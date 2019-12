Bändertanz mit Rammstein in Minsk

Mitternacht in der Silvesternacht. Feuerwerk erst später, heißt es. Im Hotelrestaurant wird sich mit Wodka zugeprostet. Ein Jongleur tritt auf. Zwei Animateure versuchen, das Publikum im Saal anzuheizen. Russen aus Moskau und Sankt Petersburg sitzen an zwei Tischen, sie singen laut mit, erraten Songs von Boney M. bis Balalaika. Dann ruft die Animateurin zum Bändertanz. Nun wacht der deutsche Tisch auf. Einer prescht nach vorne, gleich soll er ein langes rotes Band schwingen, er weiß noch nicht, zu welcher Musik. Er ist Arzt, hat eine Halbglatze, ist Palästinenser, lebt in Paderborn und ist verheiratet mit einer Polin. Die Lautsprecherboxen scheppern, wollen fast von den Ständern fallen. Rammstein dröhnt durch das Hotel mitten in Minsk. Der Arzt schwingt das Band. Absurder kann dieses Jahr nicht mehr werden.

Und die Russen singen mit. Rammstein heizt die Bude ein, Rammstein, im Ausland fast bekannter als zu Hause. Rammstein, denen der belarussische Gesellschaftliche Rat für Sittlichkeit 2010 Auftrittsverbot erteilen wollte und der Band Propaganda für „Gewalt, Masochismus, Homosexualität und andere Abartigkeiten“ vorwarf. Die deutsche Reisegruppe aber ist wegen des Galakonzerts im Nationalen Akademischen Theater hier. Das begann um 18 Uhr, da folgten auf Puccini-Arien Offenbachs Szene der Trunkenheit, Verdis Trinklied aus „La Traviata“, zauberhafte Ballettszenen, und beim „Radetzky-Marsch“ wurde mitgeklatscht, als wäre Neujahr in Wien.

Genau genommen sind die deutschen Reisegäste aber hier, weil sie noch nie hier waren. Ein Ehepaar sagt, Weißrussland habe noch gefehlt, „die Reise dauert vier Tage, da dachten wir, das nehmen wir mit“. Die gesamten älteren Herrschaften sind vermögende Vielreisende. Ein Ehepaar hat 152 Länder bereist, 152!

Silvesterreisen boomen. Man versteht das Prinzip sofort: Gebucht wird gern schon im Sommer, somit ist die leidige Silvesterfrage vom Tisch. Studiosus hat Minsk angeboten, dieses Jahr führen 45 Event-Silvesterreisen etwa nach Singapur, Tiflis oder Marrakesch. Oder an die Côte d’Azur, wie der englische Adel in der Belle Epoque. Laut Studiosus bietet der Veranstalter seit 1997 Event-Silvesterreisen an. Diese werden gerne von Paaren gebucht, Singles interessierten sich eher für die Weihnachtsreisen. Auch Dertour-Pressesprecher Christopher Steiger bestätigt eine gewachsene Nachfrage. In diesem Jahr seien Silvesterreisen „deutlich früher angefragt worden, teilweise schon im Frühjahr“.

Viele Staatsmänner aus Israel sind Weißrussen

Mit Lernidee Erlebnisreisen kann man auf der Transsibirischen Eisenbahn den Jahreswechsel begehen. Bei Wikinger feiert man Silvester auf dem Nil, das Silvestermenü gibt’s auf dem Schiff. Asi-Reisen hat zum Jahreswechsel 57 Trips im Programm, es geht mit „Schneeschuh und Winterwandern“ nach Meran. Zudem wolle man „die Silvesternacht als Alternative zum Feuerwerk inszenieren“, so Asi-Geschäftsführer Ambros Gasser. „Beispielsweise mit einer Nacht in der Wüste Jordaniens oder unter Nordlichtern in Island.“

Die Belarus-Gruppe sieht sich derweil Minsk und Umgebung an. Viele Bauten in der Stadt, etwa entlang des Nezavisimosti-Prospekts, sehen aus, als seien sie um die vorige Jahrhundertwende entstanden, doch fast alles stammt aus der Nachkriegszeit. Minsk wurde im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen fast komplett zerstört, ein Viertel der Bevölkerung starb, darunter fast alle jüdischen Einwohner. Ein Tagesausflug führt nach Sula in ein Museum zur jüdischen Geschichte. Prominenz aus der ganzen Welt ist dort auf Plakaten zu sehen, alles weißrussische Juden, heißt es. Von Scarlett Johansson bis zu Kirk Douglas. Johanssons Mutter entstammt einer polnisch-jüdischen Familie. Und Douglas ist 1916 in Amsterdam geboren, die Eltern waren jüdische Emigranten, der Vater geboren in Tschawussy, ursprünglich polnisch-litauisch, dann russisch, dann sowjetrussisch und weißrussisch erst 100 Jahre nach der Geburt des Vaters. Weiter geht es mit israelischen Staatsmännern. „Alles Weißrussen“, sagt Wassili, der Guide. Schimon Peres, geboren in einem Teil Polens, der heute zu Belarus gehört, ebenso wie Jitzchak Schamir, im russischen Kaiserreich geboren, heute zu Weißrussland gehörend.

Weißrussland wurde 1991 selbstständig

Am nächsten Tag Stadtführung in Minsk, Wassili steht ergriffen vor einem Denkmal, es ist Wincenty Jakub Dunin-Marcinkiewicz gewidmet. „Unser berühmtester Dichter.“ Die Polin aus Paderborn ruft entrüstet: „Was? Nein! Der ist doch Pole!“ Die deutsche Reisegruppe steht ratlos daneben, hat den Namen noch nie gehört. Es ist kompliziert, weil die Geschichte Weißrusslands kompliziert ist. Und weil die Frage nach der Nationalität oft kompliziert ist. Ist Kafka Tscheche oder doch Österreicher? Ist Kant Russe oder doch Deutscher?

Die Republik Belarus wurde 1991, nach Auflösung der Sowjetunion, selbstständig. Der Binnenstaat liegt eingeklemmt zwischen Polen, der Ukraine, Russland, Lettland und Litauen - und nahezu all diese Länder hatten sich schon einmal einen Teil des heutigen Staatsgebietes einverleibt. Im 14. Jahrhundert expandierte das Großfürstentum Litauen nach Süden, danach verbreiterte sich Polen-Litauen nach Osten und nach den Teilungen Polens streckte Russland die Finger Richtung Westen aus.

Nun regiert schon seit einem Vierteljahrhundert der Diktator Aljaksandr Lukaschenka, Einheimische nennen ihre Heimat Lukaland, das ist nicht positiv gemeint. Aber Wassili wiegelt ab: Im Westen würden die Medien viel Negatives schreiben, „aber wir werden von Lukaschenko nicht auf Schritt und Tritt ausgepeitscht“. Sie lebten hier „mit sibirischer Gelassenheit“ - und in einer Art Freiluftmuseum der Sowjetzeit. Das zumindest sagten Russen, die sich hier über Lenin-Büsten und Clara-Zetkin-Straßen wunderten.

In Minsk wird nun doch noch geböllert. Es ist halb zwei in der Nacht, die Feiernden versammeln sich auf einem Platz vor dem Restaurant 281, dem höchsten Punkt Minsks und fast auch des Landes. Belarus ist flach. Es bleibt sehr friedlich: Private Böller sind verboten, keiner feuert eine Batterie ab; von Weitem leuchtet das offizielle Silvesterfeuerwerk. Nur ein paar betrunkene Männer grölen laut.

