung.

In der DNT-Hütte hat eine Familie aus Leipzig schon den Ofen eingeheizt und Wasser aus dem Brunnen geholt. Die Sachsen mit ihren drei Kindern sind erfahrene Loipengänger, die nur in Hütten übernachten. Ihre Route richten sie nach dem Wind aus. „Gegenwind auf dem Fjell ist fatal“, sagt der Familienvater. Er zieht das Gepäck im Schlitten mit. „Das ist eine Pulka“, klärt die neunjährige Gretel auf. Die Speisekammer der DNT-Hütte ist mit vielen Tüten und Dosen bestückt. Empfehlenswert: Köttbullar mit Rentierbullar kombinieren.

36 Kilometer Strecke, das bedeutet früh aufstehen und nicht trollen. Die Landschaft wird hügeliger, Felder wechseln sich mit lichten Wäldern ab. Die Birken sind von der weißen Last bis zum Boden gebeugt. Kilometer für Kilometer verliert sich die Einsamkeit. Die Loipe wird belebter, die Nähe der Wintersportregion Lillehammer ist spürbar. Der letzte Tourentag ist angebrochen. Die Langläufer düsen an einem zugefrorenen See vorbei und bewundern die großzügigen Ferienhäuser, von denen immer mehr in der Nähe der Loipe stehen. Dann geht es nur noch bergab, von knapp 1000 Höhenmetern auf 500. Möglichst wenig bremsen, viel laufen lassen. Endlich: Einlauf ins Olympiastadion von Lillehammer 1994.

