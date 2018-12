Bizarre Welt

Dieses Abenteuer hat seinen Preis: Aufstehen schon mit dem ersten Ruf des Muezzin – und dann auch noch bis zu 250 Euro extra berappen. So viel kostet der enge Stehplatz im 26-Personen-Korb, der die Touristen fast lautlos über die Naturwunder Kappadokiens trägt. Auch an diesem kalten Morgen sind es Hunderte, vornehmlich Chinesen, Koreaner und

Inder, die einen Platz in den bis zu 120 Ballonen ergattert haben. Tuch an Tuch heben sie fast gleichzeitig gen Sonnenaufgang ab.

Schweben über eine zerklüftete Landschaft

Auf 800 Höhenmetern ist die Enge vergessen. Einzig die Gasbrenner stören die Stille. Und die vielen „Oh! Schau! Toll!“. Der Blick auf die schroffen Tuffsteinformationen und figuralen Feenkamine lässt die Frühaufsteher fast andächtig werden. Man schwebt über eine zerklüftete Vulkanlandschaft und staunt über die durch Erosion geschaffenen Kunstwerke. Bis man zwei Stunden später unsanft landet. Doch der Ausflug mit dem Heißluftballon macht Appetit. Erst auf das Frühstück - und dann auf mehr Kappadokien, auf diese doch ziemlich andere Türkei im Herzen Anatoliens mit ihren bizarren Felsformationen, Kirchen in Höhlen und unterirdischen Städten rund um Göreme, das von Touristikern bereits als das „St. Moritz der Türkei“ vermarktet wird. So wie sie die Weltkulturerbe-Region gleich zur „Märchenlandschaft“ verklären.

Das ist etwas übertrieben. Zumal zwischen den kulturhistorisch eindrucksvollen Stätten viel karges Ödland liegt. Doch gerade diese Mischung will Mehmet Ersoy, der neue Kultur- und Tourismusminister, fortan als „Gesicht der Türkei“ bewerben. Offen benennt der erfolgreiche Hotelier die Ziele, um den für das wirtschaftlich angeschlagene Land so wichtigen Devisenbringer auf eine höhere Qualitätsstufe zu hieven: „Die Türkei ist zu billig. Aber das müssen wir beweisen.“ Etwa durch mehr Gäste, die nicht nur Sonne, Strand und günstiges All-inclusive schätzen, sondern auch an Kultur interessiert sind. Von ihnen erwartet Tourismus-Profi Ersoy einen dreifachen Nutzen: Sie bleiben länger (8,5 statt 6,5 Nächte), geben damit mehr aus (1000 statt 680 Dollar im Schnitt) und transportieren darüber hinaus die Botschaft, dass die Türkei ein kulturell vielschichtiges Reiseziel ist. So ist es sicher kein Zufall, dass der Naturpark von Göreme ein Muss bei jeder Rundreise ist: Hier haben christliche Urgemeinden ihre Kirchen in den Fels gehauen. Aufwendig restaurierte Fresken in den Höhlen zeugen nicht nur von frühgeschichtlicher Kunstfertigkeit, sondern sollen auch die Wertschätzung der zunehmend islamisch geprägten Erdogan-Regierung für andere Religionen bezeugen.

„Wir werden um jeden deutschen Gast kämpfen, den wir in den vergangenen zwei Jahren verloren haben“, schmeichelt Minister Ersoy der Journalisten-Gruppe aus Deutschland. Seine exklusiven Maxx-Resorts in Belek und Kemer sowie die höherpreisigen Voyager-Hotels zeugen vom Qualitätsbewusstsein des deutschsprachigen Tourismusministers – aber ebenso auch davon, dass auch in Kappadokien noch reichlich Luft nach oben ist.

Jetzt soll das Personal besser ausgebildet werden und die Branche mehr in Qualität, Service und Umweltschutz investieren. Schließlich soll die Zahl der Gäste von heute 40 auf bald 50 Millionen pro Jahr gesteigert werden. Auch dazu dient der neue Großflughafen in Istanbul, von dem aus ab 2019 deutlich mehr Direktverbindungen nach Deutschland angeboten werden. Was allerdings auch bedeutet: Mit der Beschaulichkeit in Kappadokien kann es bald vorbei sein. Zumal an den sogenannten Hotspots wie dem Burgberg von Uchisar oder den unterirdischen Städten bei Kaymakli schon heute Hochbetrieb herrscht. Die Labyrinthe wurden von Phrygern und später Christen als Schutzräume für kleine Menschen bis zu acht Stockwerke tief in den weichen Tuffstein gegraben. Gewichtige Europäer müssen Kopf und Bauch einziehen.

Öger Tours, das sich als „Botschafter der Türkei“ versteht, bietet ab Mai mehrere Rundreisen zum 50. Firmenjubiläum an, die den Kunden nicht nur „das Beste“ des Landes zeigen, sondern ihnen auch viel Sitzfleisch abverlangen: Rund 1800 Bus-Kilometer von Istanbul über Ankara und Kappadokien bis nach Antalya in nur acht Tagen lassen wenig Zeit für kulturelle Studien oder gemütliche Ausflüge. Das aber ist der eigentliche Reiz dieser bizarren Landschaft, die man zwar im Schnelldurchlauf besichtigen kann, doch besser in Ruhe genießen sollte. „Kappadokien muss man sich erwandern“, sagen Kenner und empfehlen die Vier-Kilometer-Tour im Taubental von Uchisar nach Göreme als Einstieg.

Reitersafaris sind beliebt

Da der Name der Region übersetzt „Land der schönen Pferde“ heißt, werden zunehmend auch Reitersafaris (zwei bis drei Stunden) angeboten. Die sind jedenfalls attraktiver als lärmende Quad-Ausflüge, für die sich vor allem asiatische oder auch russische Gäste begeistern. Hier muss der Tourismusminister die Geschäftstüchtigkeit seiner Landsleute wohl noch etwas mehr in Richtung Qualität lenken.

