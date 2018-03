Baden zwischen Seerosen

Anzeige

Das ganze Jahr über blühende Seerosen auf dem weltweit größten Thermalsee, ein hervorragendes Kur- und Wellnessangebot, attraktive Unterkünfte vom Privatzimmer bis zum Viersterne-Spahotel: Bad Hévíz am Balaton zählt seit 200 Jahren zu den beliebtesten Kur- und Wohlfühladressen Ungarns.

Rasch und unkompliziert den Alltag für ein paar Tage hinter sich lassen, Körper und Seele ein paar Extra-Streicheleinheiten gönnen und sich von ungarischer Gastlichkeit „einkochen“ lassen: Das alles trifft am weltweit größten, biologisch aktiven Thermalsee im ungarischen Bad Hévíz zusammen. Im wohlig-warmen Heilwasser kann man das ganze Jahr über inmitten weißer und roter Seerosen unter freiem Himmel baden. Im Sommer sogar bei 35 Grad Celsius. Die Quelle im 38 Meter tiefen Krater versorgt den See pro Sekunde mit 410 Liter frischem Thermalwasser. Der gesamte Inhalt des Sees ist innerhalb von 72 Stunden ausgetauscht. Die Luft rund um den Thermalsee ist staub- und allergenarm und ist durch das verdampfende Thermalwasser besonders günstig für die Gesundheit.

Der Balaton ist nur sechs Kilometer von Bad Hévíz entfernt. Die landschaftliche Schönheit am Westufer des größten Steppensees Mitteleuropas animiert zum Wandern, Laufen, Reiten und Radfahren. Der Radweg rund um den Balaton ist 204 Kilometer lang. Am Fuße der vulkanischen Hügel am Nordufer liegen viele kleine Weinkeller und Tschardas zum Einkehren.