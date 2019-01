„Biwak unter den Sternen“ genießen

In alten Villen Sommerfrische genießen. Frühmorgens im See schwimmen und abends bei den Reinankenwirten einkehren. Zwischen See- und Bergberührungen entschleunigen. Ein Urlaub für das Auge und für die Zeit zu zweit erwartet den Gast am Millstätter See.

Blühende Destination

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wuchs der Millstätter See zu einer blühenden „Sommerfrische-Destination“ heran. Diese Zeit markiert den Beginn des Wandels von einer stillen Fischerregion zu einem exklusiven Urlaubsziel für den Adel und wohlhabende Familien der österreichisch-ungarischen Monarchie. Die Villen stillten das Bedürfnis, sich am See und am Berg im südlichen Klima zu erholen. Beliebt waren Häuser, die teilweise oder ganz mit Holzelementen gebaut wurden. Noch heute finden sich viele dieser imposanten Exemplare am Ortsrand oder direkt am See.

Die Villen aus der Gründerzeit prägen die Destination, und bei einem Aufenthalt steht ein Abstecher in die Vergangenheit fest auf dem Programm. So wurde 1884 von Rudolf Schürer von Waldheim mit der See-Villa in Millstatt das erste Hotel direkt am See eröffnet. Noch immer ist es ein beliebter Treffpunkt für Gäste aus aller Welt. Viele weitere prächtige Häuser haben heute ihre Pforten für Touristen geöffnet und beeindrucken durch ihr Ambiente und die schöne Lage am See oder am Berg. Wer heute durch die Orte am Millstätter See flaniert, kann sich anhand von Tafeln an den hochherrschaftlichen Villen über die ehemaligen Besitzer informieren. Bei einem Sommer-Drink auf einer der schönen See-Terrassen kommt wie von selbst Entspannung auf.

Jäger des Augenblicks

Nostalgisch wird es bei einer Fahrt mit den Reinankenwirten über den See. Wie zu Kaisers Zeiten ziehen sie frühmorgens die Schwebenetze mit Reinanke, Schleie und Hecht ins Boot. Dafür erhielten sie schon damals den Titel K.u.K.-Hoffischer vom Millstätter See. Heute sind die Reinankenwirte mit ihrer traditionellen Netzfischerei nicht nur die erste Adresse am See, wenn es um frische, wildgefangene Reinanken geht, sie bitten auch an den Logenplätzen rund um den Millstätter See zu Tisch. Ob auf der Seeterrasse, im Stüberl, auf der Gartenterrasse oder am Fischimbiss mit Aussicht.

Seenwellness im Badehaus

Auch das erste Kärnten-Badehaus erinnert an die Zeit der Sommerfrische. Die moderne Seenwellness-Anlage, die erst Ende 2012 ihre Pforten öffnete, ist im Stil der historischen Badehäuser des 19. Jahrhunderts angelegt und verwöhnt seine Gäste mit vier Sauna-Kabinen, einem Tepidarium, einem Sole-Dampfbad sowie verschiedenen Spa-Bereichen. Alle Räume sind so gestaltet, dass der Blick auf dem See und dem Goldeck, den Sportberg des Millstätter Sees, ruht.

Im Stil der alten Bootshaus-Architektur sind auch die „Biwak unter den Sternen. Rifugio sotto le stelle“ entstanden, wie jetzt auch auf der Stuttgarter Touristikmesse CMT präsentiert wurde. Die reduzierte Ausstattung der Biwaks präsentiert sich in zeitlosem Design. Die etwa 15 Quadratmeter großen Refugien aus Lärchen- und Zirbenholz bieten Platz für ein Bett, einen Tisch samt zwei Vitra-Stühlen mit kuscheligem Lammfell sowie einen getrennt zugänglichen Waschraum.

Das großzügige Panoramafenster und das Dachfenster über dem Bett verleihen der Natur einen Rahmen, der es erlaubt, die funkelnden Sterne am Himmel und den Sonnenaufgang am Morgen bewusst wahrzunehmen. Die Destination Millstätter See bietet mit den „Biwak unter den Sternen. Rifugio sotto le stelle“ sieben exklusive Logenplätze am See und am Berg, um dem Naturschauspiel am Firmament ganz nah zu sein.

Im Winter haben erstmals drei der sieben „Biwak unter den Sternen“ geöffnet und bieten exklusive Rückzugsorte für die Zeit zu zweit.

Die Topographie von Millstatt sowie des Millstätter Plateaus, eingebettet in die sanfte See- und Berglandschaft, macht den Slow-Trail-Zwergsee zu einem ganz besonderen Naturerlebnis in der Kärntner Seenlandschaft. Der Weg öffnet Ausblicke auf die Villen-Architektur aus der Zeit der Sommerfrische und Einblicke in die Entstehungsgeschichte von Millstatt. Die Bedeutung des Waldes und seine Wirkung als Naturraum werden bei einer Wanderung am Slow-Trail-Zwergsee erlebbar.

Slow-Trails sind Markenbotschafter für die besonderen Qualitäten der Kärntner Seenlandschaft. Sie sind im Hinblick auf Technik und Schwierigkeit einfach zu begehen und führen zu landschaftlich besonderen Plätzen mit Seeberührungen. Ohne Stress und ganz im Sinne der „Sommerfrische reloaded“, sind die Wege maximal zehn Kilometer lang und mit nicht mehr als 300 Höhenmetern konzipiert.

Wandern am Weg der Liebe

Die wohlhabenden Familien und Sommerfrischler verbrachten oft mehrwöchige Auszeiten am See und unternahmen viele Wanderungen in den sanften Bergen rund um den Millstätter See. Ein beliebter Ausflugsort war die Alexanderalm, wo sich Dr. Alexander Pupovac (Hof- und Gerichtsadvokat aus Wien) um 1900 eine Sommerresidenz mit Blick auf den Millstätter See errichten ließ. In der Hütte verköstigt Franz Glabischnig seine Gäste heute mit selbstgemachtem Almkäse und lässt sie eintauchen in jene Zeit von damals.

Hier, auf 1800 Seemetern befindet sich auch die Wall of Love, die den Ausgangspunkt für den „Weg der Liebe. Sentiero dell’Amore.“ markiert. Der Weg führt über die saftig-grünen Almen und über einen mit Granatsteinen gesäumten Wanderpfad, der über den Bergrücken der Millstätter- und Lammersdorfer Alpe verläuft.

Halbedelsteine

Granatsteine sind Halbedelsteine und „Feuersteine der Liebe“. Ihre funkelrote Leuchtkraft auf Schmuck war zu Kaiserzeiten ein begehrtes Element, so hat sich Kaiserin Elisabeth beispielsweise ihre Krone mit Granatsteinen verzieren lassen. Der Höhepunkt der Wanderung ist das Granattor, ein mit Tonnen von Granatsteinen gefülltes Tor, das den Blick auf den Millstätter See und seine Alm- und Bergwelt freigibt. Plätze zum Verweilen und Bücher zum Verewigen rufen die Gäste auf, die Sommerfrische der Jetzt-Zeit am Millstätter See zu erleben.

