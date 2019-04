Besonderes Flair in historischen Mauern

Städtereisen werden immer beliebter und dadurch sind oft viele sehenswerte Städte an den Wochenenden mit Touristen restlos überfüllt. Aber es gibt gerade in Osteuropa auch viele Städte, die nicht von Touristen überrannt werden, auch wenn sie es eigentlich verdient hätten.

Eine dieser Städte ist Krakau. Die zweitgrößte Stadt Polens liegt ganz im Süden in der Nähe der slowakischen, tschechischen und serbischen Grenze. An der oberen Weichsel, dem längsten Fluss des Landes, bietet die Stadt nicht nur viele schöne Sehenswürdigkeiten, die Eindruck hinterlassen, sondern auch ein besonderes Flair.

Als ehemalige Hauptstadt Polens, wo auch fast alle polnischen Herrscher gekrönt und beigesetzt wurden, ist Krakau ist eine Stadt mit reicher und bewegter Geschichte und die Wiege der polnischen Kultur. Da sie auch während der Kriege größtenteils verschont blieb, prägen zahlreiche sehenswerte Gebäude der Gotik, des Barocks sowie der Renaissance das Stadtbild.

Lebensfreude und Charme

Beeindruckend sind Charme und Lebensfreude. Sicherlich trägt dazu bei, dass in dieser über 1000 Jahre alten Stadt mit den vielen historischen Gebäude und Stadtviertel sehr viele junge Menschen leben. Da fast ein Viertel der knapp 800 000 Einwohner Studenten sind, wird das Stadtbild und vor allen Dingen das Leben sehr davon geprägt. Die Universität ist nicht nur heute eine der größten in Polen, sondern die zweitälteste Universität Mitteleuropas, wo schon Nikolaus Kopernikus und Karol Wojtyla, der spätere Papst Johannes-Paul II., studiert haben.

So wie die Weichsel die Lebensader von Krakau ist, wo am Tag wie auch am Abend entlang des Flusses und der anliegenden Trendviertel gebummelt und gefeiert wird, ist der von historischen Stadtpalästen umgebene Hauptmarkt Rynek Glowny das Herz der Stadt. Hier ließen bereits polnische Herrscher zahlreiche Zeremonien, Krönungen und Hinrichtungen ausrichten. Heute genießen Einwohner wie auch Besucher vom frühen Morgen bis in den späten Abend das quirlige Leben auf diesem größten mittelalterlichen Platz in ganz Europa in vollen Zügen.

Auf dem Markt, in den Geschäften, den Kneipen, Restaurants und vor allen Dingen Freiluftcafés herrscht buntes Treiben, immer zu jeder vollen Stunde begleitet von dem seit Jahrhunderten üblichen Trompetensignal vom höchsten Turm der zweitürmigen Marienkirche. Und auch heute kommt es nicht vom Band, sondern erklingt stündlich live.

Doch darf man sich nicht wundern, wenn das Signal immer abrupt abbricht. Der Grund: Es dient als Erinnerung an den tapferen Trompeter, der die Krakauer Bürger vor einem Angriff der Tataren warnen wollte, jedoch währenddessen von einem Pfeil getroffen wurde und verstarb. Mitten auf dem Platz befindet sich ein langgestreckter Gotik- und Renaissancebau, die Krakauer Tuchhallen. Durch zahlreiche Umbauten im Laufe der Jahrhunderte zeigen sie architektonische Merkmale verschiedener Epochen, so zum Beispiel das Tonnengewölbe aus der Renaissance oder die neugotischen Arkaden. Im Mittelalter wurde hier mit englischen und flämischen Tüchern gehandelt, die damals zu den kostbarsten Gütern zählten. Heute ist es eine der größten Handelspassagen mit Kunsthandwerks- und Souvenirshops und einem Café. Im Obergeschoss befindet sich das Nationalmuseum und eine Galerie der Polnischen Malerei des 19. Jahrhunderts.

Nur fünf Gehminuten vom Hauptmarkt entfernt, einmal durch die Shoppingmeile der Stadt und an zahlreichen Museen vorbei, liegt das Florianstor, das als einziger Bestandteil der einst imposanten und gewaltigen Stadtmauer des 14. Jahrhunderts übrig geblieben und heute noch zu besichtigen ist. Bei schönem Wetter wird es zur Freiluftgalerie. Künstler und Studenten der Akademie der schönen Künste verkaufen hier ihre Werke.

Über der Altstadt thront die imposante Wawel Kathedrale auf dem sagenumwobenen Wawelhügel, unter dem in einer Höhle einst ein Drache gehaust haben soll. Daran erinnert noch immer ein Drache aus Eisen am Fuß des Hügels zur Weichsel hin, der auch alle 15 Minuten wirkliches Feuer speit. Von dem Wawelhügel aus hat man auch eine fantastische Aussicht auf Krakau und die umliegende Umgebung.

Der gotische Bau der Kathedrale diente in seiner tausendjährigen Geschichte lange Zeit als Zentrum geistlicher Macht. Im Inneren sind zahlreiche Gräber polnischer Königsfamilien, Heiliger und anderer Berühmtheiten des Landes zu finden. Und das Gebäude birgt eine Besonderheit: Die Glocke im nachträglich angebauten Glockenturm wurde einer Sage nach aus einer erbeuteten Kanonenkugeln gegossen.

Direkt neben der Kathedrale liegt das Schloss, das ursprünglich als Sitz der königlichen Familie diente und heute zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Im Gegensatz zur Kathedrale erbaute König Kasimir die Burg erst im 14. Jahrhundert, doch leider wurde vieles an ihr durch Brände, Invasionen und Kriege zerstört. Sehenswert ist das Museum, in dem die prächtigen Gemächer der Königfamilien zu besichtigen und alte Waffen sowie Kunstgegenstände zu bestaunen sind.

An Krakaus jüngere Vergangenheit wird in der ehemaligen Emaille-Fabrik von Oskar Schindler gedacht. Er hatte viele Juden vor der Vernichtung durch die Nazis bewahrt. Daran erinnert eine interessante und sehenswerte Multimedia-Ausstellung, die einen Besuch wert ist.

Alternative Stadtteile

Östlich der Burg gelegen, befindet sich das Stadtviertel Kazimierz, das früher eine eigene Stadt war, heute ein alternatives und hippes Trend-Viertel Krakaus ist. Hier gibt es extravagante Kunstgalerien, kuschelige Cafés sowie faszinierende Straßenkunst zu entdecken. Und auch am Abend trifft sich in vielen Bars, Restaurants und Kneipen das junge lebendige Krakau.

Heute leben in diesem Teil der Stadt viele Studenten und junge Krakauer, die nun das Viertel prägen. Früher lebten hier vor allem Menschen jüdischen Glaubens. Davon zeugen eine Vielzahl an Synagogen und jede Menge Orte jüdischer Geschichte. Auch Helena Rubinstein wurde hier geboren, doch ihr Geburtshaus ist nur von außen zu besichtigen.

