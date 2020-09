Auf „Lila Reise“ gehen

Stecklinge präparieren, eine Feldbegehung machen, süßen Sirup kosten: Auf Führungen lernen Altenmarkt-Zauchensee-Urlauber die südländische Aromapflanze Lavendel kennen.

Zarte Lavendelpflanzen recken ihre lila-blauen Blüten der Sonne entgegen. Im Sommer, wenn ihr Gehalt an ätherischen Ölen sein Maximum erreicht, bricht auf dem Schwemmberg bei Altenmarkt-Zauchensee die Erntezeit an. Seit 2017 baut Michael Warter auf einem Steilhang seines 1200 Meter hoch gelegenen Furtlegg Gutes die Aromapflanze an und holt so ein Stück Provence ins SalzburgerLand. Duft-Säckchen, Sirup, Salz, Seife. Wer die Produkte des Biobauern kosten oder kaufen will, geht freitags ab 10.30 Uhr auf „Lila.Reise“. Während der 90-minütigen Führung nimmt der Lavendelbauer seine Gäste mit aufs Feld und lässt sie einen Steckling präparieren. In der Hütte, in der die Lavendelsträuße trocknen, schenkt Warter erfrischenden Sirup aus und informiert über die heißen, trockenen Klimabedingungen, die der Lavendel liebt und seine Böden bieten.

„Wir empfehlen, mit dem E-Bike zum Furtlegg Gut auf den zwischen Altenmarkt und Radstadt gelegenen Schwemmberg zu fahren“, sagt Klaudia Zortea, Geschäftsführerin von Altenmarkt-Zauchensee Tourismus. „So lässt sich die Schönheit der Landschaft am besten genießen und auf dem Rückweg bietet sich eine Einkehr in einer der schönen Hütten und Almen an.“ Die Führungen, für die man sich bei der Tourist-Information Altenmarkt anmelden muss, finden ab vier Teilnehmern statt und werden bis 25. September angeboten. Natürlich ist der Hof auch mit dem Auto zu erreichen.

„Hitze und Trockenheit – das mag der Lavendel“, sagt der sympathische Landwirt, der sich mit den Touristik-Fachleuten zusammengetan hat, um möglichst vielen SalzburgerLand-Urlaubern seine lila Liebe näherzubringen. Die ist übrigens dem Klimawandel und einem Zufall zu verdanken. „Der Regen blieb immer öfters aus, die Böden trockneten von Jahr zu Jahr mehr aus“, erinnert sich der Forstwirtschaftsmeister und Biobauer. An einer steilen Böschung direkt am Hof pflanzte er 150 Stöcke des Aromastrauches. Weitere folgten. Seine Liebe zum Lavendel will Warter den Urlaubern näher bringen. Weitere Informationen unter Altenmarkt-Zauchensee Tourismus, info@altenmarkt-zauchensee.at oder unter www.altenmarkt-zauchensee.at im Internet. kpr

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.09.2020