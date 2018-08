Auf zwei Reifen Fünf-Flüsse-Region erkunden

Mit dem Fahrrad unterwegs im Nürnberger Land: 1000 Kilometer markierter Radwege kreuzen die kulturreiche Mittelgebirgsregion mit ihren endlosen Wäldern, märchenhaften Tälern und sagenumwobenen Burganlagen.

Ganz entspannt starten die Radler per Bahn in den Tag. Ziel ist die Marktgemeinde Feucht, die mit drei Schlössern, Honig- und Raumfahrtmuseum selbst eine Reise wert ist. Ein paar Meter raus aus der belebten Altstadt, dann wird es schnell leiser. Kiefern duften aus den weiten Wäldern. Und da liegt er, der Ludwig-Donau-Main-Kanal, die einst zu Handelszwecken genutzte, berühmte Wasserstraße König Ludwigs I.

An diesem Abschnitt nahezu erhalten, ist sie heute ein leicht erreichbares Ausflugsziel. Hier wie im ganzen Nürnberger Land finden Erholungssuchende schnell Ruhe und jeder die ihm passende Strecke. Während Kulturhungrige auf mittelalterlichen Spuren strampeln, erkunden Sportliche die Fränkische Alb und Genießer das breite gastwirtschaftliche Angebot. Zur Infrastruktur gehören außerdem perfekte Bahnanbindungen und Ladestationen für E-Bikes, zum Service das Infoportal urlaub.nuernberger-land.de und eine übersichtliche Radlbroschüre, die Tipps, Tourenvorschläge, detaillierte Karten und GPS-Daten bereithält.

Besonders reizvoll gestaltet sich der Weg entlang des denkmalgeschützten Ludwig-Donau-Main-Kanals. Nahezu eben begleitet er das stille Gewässer, vorbei an kleinen Brücken, Schleusen und unzähligen Baumriesen. Dazwischen verleiten Schlösser, Burgen und Biergärten zur Rast. Hier schaukelt das Treidelschiff Elfriede am Ufer, dort grasen Lamas und Pferde am Hang. Nicht zuletzt durch ihre vielfältigen Sehenswürdigkeiten eignet sich die Strecke auch gut für Familien.

Als dritte Etappe des insgesamt 294 Kilometer umfassenden Fünf-Flüsse-Radwegs ist die Route in beide Richtungen bestens beschildert und dank ausführlicher Informationen auf der neuen Website www.fuenf-fluesse-radweg.info im Detail planbar: Vom Karpfenessen im Gasthaus „Zum Ludwigskanal“ bis zum Besuch der mittelalterlichen Festung von Burgthann. Wer nach Fakten rund um das stille Gewässer sucht, der findet alles Wissenswerte auf den insgesamt vier modernen Stelen und zwei Szenendarstellungen entlang der Route.

Oder wie wäre es mit der sportlicheren Variante „Von Tal zu Tal geht’s über den Berg“? Insgesamt 31 Kilometer und 601 Höhenmeter misst die Runde, die von Hersbruck aus über das Sittenbachtal hinauf zum Wahrzeichen des Nürnberger Landes, der Burg Hohenstein, leitet. Bei guter Sicht kann man von hier über die Fränkische Schweiz bis zum Frankenwald blicken. Auf dem Rückweg lohnen Abstecher ins Pegnitztal und das Naturschutzzentrum Wengleinpark mit seinen kleinteiligen Weideflächen.

Abenteurer kommen auf der „Typischen Albtour“ (29 Kilometer, 356 Höhenmeter) auf ihre Kosten. Neben Burgruine und Höhle „Räubersloch“ bietet sich ein Zwischenstopp im Bikepark Osternohe an. Die 700 Meter und 136 Höhenmeter nach oben lassen sich einfach per Lift überwinden, bevor Sprünge, Gaps und Slalompassagen die volle Konzentration der Mountainbiker fordern. Insgesamt wurden drei unterschiedlich schwere Routen angelegt, die perfekte Freeride- und Downhillgaudi für jede Könnerstufe versprechen.

Egal ob der persönliche Schwerpunkt kulturell, landschaftlich oder sportlich geprägt ist, im Nürnberger Land sollten Besucher unbedingt Raum für kulinarische Genüsse lassen. Gasthäuser gibt es an jeder Ecke.

Vom Schäufele über Bratwurst und Vogelsuppe bis zum vorm größten Tropfstein Deutschlands gereiften Grottenkäse: Die regionalen Geschmackserlebnisse sind einzigartig und bringen müde Radler schnell wieder in Tritt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018