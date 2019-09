Besondere Naturerlebnisse

Skurrile Vulkan-Silhouetten, außergewöhnliche Touren, einzigartige Licht- und Genussmomente: Premiumwanderwege wie der „SeeGang“ oder das „Hegauer Kegelspiel“ laden zu besonderen Naturerlebnissen am westlichen Bodensee ein. Für sich, oder auch kombiniert mit dem faszinierenden Insel- und Vulkanhopping am Bodensee und im Hegau, bieten diese ausgezeichneten Premiumwanderwege facettenreiche Entdeckertouren für die gesamte Familie. Sie ermöglichen eine entspannte Pause vom Alltag und laden dazu ein, einfach mal durchzuatmen.

Vier Etappen sorgen auf über 50 Kilometern Strecke für lebendigen Wanderspaß: Der Premiumwanderweg „SeeGang“ begeistert mit individuell-gestaltbaren Routen, Top-Sehenswürdigkeiten sowie beeindruckenden Ausblicken über Bodensee und Alpen. Der einzigartige – mit dem „Deutschen Wandersiegel für Premiumwanderwege“ ausgezeichnete – Streckenwanderweg verbindet Konstanz und Überlingen miteinander und bietet mit Streuobstwiesen, wildromantischen Ruinen, tiefliegenden Schluchten, verträumten Waldpfaden oder historischen Städten abwechslungsreiche Natur- sowie besondere Kulturerlebnisse.

Am Wegesrand, oft direkt am Seeufer gelegen, laden zudem zahlreiche Gasthöfe zur Einkehr sowie zu einer kulinarischen Reise in die Vierländerregion ein. Von gemütlichen Restaurants und Cafés über urige Weinstuben bis hin zur Sterneküche ist hier für jeden das persönliche, regionale Genuss-Highlight dabei.

Eindrucksvolle Felsformationen, stattliche Ritterburgen und bezaubernde Flusslandschaften: Die insgesamt neun Premiumwanderwege des „Hegauer Kegelspiel“ faszinieren mit einer beeindruckenden Landschaft durchzogen von gurgelnden Bächen und burggekrönten Vulkankegeln – insbesondere im Herbst. Das Zusammenspiel aus hoch aufragenden Vulkanen, romantischen Schluchten und atemberaubenden Panoramablicken über die Vulkanlandschaft sowie die Bodenseeregion ist einzigartig und inspiriert alle Sinne.

Wie der „SeeGang“ führt auch das „Hegauer Kegelspiel“ vorbei an historischen Orten, etwa an der Festungsruine Hohentwiel beim „Hohentwieler“. Dieser informative Vulkanwanderweg gibt zudem interessante Einblicke in die außergewöhnlich-vielfältige Geologie, Flora und Fauna des Hohentwiel – eine spannende NaTour für Groß und Klein.

Die Panorama-Wanderung am 19. September nimmt TeilnehmerInnen mit auf eine abwechslungsreiche Tour entlang des glitzernden Bodensees nach Staad, vorbei an herrschaftlichen Villen, versteckten Häusersiedlungen bis zum Bismarckturm. Die Farben bieten exzellente Fotomotive. tmk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.09.2019