Auf zwei Kufen

Links, rechts, links, rechts. Mit geschmeidigen Bewegungen gleitet Joacim übers Eis. Leicht nach vorn gebeugt, bewegt er sich scheinbar mühelos vorwärts. Der Pulverschnee um ihn herum glitzert in der Sonne. Links, rechts. Mit einem schabenden Geräusch stoppt der Schwede auf der glatten Oberfläche des Tavelsjön. Der lang gestreckte See, rund 20 Kilometer nordwestlich von Umeå, ist groß wie ein Binnenmeer und ideal für Kufenläufer.

Outdoor-Guide Joacim Ljadas verbringt jede freie Minute auf dem Eis. Am liebsten läuft er in der Nacht, bei Vollmond. „Dann habe ich den See für mich allein und genieße die Stille.“ Manchmal leuchtet ihm dabei das Nordlicht. Dabei hatte der 42-Jährige seine Schlittschuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt, 15 Jahre lang stand er nicht mehr auf dem Eis. Doch vor drei Jahren hat es ihn wieder gepackt, das Eisfieber. Mehr denn je ist er „isbitna“, wie die Schweden sagen: vom Eis gebissen.

Die Schlittschuhe, die es dazu braucht, sind speziell. Knapp einen halben Meter messen die geschliffenen Stahlkanten, die man einfach unter die Sohlen seiner Wanderstiefel schnallen kann. Die überlangen Kufen sollen verhindern, dass man an Unebenheiten hängen bleibt und hinfällt. Ein echter Vorteil beim Skaten auf Natureis, denn es friert je nach Temperatur und Wetter anders. Das aber verlässlich.

Anfang Dezember beginnt der Tavelsjön in Schwedisch-Lappland langsam zu erstarren. „Am besten sind -10 oder -15 Grad in der Nacht und 5 Grad plus am Tag, dann entsteht eine glatte Oberfläche“, erklärt Joacim Ljadas. Je nach Wetterlage trägt das Eis bis Mitte April. Er stampft mit der Kufe aufs Eis. Kein Knacken, kein Riss, die gefrorene Oberfläche ist hart wie Beton. „60 Zentimeter dickes Eis haben wir gerade“, sagt Joacim Ljadas. Bis zu einem Meter dick kann es noch werden. „Es ist wirklich sicher“, versichert er, „wir fahren mit Maschinen über den See, die fünf Tonnen wiegen.“ Mit „wir“ meint der Eisläufer sich und 20 weitere Anwohner. Schließlich ist er hier nicht der einzige, der „vom Eis gebissen“ ist. Die Kufenläufer aus den umliegenden Dörfern kümmern sich gemeinsam um die Pisten. Ehrenamtlich. Mithilfe eines kleinen Treckers mit Schneefräse schieben sie die 20 Kilometer langen Strecken frei, wenn es sein muss jeden Tag.

Mit den untergeschnallten Langlaufschlittschuhen geht es aufs Eis. Für die Menschen, die rund um den See wohnen, ein richtiges Familienereignis. Groß und Klein, Alt und Jung, alle jagen sie übers Eis. Anfänger bekommen Skistöcke zur Hilfe oder werden einfach an die Hand genommen. Denn für Menschen, die noch nie auf Schlittschuhen standen, sind die langen Kufen eine Herausforderung. Nach den ersten staksigen Schritten findet jeder seinen Rhythmus. Selbst Anfänger können dann zehn Kilometer und mehr laufen – Alter oder Kondition spielen beim Schlittschuhwandern kaum eine Rolle. Den Oberkörper nach vorn gelehnt und immer im Knie, wie es unter Eisläufern heißt, gilt es, die Kufen möglichst wenig zu heben. Mit weichen Bewegungen stoßen sich die Läufer seitlich ab. Das Eis knarrt leise. „Es gibt keinen Fluss, der in den See fließt“, hatte Joacim Ljadas vorher erklärt, weshalb das Eis des Tavelsjön immer besonders dick und fest werde. Eine Quelle am Boden speist den 30 Meter tiefen See, dessen Wasser langsam Richtung Ostsee fließt.

Mit Schwung rauschen die Eisläufer über den See, mitten durch die scheinbar endlose Winterlandschaft. „Das ist ein so tolles Gefühl, draußen zu sein“, ruft Joacim Ljadas. In Form einer riesigen Acht schlängeln sich die Eislaufpisten über den lang gestreckten See, vorbei an Inseln und über das Seeungeheuer hinweg, das im Tavelsjön sein Unwesen treiben soll. Behaupten jedenfalls die Schweden.

Das mühelose Vorwärtskommen aber währt nicht ewig, das ungleichmäßig gefrorene Eis bremst immer wieder unsanft. Ein Blick dafür sei wichtig, mahnt Joacim Ljadas. Schwankende Temperaturen, Schnee und Wind verändern ständig das Gesicht des Untergrunds. Der 42-Jährige kennt den See und das Eis, seit er als kleines Kind das erste Mal auf Kufen über den Tavelsjön flitzte. Kennt die flachen Stellen und die tiefen Löcher – ideale Plätze, um im Winter nach Fischen zu angeln. Barsch, Hecht und Plötze, aber auch Quappe, Forelle und Zander schwimmen tief unterm Eis umher.

Nach einer Weile ist es Zeit für eine Pause. Am Lagerfeuer blubbert der Kaffee in der Kanne, dazu gibt es Zimtschnecken. Eine Eisläuferin skatet vorbei, ihr eingemummeltes Baby im Schlitten hinter sich.

