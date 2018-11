Blauer Reiter im Blauen Land

Der Maler Franz Marc, der Mann, der vor allem wegen seiner expressionistischen Pferdegemälde berühmt wurde, suchte seine Inspiration in der Gegend rund um den Kochelsee. Dort erinnert man heute an ihn – in einem der wichtigsten Kunstmuseen Bayerns.

Dr. Cathrin Klingsöhr-Leroy hat ihre Stelle als Direktorin des Franz Marc Museums in Kochel am See wegen ihrer Kompetenz bekommen und nicht wegen ihrer Augenfarbe. Gepasst hätte aber auch das, denn mit strahlend blauen Augen und sprühendem Enthusiasmus begrüßt die zierliche Frau die Gäste ihres Hauses, das – und nun klärt sich das Gedankenspiel auf – die Besucher auf die Spuren der Künstlergruppe der „Blauen Reiter“ führt.

Der 4000-Einwohner Ort Kochel verfügt mit dem Museum über ein Juwel, auf das manche Großstadt neidisch ist. 2000 Werke, davon 200 allein von Franz Marc, zählen zum Bestand. Die Qualität der Exponate ist so hochklassig, dass die Kocheler auch von bedeutenden Museen weltweit als „Tauschpartner“ für Bilder ernst genommen werden. So schafft es Klingsöhr-Leroy immer wieder, hochkarätige Wechselausstellungen zu präsentieren. Beispielsweise zeigte das Franz Marc Museum anlässlich seines zehnjährigen Bestehens Werke von Paul Klee – dem Lieblingsmaler der Museumschefin.

Als die 60-jährige im Rahmen einer Führung Klees „Landschaft für Verliebte“ vorstellt, läuft eine Ameise über das millionenteure Kunstwerk. Wo andere Museumsdirektoren vermutlich mit Schreianfällen und Panikattacken reagiert hätten, bleibt Klingsöhr-Leroy ruhig und spricht lächelnd von einer „Ironisierung des Werkes“. Die Leichtigkeit der Direktorin scheint sich auf das ganze Haus zu übertragen. Vielleicht ist das Franz Marc Museum deshalb auch als Ort für Hochzeiten so gefragt. Am Freitag und Samstag kann man den Aussichtsraum des Museums als Trauzimmer mieten. Umgeben von weltberühmter Kunst und mit atemberaubendem Blick auf den Kochelsee geben sich hier dann Verliebte das Ja-Wort.

Marcs Idylle

Das Franz Marc Museum steht heute genau in der Region, in der Marc und seine Kollegen gewirkt haben – im bayerischen „Blauen Land“. „Franz Marc ist hier in der Gegend mit seiner Palette rausgegangen“, bestätigt die Museumsdirektorin. Bei vielen Bildern der Ausstellung lässt sich der Ort, an dem sie entstanden sind, sogar noch heute fast punktgenau festlegen. Das macht auch die Führungen von Silke Lühr so interessant.

Lühr, die selbst Malerin ist, bringt ihre Gäste zu Orten, an denen die Künstler früher gearbeitet haben. Aus dem Fenster eines Hauses in Kochel, vor dem Marc an dem Gemälde „Flatternde Wäsche im Wind“ gearbeitet hat, hängen, so will es der Zufall, auch heute wieder frisch gewaschene Hosen und Blusen über der Leine. Fast scheint es so, als hätte der Maler eben erst den Ort verlassen.

Franz Marc, dessen Malerfreund Wassily Kandinsky und auch dessen Geliebte, die Malerin Gabriele Münter, galten zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Außenseiter in der dörflichen Welt. Ihre Bilder hielt man nicht für Kunst, ihr expressionistischer Malstil bot für die Menschen zu wenig Greifbares. So manches Gemälde von Marc und Münter, mit denen sie für Mahlzeiten und Miete bezahlten, fristete zunächst ein Leben auf einer bäuerlichen Außentoilette, dem einzigen Ort, der den Menschen vom Land für solche Kunst angemessen schien.

Auch die Themenauswahl der „Blauen Reiter“ war für die Bauern nicht nachvollziehbar. Was sollte an einem Bild, das Wäsche im Wind zeigte, so besonders sein und warum würde ein ernstzunehmender Maler ein Pferd malen – und das dann noch in „falschen“ Farben? Silke Lühr kennt die Antwort. „Damals sollten die Bilder einfach schön sein“, erklärt sie. Das breite Publikum wollte naturalistische Bilder.

Obwohl er von den Einheimischen nicht akzeptiert wurde und allenfalls verständnisloses Kopfschütteln erntete, war Franz Marc seit frühester Kindheit regelmäßig in die Kocheler Gegend gekommen. Schon sein Vater, der selbst Maler war, hatte sich von der Region inspirieren lassen.

Ihre Gruppen führt Silke Lühr auch hinauf auf den Tränenhügel. Seinen Namen bekam er nicht, weil Marc und seine beiden damaligen Freundinnen nicht nur hier herauf stiegen, um zu malen bzw. sich malen zu lassen – gleichwohl entstand das bekannte Gemälde „Zwei Frauen am Berg“ genau hier – sondern weil Marc, der in beide Damen gleichermaßen verliebt war, sich auf dem Bänkchen unter dem hohen Baum mit der einen, der anderen oder beiden zusammen zu tränenreichen Krisengesprächen traf. Details wie diese erfährt man nur auf Lührs’ Touren. Wem kurze Informationen auf Bildtafeln genügen, den führt der „Kunstspaziergang Kochel“ mit eher sachlichen Informationen zu vielen Orten, an denen Marc gemalt hat.

Unten Wellness, oben Aussicht

Gerade dem, der nicht nur wegen der Kunst nach Kochel gekommen ist, sei dieser Spaziergang trotzdem empfohlen. Zum einen führt er malerisch am Ufer des Kochelsees entlang, zum andern passiert er die wichtigen Touristenattraktionen im Ort. In der „Kristall Therme Trimini“ kann man dann im Whirlpool oder einer der vielen Saunen über das Gesehene nachdenken und das eine oder andere Bild der Blauen Reiter vor seinem inneren Auge vorbeiziehen lassen.

Für den großen Überblick fährt man mit der Bahn hinauf auf den Herzogsstand, den Lieblingsberg von König Ludwig II. Franz Marc war auch mehrmals hier oben, allerdings weder zum Malen noch für tränenreiche Beziehungsgespräche. Den Aufstieg musste man damals, anders als heute, noch zu Fuß bewältigen und vielleicht fehlte dem Künstler am Gipfel dann einfach die Puste.

