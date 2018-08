Balkon statt Ballermann

Auf dem Rad durch die Schweiz

Das vorbildliche öffentliche Verkehrsnetz ermöglicht es Fahrradfahrern in der Schweiz, Touren großzügig zu planen und auch mit Höhenmetern nicht zu geizen. Wer zwischendurch Landschaft genießen oder Aufstiege vermeiden möchte, steigt mit dem Velo auf Postbus, Schiff oder Bahn um. So haben sich Strecken wie die Postauto-Biketour in Graubünden zu einem attraktiven Angebot für Mountainbiker entwickelt. Dank eines ausgeklügelten Stecken- und Zeitplans fahren die Biker in nur drei Tagen durch den Kanton. Von Scuol geht es ins Münstertal, dann ins Puschlav und zum Schluss über das Engadin bis nach Chur. Bei den meisten Aufstiegen assistiert das Postauto. Zur Tour gibt es ein Angebot mit drei Übernachtungen, Halbpension, Bus-Transport, Gepäcktransfer, GPS-Track und genauer Routenbeschreibung. Das Paket kann bis 7. Oktober für rund 725 Euro gebucht werden (www.graubuenden.ch/angebot/postautotour-graubuenden). Auch auf gemütlicheren Runden wie der Mittelland-Route zwischen Solothurn und Ins oder der Rhein-Route zwischen Kreuzlingen und Schaffhausen bieten sich Etappen mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie dem Schiff an. Mehr Infos dazu bei www.myswitzerland.com. AE

Kleines Lied mit großer Wirkung

Vor 200 Jahren an Heiligabend wurde das bekannteste Weihnachtslied der Welt uraufgeführt: „Stille Nacht, heilige Nacht!“, gesungen von Franz Xaver Gruber, dem Komponisten der Melodie, und seinem Freund Joseph Mohr, der den Text verfasst hatte. Mangels Orgel begleitete er sein kleines Lied auf der Gitarre. Das Jubiläum von „Österreichs Friedensbotschaft an die Welt“ wird nun vom 29. September 2018 bis 3. Februar 2019 mit einer Landesausstellung an neun Orten gefeiert. Vorneweg Salzburg, wo Mohr zur Welt kam und seine Schulzeit verbrachte. In Mariapfarr im Lungau hatte Mohr als Jungpriester bereits ein Jahr vor der Melodie den Text verfasst. Dann Oberndorf, wo 1818 das Lied zum ersten Mal erklang. In der Salinenstadt Hallein wirkte Gruber als Musiker und dort starb er auch. In den Stille-Nacht-Orten werden Ausstellungen und vieles mehr angeboten. Für die Landesausstellung an neun Orten gibt es ein Kombiticket für 18 Euro. Unter www.stillenacht.com sind Details und Pauschalen zum Jubiläumsjahr zu finden. AE

Survival im Spessart

Das größte zusammenhängende Laubmischwaldgebiet Deutschlands, der Spessart, bietet sich förmlich an für Naturkurse, Wildnis-Seminare und Wildlife-Tracking. Mit seinen alten Eichen- und Buchenbeständen ist der Naturpark Hessischer Spessart heute ein wichtiger Lebensraum für bedrohte Tierarten wie Wildkatze, Biber und Co. Hier wirkt auch der international geschulte Wildnisexperte Axel Trapp, der in seiner „Wildnisschule Wurzeltrapp“ Wissen und Fertigkeiten zum Leben im Einklang mit der Natur vermittelt. Survival-Techniken, Fährtenlesen, Achtsamkeit, Sinne schärfen, Wahrnehmung verbessern und andere oft verschüttete Fähigkeiten stehen auf dem Lehrplan für angehende Hobby-Trapper. Die Angebote der Wildnisschule reichen vom großen Abenteuer im Survival Camp bis zum Kindergeburtstag mit Lagerfeuer und Übernachtungen im Tipi. Mehr Informationen und weitere Tipps zum Spessart unter www.spessart-gefluester.de.

AE