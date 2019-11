Blick von oben herab

Von der Plattform des Tempels der zweiköpfigen Schlange erscheinen die Regenwälder des Petén schier endlos. Aus der grünen Ebene im Norden Guatemalas spitzen Tempelzinnen als Zeugen der Maya-Zeit heraus. Nun geraten die Baumwipfel in Bewegung wie eine grüne Welle, ein Gewitter rollt heran. Doch die Besucher harren oben aus, die düsteren Wolken passen perfekt zur Maya-Mystik.

Vieles aus der unerforschten Geschichte der Urbewohner Zentralamerikas lädt ein zu wilden Theorien. Allen voran fabuliert seit Jahrzehnten Erich von Däniken, die Maya-Götter seien in Wahrheit Außerirdische; wie sonst hätte das Volk aus dem Regenwald so komplexe Bauten und astronomische Berechnungen ausführen können. Was genau betrachtet dumpfer Eurozentrismus ist. Während die Tempel Tikals entstanden, fiel Europa ins Mittelalterloch, alle Hochkulturen hatten sich überlebt. Tikal will seine Geheimnisse nicht so leicht offenlegen. Zwischen Mauerresten wuchert tropisches Grün. All die Bäume, die schon die Maya kannten, drängen ans Licht: der Brotnussbaum, dessen Samen das Mehl für Tortillas lieferte, der Pimentbaum versorgte sie mit einem scharfen Gewürz, und über allen ragt der Kapokbaum, der heilige Baum, der die Aufteilung der Welt symbolisierte, mit den Wurzeln in der Unterwelt und der Krone als Göttersitz. Lianen schlingen sich um Steine und Bäume, als greife die Natur beharrlich wieder nach den Ruinen, die so viel länger überwachsen als ausgegraben waren.

Luis Ramirez, seit vielen Jahren Reiseführer in Petén, zeigt auf Hügel und sagt: „Lauter Tempel.“ Doch im Nationalpark „streiten sich Archäologen und Biologen“, so Ramirez. „Die einen wollen ausgraben, die anderen die Natur schützen.“ Tikal war um 900 verlassen worden, erste umfassende Ausgrabungen gab es Ende des 19. Jahrhunderts. Seit 1979 erforschen guatemaltekische Institutionen Tikal, in der Tiefebene werden weitere Maya-Stätten vermutet.

Anders als in den Nachbarländern sind in Guatemala rund die Hälfte der Einwohner Maya, auch Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú ist eine Maya. Überall präsent ist die bunte Tracht der Frauen. Der Markt in Chichicastenango zeigt sich als Wimmelbild mit der dominierenden Farbe Rot. Kistenweise Tomaten, Stapel von Paprika, Frauen in roten Blusen, in den Gassen der Stadt warten Stände mit Souvenirs, viel Gewebtes und Gestricktes, aber kaum Kunden sind zu sehen. Die hohe Gewaltbereitschaft krimineller Banden schreckt vor Reisen nach Guatemala ab. Zum auf 1600 Meter gelegenen Atitlán-See kommen alle, die durch Guatemala reisen. Traumschön liegt er umgeben von Vulkanen. Zwischen Maya-Frauen spazieren späte Hippies, Studienreisende, Traveller. Wenige wissen, welche schreckliche Geschichte sich hier zutrug. Aber die Einheimischen haben das Massaker am See nicht vergessen: Im Nachbarort Santiago Atitlán versammelten sich am 2. Dezember 1990 unbewaffnete Einheimische, das Militär eröffnete das Feuer, elf Tote waren zu beklagen.

Was würde Señora Pu dazu sagen? Señora Pu ist eine kluge Frau, sie könnte viel erzählen. Man sollte Señora Pu nicht unterschätzen, wenn sie in ihrer Restaurantküche herumfuhrwerkt. Die 48-Jährige ist klein, winzig fast, wie die meisten Maya-Frauen. Sie betreibt in Ciudad de Guatemala ihr Lokal „La cocina de la Señora Pu“. Señora Pu fältelt grüne Blätter zu Tellern, schöpft schokoladig-scharfe Soßen auf Fleischteile und erzählt. Jesuiten ihres Heimatdorfes förderten sie, sie lernte lesen, studierte Anthropologie. Ihre These: Man kann kochen und trotzdem Feministin sein. Das setzt sie mit ihrem Lokal in der Hauptstadt um. Die Küche sei in der Maya-Kultur ein sozialer Ort, also wollte sie, dass ihre Gäste in der Küche sitzen. Und so sehen ihr vom Tresen aus alle beim Kochen zu. Seit fünf Jahren kocht sie traditionelle Gerichte: „Ich fand, das ist ein guter Weg, die Kultur zu vermitteln.“ So kann auch Kochen ein Weg sein, die Deutungshoheit für die eigene Geschichte zu erlangen.

