Balance am Bodensee

Wer Kindern am Ufer zusieht, die selbstvergessen mit Kieseln spielen, der kann erahnen, was „Flow“ bedeutet: komplett vertieft zu sein, die Zeit zu vergessen. Das lange Seeufer von Radolfzell bietet reichlich Platz dazu. Eher ungewöhnlich ist es, dass Erwachsene Türmchen bauen. Sepp Bögle hat diese Kunst über Jahrzehnte perfektioniert. Ab April wohnt er tagsüber an der Radolfzeller Mole. Seine Figuren sind kunstvoll geschichtet und verraten große Fingerfertigkeit.

„Jeden Abend baue ich sie wieder ab“, erzählt er, „denn keinesfalls soll sich ein Kind verletzen, das aus Versehen eine Figur umstößt.“ Die unteren Brocken können schon mal 20 Kilo wiegen. Morgens baut er sie wieder auf, etwa eine Stunde braucht er dafür. Er wäre längst nicht mehr da, wenn er sein Leben nicht komplett umgestellt hätte, sagt der Balancekünstler. Zuvor war der Industriekaufmann im Vertrieb unterwegs, er flog und fuhr Tausende von Kilometern pro Jahr. Er hatte eine Familie, ein großes Haus, Auto, dazu einen Pilotenschein. „Alles, was man zum Angeben braucht“, wie er sagt. Jetzt hat er noch ein Fahrrad und einen Koffer. Damit lebt er sommers in Radolfzell, winters auf Lanzarote. „Dort übe ich mich in spanischem Yoga“, sagt er. will heißen: in der Kunst der Siesta.

Seine Philosophie der Leichtigkeit hat er in schmalen Büchern festgehalten, die er an der Mole und in den Radolfzeller Buchläden verkauft. Gegen eine Spende darf man seine Kunst fotografieren – und so verdient er alles, was er zum Leben braucht. Einen guten Stand hat er darüber hinaus: Mit einem Zeh kann er die Nase berühren, einbeinig stehend und barfuß. Das soll ihm ein anderer 70-Jähriger mal nachmachen.

Unter dem Motto „Heilen durch Bewegung“ fing die Kurklinik Mettnau 1958 damit an, Herz- und Kreislaufpatienten zu kurieren. Schonung war damals noch Schulmeinung, doch die guten Erfahrungen aus Radolfzell begannen sich bald durchzusetzen. „Bewegung ist Leben“, lautet nun das Motto. Patienten und Erholungsuchende werden angeleitet, sich gezielt und regelmäßig zu belasten – am besten natürlich vorbeugend.

Die Rehabilitationseinrichtungen der Mettnau, so heißt die Kur inzwischen, teilen sich mit einem Naturschutzgebiet die gleichnamige Halbinsel. Wie ein langer Finger ragt sie in den Untersee und zeigt damit Richtung Reichenau. Von der Mettnau-Spitze, die im Winterhalbjahr für Besucher geöffnet wird, scheint es nur noch ein Katzensprung bis zur Klosterinsel. Ein schöner Spaziergang über den schmalen Pfad. Die Sporttherapeuten leiten heute neben der Ausdauer verstärkt Koordinationsübungen an, für mehr Balance und Beweglichkeit. Diese Komponenten der Fitness wurden lange unterschätzt. Eine gesunde Ernährung gehört dazu: Frisch, fettarm und abwechslungsreich soll sie sein. Kochkurse werden auf der Mettnau heute genauso angeboten wie Bogenschießen und die chinesische Bewegungskunst Tai-Chi.

Ganz auf die Ernährungsumstellung setzt man in Volkertshausen im Hegau. Zuerst als christlich geprägte Fastenklinik aufgebaut, werden heute neben Heilfasten auch mildere Fastenvarianten angeboten, „Basenfasten“ zum Beispiel.

Hintergrund dieser Fastenvariante ist die Annahme, dass viele Säuren den Stoffwechsel belasten. Die meisten Menschen nehmen zu viel davon auf, allein schon mit den Getränken: Säurebildner wie Kaffee oder schwarzer Tee, Kohlensäure in allen sprudelnden Getränken, Alkohol generell. Dazu kommen säurebildende Lebensmittel wie Fleisch, Fisch und Brot, denen nicht genügend basische Gemüse und Salate entgegenstehen. Stress und Bewegungsmangel tun ein Übriges. Die Säure-Basen-Bilanz auszugleichen, ist also das Ziel einer Basenkur. Kombiniert werden die Fastenwochen in Volkertshausen mit Bewegung wie Nordic Walking oder Waldbaden. Gerade die Aktivitäten in der Natur entspannen Geist und Seele, das frische Grün und die Farben draußen entsprechen der menschlichen Natur. Auf Qigong im Freien setzt auch Gerold Gerber, der Interessierte zum Mitmachen einlädt. Ohne Kur oder Kurs darf man sich einfach anschließen und beispielsweise hinaus zum Mindelsee ziehen, ab diesem Sommer auch in der Park auf der Mettnau. Da kommt es nicht auf richtig oder falsch an. Jede und jeder macht es gerade eben, so gut sie oder er kann.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020