Auf zwei Rädern durchs Allgäu

Anzeige

Sommerfrische mit Thomas Mann

Die Kurische Nehrung in Litauen, aber auch das Leben und Werk des Schriftstellers Thomas Mann sind Themen einer zehntägigen Gruppenreise. Der Landstrich mit seinen Kiefernwäldern, riesigen Dünen und Ostseestrand, in dem Thomas Mann gerne den Sommer verbrachte und das Fischerdorf Nidden, wo die Familie Mann ein Ferienhaus besaß, sind Ziel der Reise vom 13. bis 22. September. Unter der Leitung einer Germanistin widmen sich die Teilnehmer in diesem Jahr dem Thema „Thomas Mann und wir“ und bekommen bei Lesungen und Seminaren im Sommerhaus Einblicke in das literarische Schaffen der Manns. Auf Spaziergängen erleben sie die Atmosphäre und das besondere Licht der Nehrung, das viele Künstler anzog und Nidden zu einer Künstlerkolonie machte. Das detaillierte Programm der Reise „Thomas Mann zum Wiederentdecken“ (ab 1271 Euro im Doppelzimmer, inklusive Fähranreise ab Kiel) gibt es bei Schnieder Reisen, Tel. 040 / 3 80 20 60, www.schnieder-reisen.de. (AE)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.06.2018