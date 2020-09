Beschaulichkeit und einsame Natur im Po-Delta

In und rund um Comacchio geht der Sommer in Verlängerung – mit überraschenden Kunstschätzen, tierischen Begegnungen in der Natur und ruhigen Auszeiten am Strand:

Gerade jetzt hat niemand Lust auf volle Städte und überlaufende Strände. Wer im Herbst trotzdem einen erholsamen Urlaub an der Adria mit viel Freiraum und wenig Menschen verbringen möchte, ist im wenig bekannten Lagunenstädtchen Comacchio in der Emilia-Romagna richtig. Nur fünf Kilometer vom Meer entfernt, lässt es sich hier wunderbar durch beschauliche Museen und an idyllischen Wasserkanälen spazieren. Außerhalb der alten Stadtmauern geht’s per Rad, Kanu oder Pferd durch die weitläufige Landschaft des 53 000 Hektar großen Regionalparks Po-Delta zu einsamen Plätzen in der Natur. Inklusive romantischer Sonnenuntergänge mit Flamingos.

Vor rund 200 Jahren war das Fischerstädtchen Comacchio, erbaut auf 13 Inseln, noch vom Festland abgetrennt und nur mit dem Schiff erreichbar. Heute ist es zwar ein Teil der Küste, aber der ursprüngliche Charme als Wasserstadt blieb erhalten. Nach wie vor gleiten Fischerboote, traditionell Batane genannt, durch die Kanäle. Die Trepponti, die fünfteilige Brücke aus dem Jahr 1630, ist ein beliebter Treffpunkt für die Einheimischen. Zwischen den bunten Häusern und edlen Palazzi wird entlang der Wasserkanäle flaniert, vorbei am Uhrturm, dem Dom und bis hin zur Wallfahrtskirche Santa Maria in Aula Regia und dem fotogenen Laubengang der Kapuziner mit 142 Bögen. Das spannend aufbereitete Museo Delta Antico erzählt die Geschichte der Region, die bis zu den Etruskern und Römern zurückreicht, während in der alten Aalfabrik ein Museum die Arbeit der Fischer würdigt. Dort gibt es auch heute noch die eingelegten Aale in der Dose zu kaufen – eine Spezialität, die seit Generationen per Hand gemacht wird. Genuss und Kultur lassen sich beim Stadtbummel auf kurzen Wegen entdecken.

Picasso, Warhol, Kokoschka, Fontana: Kaum jemand würde zwischen Strand und Pinienwald Skulpturen oder Gemälde der bedeutendstes Künstler des 20. Jahrhunderts vermuten. Doch genau hier verwirklichte der Maler Remo Brindisi in seiner Sommerresidenz seinen Traum eines modernen und lebendigen Kunstmuseums.

Ebenfalls bunt und eigenwillig, aber aus einer völlig anderen Zeit, ist die Abbazia di Pomposa im Norden von Comacchio. Der ehemalige Benediktinersitz aus dem 6. Jahrhundert beeindruckt durch seine freskenreiche Basilika und dem Mosaikfußboden. Die Abtei war lange das Zentrum für Spiritualität und Kultur in der Region. So entdeckte an diesem stillen Ort einst Guido d’Arezzo das System der Musiknoten. Ein klangvolles Vermächtnis.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020