Auf wackligen Knien am Abgrund

Im Yangmingshan-Nationalpark, nördlich von Taipeh gelegen, zischt es aus grüngelb gefärbten Felsspalten. Im Innern der schlafenden Vulkane kocht es, blubbernde Schwefeltümpel säumen den Weg. Die schwülfeuchte Luft klebt auf der Haut. Das Atmen fällt schwer, eine Geschmacksmischung aus nassem Karton und faulen Eiern füllt die Lunge.

Bis zur Bergspitze des Mount Qixing, mit 1120 Metern höchste Erhebung im Norden der Insel Taiwan, sind es gerade mal zwei Kilometer. Für trainierte Wanderer ein Spaziergang. Doch Wandern in Yangmingshan bedeutet vor allem Treppen steigen. 320 Höhenmeter auf zwei Kilometern. Labyrinthartig geht es durch üppiges dschungelartiges Grün der Vulkankegel auf der einen Seite bergauf und auf der anderen Seite steil bergab.

Wer es beschaulicher mag, fährt mit der Pingxi-Eisenbahn rund eine Stunde ins Keelung-Tal nach Shuoren. In die ausgestorbene Bergarbeitersiedlung kehrt neues Leben ein. Direkt am Wanderweg hat ein Café eröffnet, das Dorf putzt sich heraus für die Städter, die zum Naturerlebnis ins Hinterland kommen. Der Sandiaoling-Wasserfall-Trail windet sich auf Stegen, Hängebrücken und steilen Leitern in eine wildromantische Dschungelschlucht zu den Wasserfällen Hegu, Motian und Pipa Cave.

Besonders reizvoll ist der landwirtschaftlich geprägte Osten, der mit seinen zerklüfteten Küsten und majestätischen Bergen so aussieht, als hätte man Hawaii und die Schweiz zusammengemixt. Herausgekommen sind zahlreiche Naturwunder – Gebirge, Schluchten und heiße Quellen. Am bekanntesten ist der Taroko-Nationalpark. Der Fluss Liwu hat ein eindrucksvolles Relief in die Granit- und Marmorfelsen gefräst. Zahlreiche Pfade führen durch stockdunkle Tunnel, Hängebrücken und Wasserfallhöhlen.

Schmale Wege, in den Fels geschlagen

Spektakulär ist die Zhuilu Old Road. Die „alte Straße“ war ursprünglich ein Pfad der Truku-Bergbevölkerung. Grade mal so breit wie ein Lineal, direkt in den Fels geschlagen, knapp 1000 Meter hoch über dem Schluchtgrund. 1917 wurde der historische Pfad auf eineinhalb Meter erweitert. Die Wanderung startet mit der Überquerung der Schlucht auf einer Hängebrücke, steigt steil auf Felstreppen bergan, durchquert die Ruinen eines Bergdorfes und führt durch den Dschungel zum Felsenweg in 765 Meter Höhe.

Obacht: Der Pfad ist nichts für schwache Nerven. Hier mal ein Stahlseil, dort mal ein recht wackeliges Geländer. An einigen Stellen bröckelt es unter der Grasnarbe, darunter nichts als gähnende Tiefe, Schilder warnen vor Steinschlag und Giftschlangen. Wie schmal die eineinhalb Meter sind, zeigt sich bei entgegenkommenden Wanderern. Der Nervenkitzel lohnt: Von der 500 Meter langen Felskante aus öffnet sich ein sprichwörtlich atemberaubender Panoramablick – in die Tiefe, wo sich stecknadelgroße Autobusse durch die Schlucht quälen, und auf die umliegenden Berge – feuchte Hände und wacklige Knie inklusive. Vor Fotoaufnahmen entlang des Kliffs wird gewarnt, was die wanderfreudigen Taiwanesen nicht hindert, ihr Abenteuer im 360-Grad-Panoramaformat live mit Selfiesticks zu dokumentieren. Damit es kein Gedränge gibt, dürfen täglich nicht mehr als 96 Personen auf die Zhuilu Old Road, die Genehmigung muss zehn Tage zuvor eingeholt werden.

Wie lange der Pfad begehbar ist, weiß niemand. Die Hälfte des Weges ist durch Erdrutsche unpassierbar geworden. Am Cliff-Outpost geht es deshalb auf demselben Weg zurück. Spätestens jetzt ist klar, dass in Taiwan nicht in Kilometern, sondern in Höhenmetern gerechnet werden muss: Das GPS-Gerät zeigt zwölf Kilometer und 1400 Höhenmeter Aufstieg an.

Die Pfade in der zerklüfteten Bergwelt erfordern Planung, Ausrüstung und Genehmigungen. In Taiwan gibt es, anders als in den Alpen, keine bewirtschafteten Hütten. Hochalpine Wanderungen ohne ortskundigen Führer? „Viel zu gefährlich“, meint Fu Chio Yong. Der pensionierte Polizist ist Angehöriger des Bunun-Bergvolkes. Die Bunun gelten als die Sherpas Taiwans. Sein Xiama-Homestay in der verschlafenen Bergenklave Xiama ist Basislager für Bergexpeditionen, die er leitet. Xiama liegt am Southern Cross-Island Highway, der die Küsten verbindet. Nach heftigen Erdrutschen ist die Straße zur Westküste seit 2009 gesperrt. Yong begleitet eine Gruppe in eine Schlucht zur Li-Song-Thermalquelle. Mit Geländefahrzeugen geht es auf kurvigen Straßen hoch in die zerfurchten Berge. Auf 1500 Metern ragt ein handgeschriebenes, gelbes Plakat hervor: Li-Song-Hotsprings. Ab hier geht es runter zur Schlucht, 500 Höhenmeter Abstieg, zu Fuß auf einem alten Jägerpfad. Der Weg entpuppt sich als kräftezehrende Kletterpartie. Trittleitern, Seile, Eisenstangen und Baumarkthandschuhe helfen beim Hinabhangeln der steilsten Passagen. In Badekleidung wird der Fluss durchwatet, an Seilen weitere Felsen überklettert, bis sich ein schier übernatürliches Bild auftut: eine Urwaldoase mit türkisem Wasser, umgeben von grün schimmernden Felswänden, aus denen es dampft, plätschert und tropft. Ein Sprung in den eiskalten Fluss. Nach zwei, drei Schwimmzügen ist die Quelle erreicht, der Körper liegt entspannt im 40 Grad heißen Thermalwasser. Wer atemberaubende Natur abseits ausgetretener Wege sucht und abenteuerliche Pfade mag, kommt in Taiwan auf seine Kosten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019