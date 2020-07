Blühendes Paradies mit Ausblick

„Nun zeigen sich die Wildrosen wieder in ihrer vollen Pracht“, schwärmt Uwe Kussmaul. Seit 2008 wohnt er gemeinsam mit seiner Frau Evi in dem ehemaligen Jagdhaus auf der Anhöhe zwischen den Ortschaften Wart und Ebershardt im Schwarzwald. In nur zwölf Jahren ist es ihm gelungen, aus einem rund 2400 Quadratmeter großen Garten ein parkähnliches Paradies für Mensch und Tier zu schaffen.

Nachdem in diesem Jahr Corona bedingt der bundesweit veranstaltete Tag des offenen Denkmals entfällt, nun aber Parks und Gärten unter gewissen Sicherheitsvorkehrungen wieder öffnen dürfen, hat sich der große Gartenliebhaber dazu entschlossen, die Pforten für Park-Interessierte aufzuschließen. Dabei lockt die Warterhöhe nicht nur mit einer grandiosen Aussicht bis zur Burg Hohenzollern. Neben blühenden Wildrosen in ihrer schlichten Farbenpracht sind zahlreiche historische Grab- und Gedenksteine ebenso wie die nach dem Schutzpatron der Walser benannte Theodulkapelle bei privaten Führungen zu entdecken.

Die wilden Schönen, die bis zu sechs Meter hohe Bäume beranken, betören nicht nur durch ihren Duft und ihre Robustheit, sondern bieten zudem Tieren reichlich Nahrung. „In den kalten Wintermonaten zieren die Wildrosen mit ihren Hagebutten unseren Garten“, sagt der leidenschaftliche Landschaftsgestalter, der in den vergangenen Jahren nicht nur den großen Garten in eine natürliche Oase umgewandelt hat, sondern zudem sein Augenmerk auf eine Vielzahl von Insektenarten richtet. Auf einer eigens dafür angelegten Naturschutzwiese gibt es Wildkräuter und Heckenpflanzen, in denen sich Bienen, Schmetterlinge und Raupen zuhause fühlen, in den hochgewachsenen Heckenrosen und Holundersträuchern haben sich Singvögel eingenistet. Doch damit nicht genug. Wer bei einer persönlichen Führung durch den Garten auf dem Hochplateau schlendert, entdeckt nicht nur Eichhörnchen und eine Gänsefamilie, sondern zudem Buschhühner, Tauben und sogar Pfaue mit ihrem prächtigen Farbenkleid, die das grüne Paradies bereichern.

Zahlreiche Gedenksteine

Zum Zauber auf der Warterhöhe zählen auch die vielen Gedenksteine, die dem Kunstsammler Kussmaul besonders am Herzen liegen. Wie bei Wikipedia beschrieben, steht hier das Denkmal des Prinzen Ludwig Wilhelm von Baden (1865-1888), dessen tragischer Tod viele Geheimnisse aufwirft. Er war der jüngere Sohn von Großherzog Friedrich I. von Baden und der Großherzogin Luise, geborene Prinzessin von Preußen, der im Dreikaiserjahr sein Leben nach einem Duell verloren hat.

Seine Bronzebüste ist neben zwei weiteren historischen Persönlichkeit platziert, die den Besucher bis nach Thailand entführen: Eines der beliebtesten fernöstlichen Reiseziele auf dieser Welt ist durch König Chulalongkorn (1853-1910), oder Rama V., der Große, mit der Region verbunden. Der Monarch, der 42 Jahre lang das Königreich Siam regierte, war der erste thailändische König, der Europa besuchte und 1897 in Baden-Baden einen sechsmonatigen Kuraufenthalt absolvierte. Dabei zeigte er großes Interesse für die Begebenheiten von Land und Leuten und notierte täglich seine Gedanken, Eindrücke und Erlebnisse, die dann bündelweise als Briefe an seine Tochter nach Bangkok versendet wurden.

Ebenfalls mit dem südostasiatischen Königreich verbunden ist die zweite Büste eines thailändischen Staatsoberhauptes, die den jungen Bhumibol Adulyadej (1927 bis2016) zeigt, der 70 Jahre lang das Königreich Thailand regierte.

Neu auf der Warter Höhe sind die über 30 historischen Grab- und Gedenksteine, darunter auch das pompös geschmückte Urnengrab von Gräfin Johanna von Baden. Eigens zum Tag des Denkmals 2020 wurden diese von Uwe Kussmaul unter dem Motto „Chance Denkmal: erinnern/erhalten/neu denken“ aufgestellt. Mit viel Herzblut und körperlichem Einsatz restaurierte Kussmaul die Gedenksteine und Grabkreuze und platzierte diese wirkungsvoll in seinem Gartenparadies. Nach eigenen Aussagen beschreibt er dazu seine Gedanken: „So kommen die über Jahrzehnte gesammelten Steine wieder ans Licht und aus der Vergessenheit, es wird neu an die Seelen gedacht, deren Namen auf den Steinen eingraviert sind.“

