Auf schmalen Brettern durchs Sonnental

Am nächsten Morgen pustet der frostige Wind Schnee durch das Hochtal. Von Sonne keine Spur – schade, denn das Plateau bekommt aufgrund der exponierten Lage den meisten Sonnenschein im gesamten Ötztal spendiert. Das tut dem Langlaufschnupperkurs keinen Abbruch. Niederthai hat sich auf den nordischen Skisport spezialisiert und präsentiert 31 Kilometer an klassischen und Skating-Loipen sowie Routen, die mit dem Tiroler Loipen-Gütesiegel ausgezeichnet wurden. Anfänger wie Profis finden hier optimal gespurte Loipen für jedes Niveau.

Michael Leiter, Landwirt, Wanderführer und Ski-Trainer (und Ludwigs Schwiegersohn), demonstriert zunächst die Technik des klassischen Skilanglaufs. Schuhe in die Ski klicken, ab in die Spur, Beine beugen, Oberkörper nach vorn. Gewichtsverlagerung auf das rechte Bein, linker Stock nach vorn, kraftvoll mit dem Fuß abdrücken und vorwärts gleiten. Bei einigen schaut es aus, als schlurften sie in viel zu großen Pantoffeln über den Schnee. Michael lässt seine Schützlinge eine Runde ohne Skistöcke laufen – die Kraft muss aus den Beinen kommen. Während er grazil wie eine Elfe über die Loipe schwebt, müssen die Skilanglaufnovizen das Zusammenspiel von Hirn und Muskeln erst koordinieren.

Am nächsten Tag gilt es umzudenken. Denn beim Skating sind andere Muskelpartien und eine neue Technik gefragt. Das fängt bei der Ausrüstung an. Skating-Ski sind kürzer und besitzen keine Schuppen oder Steighilfe in Form eines Fells. Die Stöcke sind länger und die Schuhe fester. Anstelle des Diagonalschritts ähnelt die Fortbewegung der des Schlittschuhlaufens, wobei beide Arme mit den Stöcken nach vorn geschwungen werden.

Die größte Herausforderung beim Skaten: das Gleichgewicht halten. Wichtig sind auch Ausdauer und Koordination. Als wäre das nicht genug, kommt jetzt das Schießen am Biathlonstand dran. Gleiches Gewehr, gleicher Abstand (50 Meter) und gleiche Zielscheibe wie bei den Profis. Nur dass in Niederthai mit Laser statt mit Patronen geschossen wird. Liegend mit Stütze ist das noch ganz easy. Stehend mit einem Puls, der jenseits der Höchstleistungsgrenze tackert, zittrigen Händen, im Zielfernrohr die nadelkopfgroße schwarze Scheibe auf und ab tanzend wie ein Segelboot bei Windstärke 12, schaffen es nur wenige, zielsicher die Scheibe zu treffen.

Nach der Adrenalin-Action in der Loipe ist die Schneeschuhtour durchs Grasbachtal zur Larstigalm pure Entspannung. Hier darf auch abseits der Wege durch Tiefschnee gestapft werden. Durch Schnee, der flockt, stäubt und rieselt. Ein traumhafter Untergrund vor einer Kulisse aus schroffen Berggipfeln, pudergezuckerten Tannen und Zirben und steilen Wiesenhängen, auf denen sich der Schnee Schicht um Schicht meterhoch aufgebaut hat. Wintermagie pur. Aber auch nicht ungefährlich: An exponierten Stellen drohen heute Lawinenabgänge, deshalb ist an der Larstigalm Schluss.

In der urigen Almhütte serviert Ludwig Scheiber eine zünftige Jause und selbst gebackenen Heidelbeer-Topfenstrudel. Der heiße Kakao ist mit eigener Milch zubereitet und mit einem Turm aus Sahne garniert.

Abends im Falknerhof öffnet Gastwirt Peter Falkner seinen Keller zur Wein-, Speck- und Käseverkostung. Traditionell, bodenständig und schmackhaft – der passionierte Jäger und Angler setzt in seinem Betrieb auf regionale Produkte, die aus unmittelbarer Umgebung stammen. Auf seine Weine von heimischen Winzern und das glasklare Trinkwasser aus eigener Quelle ist er besonders stolz. Und wenn Falkner die Gläser füllt und dabei vom „Schmoaß“, vom Glück, hier zu leben, spricht, spätestens dann weiß jeder, was damit gemeint ist.

