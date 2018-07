Bier auf Bier, das rat ich dir!

Anzeige

Ungespundetes ist ein unfiltriertes Vollbier, dessen Nachgärung in unverschlossenen Lagertanks verläuft, wobei Kohlensäure entweicht. Es hat ein malzbetontes, herbes Aroma – lecker. Und noch ein Tipp für die Bierverkostung: unbedingt einen Eisbock probieren! Die untergärige, dunkle Starkbierspezialität mit malzigem Geschmack wird auch „bayrisch Gfrorns“ genannt, hat 25 Prozent Stammwürze, neun Prozent Alkohol. Durch Einfrieren wird dem mit einer Extraportion Malz gebrauten Bier Wasser entzogen, dadurch steigt der Alkoholgehalt.

Besondere Biere sind in. Von einem „spürbaren Verlangen nach Bierspezialitäten“ spricht Georg Schneider, Präsident des Bayerischen Brauerbundes, „und wenn jemand für Biervielfalt und authentische Brautradition steht, dann die Brauereien im Bierland Bayern“.

In Aufseß in der Fränkischen Schweiz erhalten die Auszeichnung „Ehrenbiertrinker der Weltrekordbrauereien“ diejenigen Wanderer, die auf einem 14 km langen Rundkurs Brauereien abklappern und sich jeweils einen Stempel in einen Wanderpass drücken lassen. In der kleinen Gemeinde kommen auf knapp 1500 Einwohner vier Biermacher, was wiederum die größte Brauereidichte der Welt ergibt, vermerkt im „Guinness-Buch der Rekorde“. Die Route führt durch eine Landschaft von Felsen, Feldern und Wäldern im Aufseßtal, vorbei an Burg Unteraufseß, Schloss Oberaufseß und der Neuhauser Mühle. Unterwegs lädt die Brauerei Rothenbach zu einem Zwickl, einem unfiltrierten Kellerbier mit feiner Hefe, die Brauerei Stadter zu einem gehopften, würzigen Landbier, die Brauerei Reichold zu ihrem süffigen Lagerbier und „Kathi-Bräu“ zu einem amberfarbenen Lagerbier. Gerstensaft steht zudem auf der Zutatenliste vieler Speisen. Es gibt Bier-Risotto, Zucchini in Bierteig und als Dessert Bierschaum mit Erdbeeren.

