Bergwelt auf Schritt und Tritt erleben

Rund um den Matillhof „klettern“ die Bergriesen bis an die Viertausender-Grenze heran. Die höchsten Gipfel der Ortlergruppe stehen am Talschluss des Martelltales bei Latsch Spalier. Der Matillhof zoomt seine Gäste ganz nah heran an die größten Naturspektakel des Südtiroler Vinschgaus.

Im Norden die Ötztaler Alpen, im Süden die Ortlergruppe, dazwischen liegen der Nationalpark Stilfser Joch, Latsch im Vinschgau. Das Versterne-Superiorhaus von Gastgeberfamilie Dietl ist ideal für Menschen, die das Ursprüngliche suchen und die Natur zwischen 600 und fast 4000 Metern auf Schritt und Tritt erleben wollen. Zu den Dreitausender- und den Sommer-Aktivwochen gibt es kostenlos geführte Wanderungen, Berg- und Biketouren auf den Waalwegen, zu den Almen des Martelltales und in die Welt der Dreitausender des Ortlergebietes. Auf der Sonnenseite des Etschtales sind darüber hinaus der Vinschger Höhenweg und der Sonnenberg sowie das Schnalstal eine Eroberung wert.

Der Matillhof stellt außer einem Frühaufsteher-Frühstück, das als Verpflegung für den Tag am Berg gedacht ist, auch Leih-Wanderstöcke, -Rucksäcke und -Trinkflaschen für die Wanderer bereit. Beste Voraussetzungen also, um die Kraft der Berge, die Energie der Sonne und die Ruhe der Wälder in sich aufzunehmen.