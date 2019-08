Aufbruch am Ararat

Ssssscht!“ Lina Pirandova pfeift wie siedendes Wasser in einem Teekessel. Energisch klopft die kleine Frau mit dem Zeigestock auf die hölzernen Vitrinenrahmen der Handschriftensammlung Metanadaran. Das macht sie seit 40 Jahren so. 40 000 Manuskripte liegen hier, oberhalb der armenischen Hauptstadt Jerewan, in einem tempelartigen Sowjetbau aus den 1950er Jahren. Darunter sind griechische Predigten auf Pergament, hebräische auf Palmblättern, russische auf Birkenrinde. Vor allem aber hütet Pirandova wie ein Feuer speiender Drache 1800 Texte in armenischer Schrift. Einige gehören zu den ältesten Überlieferungen des Christentums. Sie sind so alt, dass die Seiten versteinert seien, sagt Pirandova.

Kein anderes Land führt seine Besucher als Erstes in die dunklen Fluchten eines Archivs, dessen Inhalte sich nur Experten erschließen. Alt-Armenisch, das im Jahr 451 kodifiziert wurde, verstehen schließlich nur orthodoxe Priester und einige wenige Armenier. In Armenien ist das anders, denn in Metanadaran konzentriert sich die Essenz eines Volkes, das mit der Vergangenheit vorbaut für die Wirrnisse der Gegenwart. 1991 haben sich die Armenier von der UdSSR losgesagt. Doch eingeklemmt zwischen der Türkei im Westen und Aserbaidschan im Osten – mit freundlichen Beziehungen lediglich zum schlecht beleumundeten Iran und zum latent von Russland bedrohten Georgien – sucht das kleine Land von der Größe Brandenburgs noch nach seinem Platz in der Welt. Ein Großteil der Armenier lebt verstreut in der Diaspora und zahlt für den Unterhalt der Landsleute. Da ist eine glanzvolle Geschichte Mittel der Selbstbehauptung.

So führen alle Wege aus der Hauptstadt zu Zeugnissen glanzvoller Zeiten. Am Abhang des ewig von Schnee bedeckten Ararat, der zwar im Staatswappen prangt, aber selbst schon auf türkischem Boden liegt, thront das Kloster Chor Virap fotogen auf einer Tuffsteinklippe über der fruchtbaren Ebene. Der Name bedeutet übersetzt „tiefer Kerker“. Wer keine Platzangst kennt, der windet sich in einer Kapelle über eine steile Leiter durch einen engen Schacht in ein rundes Verließ.

In diesem Loch soll Gregor der Erleuchter jahrzehntelang geschmachtet haben, bevor er den armenischen König im Jahr 301 vom rechten Glauben überzeugen konnte. Armenien gilt damit als das älteste christliche Land der Welt. Tatsächlich gibt es in der Anlage zwei solcher Verließe. Aber dieses sei das richtige, beteuert die Germanistin Arevik Tadevosyan, die deutsche Gruppen begleitet.

„Wo zwei Armenier sind, steht mindestens eine Kirche“, lautet ein gängiger Witz im Land. Tatsächlich kann man fast sicher sein, an einer exponierten Stelle mindestens eine Kapelle zu finden. Größe ist dabei nicht erstrebenswert. Fast geduckt trotzen die landestypischen Kreuzkuppelkirchen an Schluchten, auf Bergen, in Wäldern oder oberhalb des türkisblauen Sewan-Sees den Jahrhunderten. Die Kirchen des Klosters Geghard am Ende eines wilden Canyons haben Mönche sogar in den Fels getrieben, angeblich um in unruhigen Zeiten die heilige Lanzenspitze des Longinus zu verstecken.

Nicht Angst sollen diese Gotteshäuser verbreiten, sondern Freude. „Deshalb hängen darin keine Bilder vom gekreuzigten Jesus“, erklärt Tadevosyan. Auch der Satan sitzt allenfalls in einer Ecke der Schmuckreliefs. Stattdessen gibt es stets einen großen Vorraum, der als Treffpunkt für die Frauen, für Feste und im Winter auch als Stall fürs Vieh genutzt werden konnte. Ein trotz aller Ernsthaftigkeit entspanntes Verhältnis zur Religion leben die Armenier auch heute. Zwar gehört der Gottesdienstbesuch zum Sonntagsritual, aber man bleibt meist nur kurz und zündet eine Kerze an.

In der 2001 geweihten Grigor-Lusaworitsch-Kathedrale in Jerewan mussten gar Störsender installiert werden, um den Handyempfang zu blockieren. Auch außerhalb der Kirche gibt sich das Volk nach der Samtenen Revolution, als 2018 öffentliche Picknicks auf den Hauptstraßen den Präsidenten zum Rücktritt veranlassten, zuversichtlich. Jeden Abend suchen Tausende Abkühlung an den Fontänen vor dem Historischen Museum auf dem Platz der Republik. Im Café Rich vor der Oper kosten Wohlhabende internationale Spirituosen oder armenischen Wein. Im Weindorf Areni wird der am Straßenrand in großen Plastikflaschen verkauft, damit er sich besser über die iranische Grenze schmuggeln lässt. In Parks spielen Armenier den Nationalsport Schach, Pflichtfach in der Schule. Trotzdem bleibt eine erkennbare Schwermut. Der Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg hat in der Mentalität tiefe Spuren hinterlassen. „Die Armenier müssen dieses Kapitel ihrer Geschichte erst noch abschließen“, glaubt Paul Wernig. Der 18-Jährige aus dem Umland von Dortmund ist nach dem Abitur als Freiwilliger über „Weltwärts“, den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst der Bundesrepublik, ins Land gekommen. Im Historischen Museum erklärt der junge Mann bewundernswert kompetent Touristen die bewegte jüngere Vergangenheit. Und schickt sie natürlich zur „Schwalbenburg“, der beeindruckenden Genozid-Gedenkstätte auf dem Weg zum Internationalen Flughafen. Hier offenbart sich die andere, weniger heitere Seite der Gegenwart. Vor allem die Exil-Armenier bestehen auf einer Entschuldigung der Türkei, bevor die Grenzen sich öffnen könnten. Die Wirtschaft stagniert. Die alten Fabriken aus Sowjetzeiten rotten vor sich hin. Viele Männer fahren als Schwarzarbeiter nach Russland. Mit dem bunten Treiben in Jerewan lässt sich das nur schwer vereinen. Wohl aber mit einem der legendären Sozialismus-kritischen Witze um den fiktiven Sender Radio Eriwan, die vor der Wende in Deutschland populär waren. Frage an Radio Eriwan: Haben die Armenier heute mehr Humor? Antwort: Im Prinzip ja. Und den brauchen sie auch.

