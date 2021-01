Autofrei ins Bergdorf

Wer hierherkommt, geht. Oder gleitet. Oder fliegt. Die kleine Gemeinde Werfenweng am Fuße des Tennengebirges lockt mit kilometerweiten Wanderwegen und Loipen, mit einem der beliebtesten Hotspots für Gleitschirmflieger – und mit einem besonderen Umweltkonzept. Die Gäste reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln an oder lassen ihr Auto für die Zeit des Urlaubs stehen und bekommen dafür Vergünstigungen.

Werfenweng liegt etwa 60 Kilometer südlich von Salzburg. Bischofshofen, kurz vor dem Ziel, ist gut mit dem Zug oder der S-Bahn-Linie 3 zu erreichen. Dort warten Sammeltaxis auf die Gäste, die regelmäßig die letzte Strecke hinauf in die Berge pendeln – kostenlos.

Viele Gäste wissen, dass sie hierher ohne eigenes Auto kommen und trotzdem aktiv sein können, auch mit Kindern und – besonders im Winter – mit viel Gepäck. „Alle sperrigen Sachen können sie zu Hause lassen, denn die können sie sich hier ausleihen“, sagt Svea Lauterjung, Mobilitätscoach im hiesigen Tourismusverband.

Die ersten Ideen für das besondere Verkehrskonzept stammen aus den 1990er Jahren, als der Ort touristisch noch nicht weit entwickelt war. Das Zauberwort heißt „SaMo“: sanfte Mobilität. Das Shuttle-Taxi vom Bahnhof ist nur der erste Schritt, der zweite ist die SaMo-Card. Die bekommt jeder, der bei einem der beteiligten Gastgeber wohnt, seinen Zugfahrschein vorlegt oder den Autoschlüssel im Tourismusbüro abgibt. Die Karte kostet einmalig zehn Euro, wirkt aber wie ein Ticket für alle Urlaubsvergnügen: Schneeschuhe oder Langlaufausrüstung ausleihen, Loipen benutzen – kostenlos. Pferdeschlittenfahrt oder geführte Winterwanderung buchen - kostenlos. Elektroauto für Ausflugsfahrten ausleihen oder im Ort den Ski-Bus benutzen, Shuttle für die Abreise zurück zum Bahnhof – alles ohne Aufpreis. „Viele kommen hier das erste Mal mit E-Mobilität in Berührung“, sagt Lauterjung.

Dieses Angebot in Werfenweng ist einmalig. Aber der Ort gehört zum Verband „Alpine Pearls“, einem Netzwerk von mehr als 20 Städten zwischen Slowenien und der französischen Grenze, die sich die nachhaltige Mobilität für ihre Gäste zur Aufgabe gemacht haben. Jede Ausgangsposition sei anders, so Lauterjung: „Interlaken und Arosa in der Schweiz haben eine Bahnanbindung. Chamois in Italien ist nur über einen Lift zu erreichen. Diese Mobilitätsfragen müssen geklärt werden.“ Die Gemeinden entwickeln gemeinsam Ideen.

In Werfenweng nutzen auch die Einheimischen – mit Tickets des Verkehrsverbunds – die Sammeltaxis. „Morgens und abends kommen viele mit dem Shuttle, die unten wohnen und oben arbeiten“, sagt Svea Lauterjung. „So muss nicht jeder einzeln fahren.“

