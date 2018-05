Berge und Badespaß

Anzeige

Der Bayerische Wald ist die Familienregion der kurzen Wege. Hat die Familie ihr Quartier bezogen, befinden sich rundherum immer viele Freizeiteinrichtungen, Badeseen oder Naturbesonderheiten, die es zu erkunden und erobern gilt. Viel Bewegung an der frischen Luft, Spaß in der Natur und immer neue Erfahrungen prägen die gemeinsame, kostbare Zeit.

Mit Helm und Kittel in alte Bergwerke eintauchen. In der Watthose Flüsse durchqueren. Mit festgezogenen Bergschuhen Gipfel stürmen und den längsten Baumwipfelpfad der Welt bezwingen. Der Bayerische Wald bietet Klein und Groß ein Naturspektakel der Superlative. Ob Erlebnisbauernhof oder Vier-Sterne-Baby- und Kinder-Bioresort, in Bayern erkennt man familienfreundliche Betriebe an der Qualitätsmarke Kinderland. Nicht weit von der Heimat entfernt offenbart sich somit allen Familien und Naturliebhabern ein wahres Urlaubsparadies.

Wasser-Wandern, Wellenreiten: Im Naturpark Oberer Bayerischer Wald geht das prima. Pocahontas hat’s vorgemacht: Im Boot den Fluss entlang paddeln, auf den Wellen reiten und abends am Lagerfeuer sitzen. Im Oberen Bayerischen Wald gibt es unzählige Möglichkeiten die unberührte Natur zu erkunden. Die geführte Bootstour auf dem Regen führt auf 107 Kilometern vom Blaibacher See bei Bad Kötzting bis nach Regensburg.