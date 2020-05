Back’ mer’s

Im fränkischen Miltenberg sind nicht nur uralte Fachwerkhäuschen erhalten geblieben. In der Bäckerei Hench im Zentrum des Städtchens am Main wird auch das kulinarische Kulturgut vergangener Zeiten bewahrt. „Was wir noch wie kaum jemand anderes pflegen, sind Brauchtumsgebäcke zu allen Anlässen“, erklärt Seniorchef Klaus Hench stolz und zeigt Bilder von „Judasstricken“, „Bubenschenkeln“ und anderen figürlichen „Gebildebroten“, die hier immer noch zu kirchlichen Feiertagen gebacken werden.

In die Zeit, als solche Traditionen noch weitverbreitet waren, kann man sich in Rothenburg ob der Tauber zurückfühlen, das über die Romantische Straße zu erreichen ist. Die Festungsstadt zwischen dem tief eingeschnittenen, waldigen Taubertal und der weiten Landschaft des Naturparks Frankenhöhe sieht an vielen Stellen immer noch aus wie im 16. Jahrhundert. So romantisch, wie sich viele Besucher das vorstellen, ging es hier aber auch im Bäckerhandwerk nicht zu. Wer minderwertiges Brot angeboten hatte, wurde bei der „Bäckertaufe“ in einem Käfig zur Schau gestellt und darin in einen Brunnen getaucht. Heute gibt es „Schneeballen“ – ein süßes Schmalzgebäck mit Puderzucker.

Auf eine lange Tradition kann auch Arnd Erbel zurückblicken, der in Dachsbach im Aischtal, rund 60 Kilometer nordöstlich von Rothenburg, in der zwölften Generation eine Bäckerei betreibt. Maschinen gibt es bei Erbel, der sich „Freibäcker“ nennt, kaum, dafür viel Platz, um Teige tagelang gehen zu lassen.

Erbel beherrscht die Kunst, Sauerteige zu machen, die nicht sauer sind und vom Weizenbrot bis zum Croissant als Triebmittel verwendet werden können. Hefe wird hier nur noch für wenige Gebäcke und in kleinsten Mengen gebraucht. Statt damit einen Teig schnell backfähig zu machen, sei ihm die Bekömmlichkeit eines Gebäcks wichtiger, betont Erbel.

Wie das vorherrschende Gegenmodell, die chemisch gestützte industrielle Großbäckerei, langsam die traditionelle Backkunst verdrängte, kann man im Bayerischen Brotmuseum in Kulmbach nördlich von Bayreuth nachvollziehen, zu dem auch ein Brauerei- und ein Gewürzmuseum gehören. Die Geschichte des Kulturguts Brot wird hier von der Antike bis heute mit vielen Inszenierungen anschaulich gemacht.

Im oberpfälzischen Dörfchen Vogelthal bei Dietfurt setzt Johann Huber in seiner Holzofenbäckerei ganz auf althergebrachte Verfahren: wenige Sorten von Broten, die beim Backen wegen der ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Holzofen mühsam von Hand umgesetzt werden müssen. Dazu ein unglaublich saftiger Nusszopf und andere süße Teilchen, die mit der Restwärme entstehen.

Im Hauptort Dietfurt gibt es nicht nur eine funktionsfähige Museumsmühle, das Städtchen im Altmühltal ist auch bei Radlern beliebt, die von hier aus auch weiter zum Donauradweg und in den Osten Bayerns fahren können. Dort, in Straubing an der Donau, haben schon die Römer eindrucksvolle Spuren hinterlassen, die heute originell im Museum präsentiert werden, das nach der lössreichen Region um die Stadt, dem Gäuboden, benannt ist. Aus dieser traditionellen bayrischen Kornkammer bezieht heute auch Markus Steinleitner sein Weizenmehl. Steinleitner, der sich nach einem Fernsehwettbewerb als Bayerns bester Bäcker bezeichnen kann, lässt sein Mehl nicht wie üblich mit anderen Sorten mischen.

Auf der Weiterfahrt nach Westen bietet sich für Krimifans ein Abstecher in die waldreiche Provinz an. Frontenhausen bei Dingolfing ist als „Niederkaltenkirchen“ Drehort der „Eberhofer“-Filme.

Spuren der Bäcker finden sich in München an vielen Orten. Im Deckenfresko der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt ist auch der „Brezenreiter“ zu entdecken, der jahrhundertelang eine Armenspeisung ankündigte. Das Bild vom Einzug Ludwigs des Bayern nach seinem Sieg in der Schlacht bei Mühldorf 1322 auf dem Isartor zeigt in seinem Gefolge die Münchner Bäckersknechte.

Handwerklich traditionell arbeitende Bäckereien gibt es nicht mehr viele in der Stadt. Münchens letzter Müller Stefan Blum und seine Frau Martina, Betreiber der Kunstmühle beim Hofbräuhaus, wagten deshalb vor zehn Jahren ein Experiment. Mit Rezepten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begannen sie, mit einem Teil ihres Mehls selbst Brot und Kleingebäck wie früher zu backen. Im Chiemgau mit seinen Hügeln und Seen sieht Bayern an vielen Stellen noch aus wie im Bilderbuch. Auch hier gibt es Bäcker-Spuren zu entdecken. In Riedering setzt sich Amelie Wagenstaller mit Backkursen und Büchern für mehr Qualität beim Brot ein. „Wir waren der erste Mühlenladen im bayerischen Raum“, sagt die Müllermeisterin stolz. Beim nahen Neubeuern ist die Geschichte ihres Berufsstands sogar in Stein gemeißelt worden: Im Mühlsteinbruch Hinterhör wurden von 1572 bis 1860 Mühlsteine aus einer Felswand gehauen, die inzwischen von einem Wäldchen umgeben ist.

