Auf Tuchfühlung mit den Rentieren

Im nordwestlichen Zipfel von Dalarna, kurz vor der norwegischen Grenze, kommen Schwedenurlauber den Samen und ihren Rentieren ganz nah: Der Fulufjällets National Park bietet unberührte Natur und die Möglichkeit, die teils heute noch nomadisch lebenden Samen zu begleiten. Vom Nationalpark-Zentrum aus wandern Besucher mit den nordischen Ureinwohnern und ihren Rentieren zu ihrer Kote, einer Art Tipi-Zelt, wie die Samen ihre Zelte nennen, im Wald. Dort angekommen gibt es ein Drei-Gänge-Menü – selbstverständlich typisch samisch. Dazu erzählen die Gastgeber am Lagerfeuer alte Sagen über ihr Volk. Ein besonderes Highlight ist die Übernachtung in der Kote der Samen, Frühstück inklusive. Darüber hinaus bietet sich der Fulufjällets National Park für mehrere Wanderungen an, unter anderem zum Njupeskär: Schwedens mit 93 Metern höchster Wasserfall. Infos unter http://www.dalarna-outdoor.com/into-sami-territory_en.html

