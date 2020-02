Beim Kräuterkönig von Sylt

Die Infos prasseln hernieder wie ein ergiebiger, norddeutscher Landregen: Da, das Blatt mitten im Gras, das ist Gundermann. Passt wunderbar zu Lamm. Dort, die orangefarbene Blüte, das ist Gewürztagetes. Daraus wird ein Öl gemacht. Hier, was aussieht wie eine Wiesenblume, das ist Bronzefenchel. Schmeckt nach Lakritz, bereichert einen Fischfond.

Johannes King (56) eilt aufgezogen wie ein Brummkreisel von einer Ecke des Gartens in die andere. Der Sternekoch und Gastgeber des Hotels Söl’ring Hof ist in seinem Element: Er erklärt Interessierten seine Leidenschaft für Kräuter. Statt Anzug und Fliege trägt er Gummistiefel und Ringelpulli, statt im gediegenen Ambiente des Rantumer Restaurants steht er unter knorrigen Bäumen in einem Garten im Sylter Dorf Keitum. Von hier kommt ein Großteil des Grünzeugs, das in seinem Hotel verarbeitet wird.

Mannshohe Sträucher, zahllose Beete, Obstbäume – wenn man sich umschaut, glaubt man kaum, dass es dieses Kleinod erst seit drei Jahren gibt. Bis Sommer 2016 hatte Johannes King einen alten Friesenhof am Ortsrand von Morsum gepachtet und dort einen großzügigen Garten angelegt. Dann wurde das Haus verkauft, und King musste wieder bei null anfangen. Kein Kinderspiel auf Deutschlands beliebtester Ferieninsel. Sylt ist ein teures Pflaster: Fast 9000 Euro kostet hier ein Quadratmeter Land.

Gut, dass Johannes King direkt am Keitumer Ortseingang einen Feinkostladen mit kleinem Lokal betreibt – seit 2013 sein zweites Standbein. Warum nicht den Garten hinter dem weißen Klinkerbau nutzen? Dazu mussten erst einmal die Bagger anrücken: „Das war früher eine Töpferei, und die haben ihren ganzen Tonschutt im Garten entsorgt“, erzählt King. Die Scherben kamen raus, jede Menge Erde und „ein Kuhstall voll Dung“ rein. Danach wurde ein halbes Jahr gewartet. Johannes King ließ die Natur sich entwickeln. Dann erst wurde gesät und geackert.

Inzwischen wachsen im Garten wieder über 100 verschiedene Wild- und Kulturpflanzen. Ringelblumen, Stockrosen, Topinambur und Karotten. Salat, Rettich, Radieschen. Aber auch unbekannte Kräutersorten wie Rote Melde, Grüner Heinrich, Süßdolde, Hirschhornwegerich, dazu Brennnesseln und Giersch. „Es gibt keine Unkräuter, höchstens Wildkräuter“, sagt Johannes King. Daher rückt er andernorts unerwünschten Gewächsen nicht mit dem Unkrautstecher zu Leibe, sondern zupft sie als Zutaten für das Restaurant.

Heute lässt er ernten. Die Teilnehmer bekommen Schalen in die Hand gedrückt und sollen lospflücken. Die Küche hat für das abendliche Menü Ringelblumen, Kapuzinerkresse, Borretschblätter, Giersch, Eiskraut und Gewürztagetes geordert. „Herr King, ich brauche bitte ein Muster“, sagt Martin Wieland aus Karlsruhe. Gelächter. „Keine Sorge“, sagt Johannes King, „im Gegensatz zu Pilzen ist es bei Kräutern nicht schlimm, wenn man sich vertut.“

Seine profunde Kenntnis musste sich der Spitzenkoch auch erst aneignen. Per Annonce in der Zeitung suchte er nach einer „Kräuterfee“, um etwas über vergessenes Grünzeug zu lernen. Und tatsächlich meldete sich eine alte Dame. Die gelernte Köchin war damals Haushälterin bei einem Notar auf Sylt. Johannes King war von ihrem Wissen so begeistert, dass er sie vom Fleck weg als Frühstücksköchin für den Söl’ring Hof engagierte. Inzwischen ist sie 73 Jahre alt und im Ruhestand, steht Johannes King aber immer noch mit Rat zur Seite.

Noch bis vor ein paar Jahren fand man auf den Tellern im Söl’ring Hof weder Eiskraut noch Brennnesseln, sondern Luxuslebensmittel wie Gänseleber, Hummer, Jakobsmuscheln, Erdbeeren auch im Winter. Haute Cuisine à la française eben. Doch dann dachte der Koch um und arbeitet seither regional und saisonal. In Topf und Pfanne kommt nur, was direkt vor der Haustür wächst oder schwimmt – frischer geht’s nimmer. „Die Leute sollen auf ihrem Teller erkennen, in welcher Jahreszeit man sich gerade befindet.“

Weil Johannes King nicht alles selbst anbauen, selbst sammeln oder fangen kann, hat er sich Lieferanten gesucht, die so ähnlich ticken wie er. Der Sternekoch ist Mitglied bei Feinheimisch, einem Netzwerk von Manufakturen, Agrarbetrieben, Jagdgenossenschaften und Gastronomen in Schleswig-Holstein. Aber auch die Bewohner der Insel selbst greifen gern mal zum Telefon, wenn es darum geht, ein gefischtes Prachtexemplar an das Zwei-Sterne-Restaurant weiterzureichen.

Der gebürtige Schwarzwälder ist somit zu seinen Wurzeln zurückgekehrt: Johannes King wuchs mit neun älteren Geschwistern auf einem Bauernhof im Schramberger Teilort Heiligenbronn auf. „Wir waren Selbstversorger. Es gab Schweine, Hasen, Hühner, einen Obst- und einen Gemüsegarten“, erzählt er. Eigentlich wollte Johannes King Glasbläser werden, doch er fand keine Lehrstelle. Also fing er im Ringhotel Johanniterbad in Rottweil als Kochlehrling an. Seine Karriere führte ihn über Köln, Wien und Berlin schließlich im Jahr 2000 auf Deutschlands schönste Insel.

Aus der offenen Küche des Söl’ring Hofes hat er sich inzwischen weitgehend zurückgezogen. Hinter dem Herd hat nun der gebürtige Göttinger Jan-Philipp Berner (32) das Sagen. Der Patron persönlich springt nur ein, wenn Berner im Urlaub ist. Er sei jetzt „Aushilfskoch“, erklärt Johannes King mit breitem Grinsen.

Friesischer Koriander wächst auf der Salzwiese

Als Gastgeber des Hauses übernimmt er viele organisatorische und repräsentative Aufgaben. „Wir denken uns gemeinsam neue Gerichte aus, jeder recherchiert Komponenten und bringt Ideen mit rein. Das bringt uns weiter, und das mag ich“, sagt Johannes King. Jan-Philipp Berner wiederum schätzt die für einen Koch ungeahnte Lebensqualität. „Ich kann auch einfach mal spontan in den Urlaub fahren und weiß, der Laden läuft trotzdem“, sagt der Küchenchef.

Der „Aushilfskoch“ scheucht seine Hilfskräfte derweil aus dem Garten ins Watt. Wo andere nur sanft im Wind wogende Salzwiesen sehen, sieht Johannes King eine Speisekammer. Er bückt sich und rupft ein paar Halme ab. „Sieht aus wie Schnittlauch, aber es ist Dreizack. Probieren Sie mal!“ Das Kraut erinnert an Koriander, nur weniger seifig. Dann stapft er weiter und rupft wieder. Er hält einen Zweig in der Hand, wie von einer Thujahecke. „Das ist Queller und war früher ein friesisches Arme-Leute-Essen.“ Johannes King schwenkt das Gewächs gerne kurz in der Pfanne an und dekoriert damit den Taschenkrebs: „Das hat Identität“, sagt er.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020