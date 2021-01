Barrierefrei unterwegs

Die Stadt Bad Bevensen in der Lüneburger Heide erhält als erster Ort in Niedersachsen das Zertifikat „Reisen für Alle“ und gehört damit zu den sechs Orten bundesweit, die diese Auszeichnung tragen. Das einheitliche Kennzeichnungs- und Zertifizierungssystem schafft Transparenz für Reisende und signalisiert, dass ein Betrieb, ein Ort oder eine Region Informationen zur Barrierefreiheit bietet. Seit 2014 beteiligt sich auch die TourismusMarketing Niedersachsen (TMN) an der Initiative und hat seitdem bereits 412 niedersächsische Betriebe sowie mit Ostfriesland eine ganze Reiseregion erfolgreich geprüft. Zudem befinden sich 86 Betriebe aktuell im Zertifizierungsprozess.

„Wir freuen uns, dass mit Bad Bevensen nun der erste Ort in Niedersachsen das Zertifikat Reisen für Alle erhält. Barrierefreiheit ist ein Qualitäts- und Komfortmerkmal, das allen unseren Gästen zugutekommt: Nicht nur Menschen mit Behinderung, auch ältere Menschen oder Familien, die mit ihren Kindern reisen, profitieren davon. Barrierefreier Tourismus hat deshalb einen besonderen Stellenwert im Reiseland Niedersachsen“, so Meike Zumbrock, Geschäftsführerin der TMN.

Für die Auszeichnung von Bad Bevensen wurden die barrierefreien Angebote der Stadt zu drei thematischen Angebotsbündeln rund um das Heide-Heilbad zusammengefasst: ‚Kultur genießen‘, ‚Bummel und Kaffeeklatsch‘ sowie ‚Körper und Seele baumeln lassen‘ inspirieren zum barrierefreien Urlaub. Alle Teilangebote dieser Urlaubsinspirationen halten geprüfte sowie detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit bereit. In Bad Bevensen sind dies sechs Hotels und Pensionen, die Jod-Sole-Therme, die Tourist-Information, die Bibliothek im Griepehaus, die Ratsapotheke, die Kaffeestube im Hof, das Kurhaus sowie der Kurpark Bad Bevensen. Sie werden zudem durch Angaben zur Anreise und zur Mobilität in Bad Bevensen ergänzt, heißt es in der Mitteilung.

Als deutschlandweit erste Region wurde 2018 Ostfriesland von Reisen für Alle zertifiziert und erhielt das Siegel „Barrierefreiheit geprüft“. Dabei stellt Barrierefreiheit für viele eine große Erleichterung dar, denn auch ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität freuen sich über entsprechende Angebote. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden diese Angebote deshalb in den kommenden Jahren noch deutlich an Bedeutung gewinnen.

Für die zehn Millionen Menschen, die in Deutschland mit einer Behinderung leben, ist Barrierefreiheit sogar unerlässlich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.01.2021