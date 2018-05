Ballakrobatik für junge Helden

Anzeige

Sie entdecken ihre Stimme, singen ihren Lieblingssong und nehmen ihn im mobilen Tonstudio auf. Yasmin K. wird in spannenden Workshops eine gemeinsame Performance mit den jungen Talenten entwickeln und mit ihnen auftreten.

Das gab es noch nie: American Football auf einem Kreuzfahrtschiff. Unter Anleitung von Timothy Speckman, dem Cheftrainer des Football-Bundesliga-Teams Hamburg Huskies, können Kids an Bord die Basics des in Deutschland immer beliebter werdenden US-Sports erlernen.

Präventionsprojekt

Im Präventionsprojekt „Kleine Helden“ lernen Kinder ab fünf Jahren mit jeder Menge Spaß, Spiel und Bewegung, wie sie sich in Gefahrensituationen richtig verhalten und wie sie stark und sicher auftreten. Aber auch große Helden und junge Erwachsene kommen nicht zu kurz. Es gibt Aufklärung sowie Tipps und Tricks in Sachen Cyber Grooming und Belästigung.

Die United Freestyler begeistern wieder an Bord von Aida mit außergewöhnlicher Ballakrobatik, spektakulären Moves und einer atemberaubenden Show.

In ihren Workshops können sich kleine und große Fußballfreunde fantastische Tricks und Jonglagen aneignen und mit jeder Menge Fußballspaß nicht nur an Bord ihre Zuschauer beeindrucken.

Der deutsche Schauspieler Patrick Bach liest an Bord von „AIDAblu“ für kleine und große Gäste auf unvergleichliche Art seine Highlights der Kinderliteratur. Bach spricht unter anderem die deutsche Stimme des „Kleinen Dachs“ bei „Yakari“, synchronisierte den heldenhaften Hobbit „Samweis Gamdschie“ in „Der Herr der Ringe“ und war in zahlreichen Hauptrollen im Fernsehen zu sehen, darunter in „Silas“.

In Zusammenarbeit mit dem SAE Institute, einem der größten Medienausbilder weltweit, bietet Aida den Kids und Teens an Bord von „AIDAprima“ und „AIDAperla“ in den Ferien ein vielseitiges und spannendes Programm in Mediengestaltung an.

Komponieren und Regie führen

Pro Reise werden bis zu 18 Workshops angeboten, wie Regie führen, Musik komponieren, Gameprogramming und Animation. Auf „AIDAmar“ erklären echte Profis von Tinkerbots die spannende Welt der Robotik.

